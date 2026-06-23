四国4県のカラオケボックス協会が共同開催『第3回 四国カラオケ大賞』出場者募集

一般社団法人日本カラオケボックス協会連合会四国カラオケ大賞 ポスター

四国カラオケ大賞実行委員会（徳島県・香川県・愛媛県・高知県の各カラオケボックス協会）は、2026年10月25日（日）に香川県高松市で開催する「第3回 四国カラオケ大賞」の出場者募集を開始しました。

本大会は、四国4県のカラオケボックス協会が共同で開催する広域イベントであり、「歌声よ、四国を熱くせよ。」を合言葉に、地域交流の促進とカラオケ文化の振興を目的として実施しています。

コロナ禍からの復興を願い始まった四国共同プロジェクト

四国カラオケ大賞は、新型コロナウイルス感染症の影響により大きな打撃を受けたカラオケ文化の活性化と、カラオケ愛好者の発表の場を確保することを目的に創設されました。

四国4県のカラオケボックス協会が県境を越えて連携し、地域の皆さまが歌を通じて交流できる機会を創出しています。

小学生からシニアまで、世代を超えて参加できる大会

本大会は、

・キッズの部

・中高生の部

・一般の部

・シニアの部

の4部門を設け、四国在住の幅広い世代が参加できます。

歌唱技術だけでなく、歌を楽しむ心や表現力も大切にしており、毎年多くの参加者が日頃の練習成果を披露しています。

近年は「歌うこと」が健康維持や介護予防、認知機能の活性化、青少年の自己表現の機会としても注目されており、本大会は世代を超えた交流の場としての役割も担っています。

実行委員会コメント

四国カラオケ大賞は、歌唱力を競うだけの大会ではありません。

歌を通じて人と人がつながり、世代や地域を超えた交流を生み出すことを目的としています。

私たちは、カラオケが持つ「人を元気にする力」を信じています。

四国4県の皆さまとともに、地域を盛り上げる大会へ成長させていきたいと考えています。

開催概要

【大会名】第3回 四国カラオケ大賞

【開催日時】2026年10月25日（日） 開場9:30／開演10:00

【会場】香川県教育会館 ミューズホール（香川県高松市）

【応募締切】2026年8月31日（月）必着

【参加費】無料

【運営協力】徳島県社交飲食生活衛生同業組合

【主催】徳島県カラオケボックス協会／香川県カラオケボックス協会／愛媛県カラオケボックス協会／

高知県カラオケボックス協会

【後援・協賛】徳島県／香川県／一般社団法人日本カラオケボックス協会連合会／株式会社第一興商／株式会社エクシング／一般社団法人全国カラオケ事業者協会／一般社団法人カラオケ使用者連盟／

徳島県社交飲食生活衛生同業組合／一般社団法人日本音楽著作権協会

募集要項や出場者応募方法は以下の大会公式サイトよりご確認ください。

【大会公式サイト】 https://www.shikoku-karaoke.com/

【問い合わせ先】

四国カラオケ大賞実行委員会

〒770-0004

徳島県徳島市南田宮3丁目1-27 株式会社第一興商徳島支店内

担当：奥山 TEL.088-634-1555