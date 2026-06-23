「買取大吉カップ 2026（東京大会）」開催決定　AKATSUKI JAPAN男子日本代表が韓国代表と対戦

株式会社エンパワー

買取専門店『買取大吉』を運営する株式会社エンパワー（本社：東京都新宿区、代表取締役：増井俊介、以下、エンパワー）は、2026年8月15日（土）に有明アリーナで開催される「買取大吉カップ 2026（東京大会） バスケットボール男子日本代表国際試合」に特別協賛いたします。

本大会では、AKATSUKI JAPAN 男子日本代表チーム（※世界ランキング22位）と男子韓国代表チーム（※世界ランキング56位）が対戦。世界大会を見据える男子日本代表にとって重要な強化試合の一つとして注目される一戦です。

試合の模様は日本テレビ系列で生放送が予定されています。

（「バスケットLIVE」「FOD」でもライブ配信および見逃し配信が予定されています。）



当社は2026年2月より公益財団法人日本バスケットボール協会（JBA）のオフィシャルパートナーとして、日本バスケットボール界の発展と競技普及を支援しております。

今後もスポーツを通じた地域・社会への貢献に取り組むとともに、挑戦するアスリートを応援してまいります。

※2026年3月3日時点

■日本代表にとって重要な強化試合

本大会は、AKATSUKI JAPAN男子日本代表が世界の舞台で戦うための強化過程において重要な国際試合のひとつです。

現在、日本代表は国際大会へ向けた強化期間に入っており、代表候補選手による競争やチーム戦術の成熟が進められています。

その中で行われる韓国代表との一戦は、チーム力の確認だけでなく、新戦力の台頭や主力選手との連携など、今後の日本代表を占う重要な試合として位置付けられています。

■長年のライバル・韓国代表との注目対決

今回対戦する韓国代表は、アジアを代表する強豪国の一つです。

日本代表と韓国代表はこれまで数多くの国際大会で対戦しており、両国のプライドを懸けた伝統の一戦として知られています。

スピード感あふれる日本代表のバスケットボールと、フィジカルを生かした韓国代表のスタイルがどのようにぶつかり合うのかも、本大会の大きな見どころです。

■大会概要

■『買取大吉』について

[表: https://prtimes.jp/data/corp/87220/table/200_1_12a64b6b2b277453f97bc757a6b17813.jpg?v=202606230451 ]

『買取大吉』はリユース品の買取専門店です。貴金属やブランド品、時計を中心に切手、古銭、骨董品、商品券、カメラなど、生き物、生もの以外は ほぼ何でも買い取るという取扱品目の幅広さが特徴です。小売は行わず、文字通り一般ユーザーからの買取りに特化しています。全国2,000店舗以上を展開し、リユース業界1位※の店舗数に急成長いたしました。 これからも地域のコミュニティーセンターのように安心してご利用いただける買取専門店を目指しています。

※2026年6月現在

※国内店舗に限る(直営店/FCの合計)

※ブランド品・貴金属・お酒などの買取を行う業態(個人向け店舗)において

※リユース業界における個人向け買取店舗数(直営店 /FC)に関する市場調査

※未来トレンド研究機構調べ

※調査期間:2026年2月1日～2026年3月31日

■企業概要

会社名： 株式会社エンパワー

所在地： 〒160-0023 東京都新宿区西新宿6丁目8-1 住友不動産新宿オークタワー19階

代表者： 代表取締役 増井 俊介

URL： https://www.en-power.jp/

「すべての人を輝かせ、未来を共に創り出し、常識を変えていく」を企業理念に掲げ、買取専門店の企画・運営、フランチャイズ事業、オークション事業等を展開する企業です。5年で10倍以上の売上成長を実現し、リユース業界を牽引する代表企業へ邁進中です。人の縁（EN）を力（POWER）に変え、リユース事業を通じてより良い社会の実現を目指します。