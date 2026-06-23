【BUZZ×Fly-N アンバサダー活動開始！】YouTube登録者530万人以上・ヲタ芸初代世界王者が語るBUZZへの想いと挑戦。独占インタビュー全13問

株式会社BUZZ GROUP

写真：JET(https://www.instagram.com/jet.s_jet_jet.s/?hl=ja)

関東を中心に86店舗以上を展開するレンタルスタジオ「BUZZ（バズ）」を運営する株式会社BUZZ GROUP（本社：東京都港区赤坂2-13-20 BUZZ Bldg、代表取締役：渡辺 憲）は、2026年6月1日よりBUZZ特別アンバサダーとして活動を開始したヲタ芸パフォーマー集団「Fly-N（フライン）」への独占インタビューをお届けします。

YouTube登録者数530万人以上を誇り、ヲタ芸初代世界チャンピオンとして世界にその名を轟かせるFly-N。活動開始にあたり、結成の裏側から撮影へのこだわり、BUZZへの本音、そして大きな夢まで--メンバー全員が本音で語りました。

Fly-N（全員集合）※白アルス欠席

▶ Fly-N BUZZ特別アンバサダー活動概要

活動期間： 2026年6月1日（月）～ 2026年7月31日（金）予定

活動内容： BUZZのYouTubeチャンネルとの共同コンテンツ制作・SNS発信

公式Instagram： @flyn_info_official(https://www.instagram.com/flyn_info_official/)

公式YouTube： @flynwotagei(https://www.youtube.com/@flynwotagei)

公式YouTubeはこちら :https://www.youtube.com/@flynwotagei

▶ 独占インタビュー

Fly-N メンバーショット

Q1. まず、Fly-Nについての自己紹介をお願いします。グループ名の由来や活動についても教えてください。またダンス経験などはあったのでしょうか。

「名古屋発のヲタ芸サイリウムダンスパフォーマーグループです。流行りの曲やさまざまなジャンルの曲に合わせてヲタ芸を振り付けしてYouTubeにアップしていて、今は530万人以上の登録者がいます。TikTokやInstagramなどいろんなプラットフォームでも発信しています。

グループ名のFly-NのNは名古屋のNで、名古屋から世界へ飛び立つという意味を込めた造語です。

ダンス経験はメンバー全員ほぼないです。もともとアイドル現場やオタク現場に通っていてヲタ芸をやっていたメンバーが集まっているので、ヲタ芸は自然と身についていた感じですね。

結成のきっかけは、もともと名古屋でチームを組んでいたんですが就職や進学で活動が停滞してしまって。そのタイミングでYouTubeが盛り上がってきたので、これに集中しようとメンバーを集め直しました。面白いのが、AKB48のイベントに通っていたら会場でお互いヲタ芸をやっている人を見かけていたんですよ。当時は知り合いじゃなかったのに、数年後にチームに入ることになったという偶然の縁があって。」

Q2. 普段の練習や撮影は、どんな場所で行っていますか？

「公園でやることもあればスタジオを使うこともあります。撮影はワンカットずつ短く撮って積み重ねていく方法で、曲の雰囲気に合わせて場所を使い分けています。

今まで一番ハマったと思うのは、豊洲を舞台にした人気アニメのオープニング映像と同じ場所・同じカットで撮影した時です。並べると本当に同じカットになっていて、自分たちでも驚きました。こういうこだわりが僕たちらしさだと思っています。

カメラの設定も特殊で、映画と同じ24pで撮影し、光の軌道を繋げるためシャッタースピードは25分の1秒に固定しています。明るさはISOや照明で調整しますが、この設定は絶対に変えません。最近のトレンドは体全身と顔がギリギリ見えるくらいの明るさで、昔の真っ暗系から『誰がやっているか』が大事な時代に変わってきた感じがします。」

Q3. ヲタ芸＝サイリウムダンスというのは少し特殊なジャンルかと思うのですが、普段の練習はどんなフローで行っていますか？最初からサイリウムを持って練習するのでしょうか？

「まずサイリウムなしでフォーメーションや姿勢を確認します。体全身と顔が映えることが大事なので、まずシルエットを固めてから、次にサイリウムを持って光の軌道をチェックして最終調整するという流れです。

上手さの評価基準は、軸がブレずに全身を使えているか、曲に合わせられているかなどはダンスと共通していますが、ヲタ芸ならではで言うと円を描く動きと線を描く動きの軌道の美しさが重要です。技は何千種類もあって、自分たちで新技を作ることもあります。アニメのキャラクターが必殺技を作るのと同じ感覚で、コラボ時には有名な技同士を組み合わせた新技が生まれることもあって、それが面白いんです。」

Q4. ガッツリダンスを踊らせたら一番上手いメンバーと一番下手なメンバーは誰ですか？

「一番下手は……今日欠席しているメンバー*が『ダンスができないままヲタ芸を始めた』と本人が公言しているので、たぶんそのメンバーです（笑）。一番上手いは難しくて、ヲタ芸の上手さはメンバーそれぞれ得意な技が違うので、一概には言えないんですよね。」

*欠席メンバー：白アルス

Q5. STUDIO BUZZのことはご存知でしたか？また、実際に使っていただいている場合、使ってみた印象を教えてください。

「名前は知っていましたが、名古屋メインだったので東京のスタジオはほとんど使ったことがなくて。アンバサダーをきっかけに使い始めました。

アクセスがいいのが嬉しいです。主要駅の近くにあるので仕事終わりにも寄りやすい。あとスタジオ内がかっこいい。後ろにロゴがドーンとあったり、レンガ調のおしゃれな壁だったりと、動画の背景として映えるんですよね。動画を撮るならBUZZを使った方がいいんじゃないかと最近本当に思っています。」

Q6. アンバサダー就任のオファーを受けたとき、率直にどう感じましたか？

「嬉しかったですね。でも最初は『うそだ』と思いました（笑）。みんなで一緒に生活しているんですが、朝起きた時に『そういえばBUZZのアンバサダーの話が来てるんだけど』って天井に向かってぼそっと言われるくらいのテンションで伝えられて（笑）。でも声をかけてもらえるなら絶対受けたいと思いました。」

Q7. アンバサダーとしてどんな活動をしていきたいと考えていますか。

「僕たちは名古屋から東京に来た時、スタジオ探しにとても困りました。だから僕たちが『ここのスタジオですよ』と明言することで、同じように困っている方の役に立てたら嬉しいです。今はSNSで集まってスタジオで一緒に練習するスタイルが主流になっているので、そういう方たちに向けてBUZZを積極的に発信していきたいです。」

Q8. 今後BUZZとコラボするとしたらどんなことをしていきたいでしょうか？BUZZに期待することはありますか？

「アニソンシンガーやアイドルの方とのイベント参加や動画制作を通じた新たなスタイルを実現したいです。『FLOW THE FESTIVAL 2026』にコラボで出演したばかりで、BUZZでそういう企画ができたら面白いなと思っています。個人的にはAKB48がなかったら今の僕たちはいないので、アイドルの方とのコラボもいつかやってみたいですね。」

Q9. スタジオを選ぶうえでのこだわりや、サイリウムダンスならではの条件はありますか？照明・広さ・鏡・音響など、具体的に教えてください。

「横の広さだけでなく奥行きも必要です。ヲタ芸は足を開いて手も伸ばすので、カメラを引けるスペースがないと撮影できないんです。

照明は特に重要で、サイリウムの光の特性上、明るすぎても暗すぎてもダメなので細かく調整できる環境が理想的です。サイリウム自体は光量を調整できないので、部屋の照明で補うしかないんですよね。ネオンの明るさも細かく調整できると、より撮影の幅が広がって嬉しいです。

あと鏡へのカーテン機能があると助かります。撮影時にカメラマンが映り込んだり、光が反射してしまうことがあるので。こういった機能が加わるとさらに撮影環境として理想的になると思います。」

Q10. スタジオを利用しているときの印象に残っているエピソードなどはありますか？

「ヲタ芸の作品撮りはとにかく時間がかかります。ワンカットずつ撮るのでミスしたら全部撮り直しで、サイリウムも消費するのでコストもかかる。

年末に撮影したんですが、撮り切れなくて翌日また無理やりスタジオを押さえたことがありました。多い時は縦動画を1日100本撮って、その中から使えるものを選ぶという感じなので、普通に時間が足りなくなります。

ヲタ芸の作品撮りをする方には、スタジオを長めに確保することを強くおすすめします！」

Q11. ヲタ芸・サイリウムダンスをまだ知らない人に向けて、その魅力をひとことで表現するとしたら？

「光っているかっこよさ、幻想的な美しさ、ですかね。」

パフォーマンス中のカット

Q12. 今後、Fly-Nとして挑戦したいことや見せたい景色はありますか？

「ヲタ芸だけで何千人・何万人を集めたライブをやっている人がまだいないので、そこを目指しています。活動当初からずっと言い続けているんですが、1万人規模の会場でのライブが目標です。直近ではまずZEPPクラスの会場に仲間入りすることを目指しています。」

Q13. 最後に、STUDIO BUZZを利用するダンサー・アーティスト・クリエイターのみなさんへ、アンバサダーとして一言お願いします。

「継続することが本当に大事だと思っています。うちのチームはもう10年目で、ヲタ芸の先輩は16年やっていて。継続するためには環境がとても重要で、BUZZは近場にあって広さも料金もいろいろ選べて、継続しやすい環境だと感じています。文化祭の練習でも、結婚式の余興でも、個人で使える部屋でも。そこから新しいアーティストが生まれるような場所として、ぜひたくさん使ってほしいです。動画をバズらせたいなら、まずBUZZを使ってみてください！」

（Fly-N メンバー一同）

▶ BUZZ（バズ）について

シュンななせひろぴーほーくあい若丸白アルスBUZZ

月間利用者数25万人以上、会員数は約40万人を突破！

「エンタメが生まれる場所」をモットーに、関東を中心に全国に85店舗以上を展開している、使いやすさとコスパが日本一のレンタルスタジオ。

24時間365日利用可能な施設と、最新の音響・照明設備を完備。

SNS映えするような内装へのこだわり、リーズナブルな価格設定、簡単な予約システムが大変ご好評を頂いております。

初心者から上級者まで、あらゆるダンサーが練習や撮影、コラボレーションの場として利用できる、ダンスカルチャーの拠点となっています。



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BUZZでは、今後も夢に向かって頑張っている皆さんのサポートやエンタメ界を盛り上げる企画などを開催しております。ぜひフォローとチェックをお願いいたします。

株式会社BUZZ GROUP

社名：株式会社BUZZ GROUP (バズグループ)

代表者：渡辺 憲

本社所在地：〒107-0052 東京都港区赤坂2-13-20 BUZZ Bldg

事業内容：レンタルスタジオの運営、芸能プロダクション運営、メディア運営、WEBサイト・サービス制作、楽曲制作

HP：https://group-buzz.com/



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