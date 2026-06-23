岡山県産「マスカット・オブ・アレキサンドリア」をアップサイクルした、果実の香りを楽しむサスティナブルフレグランス

株式会社FERNANDA JAPAN

株式会社FERNANDA JAPAN（所在地：神奈川県横浜市、代表取締役：流合貴之、以下、フェルナンダ）は、2026年6月26日*より「マスカット・オブ・アレキサンドリア コレクション」を数量限定**で発売します。アップサイクル原料を香料に活かし、マスカットのジューシーな香りが楽しめる全20アイテムをご用意しました。

（*フェルナンダ公式オンラインストア・ロフト・プラザでは、一部アイテムを先行販売中。）

（**一部アイテムは、今後通年販売を予定しております。）

岡山県産マスカット・オブ・アレキサンドリアを活かした、サスティナブルフレグランス

■祝、栽培140周年。岡山県が誇る「マスカット・オブ・アレキサンドリア」

上品で芳醇な香りと味わいに、宝石のような透き通ったエメラルドグリーンが特徴の「マスカット・オブ・アレキサンドリア」。世界三大美女の一人として名高いクレオパトラ女王も好んで食したと伝えられ、“ぶどうの女王”とも呼ばれています。その美味しさと美しさは代々受け継がれ、日本一の生産量を誇る岡山県では、今年で栽培140周年という節目を迎えました。

JA全農おかやまを主催としたさまざまなプロモーションが各地で展開される中、フェルナンダでは岡山県産マスカット・オブ・アレキサンドリアの搾汁後の果実素材をアップサイクルして香料に使用。ワインや食品加工の過程で生まれる搾汁残渣（果汁を搾った後に残る果実）を有効活用することで、環境負荷の軽減に取り組みながら、果実そのものの香りをお届けします。

■ブドウ畑で頬張る、フレッシュなマスカットの香りを再現

清々しいマスカットリーフとレモンの爽やかな酸味に、ジューシーなマスカットが広がり、気品あるミュゲがそっと寄り添う香り。爽やかな甘さが広がるマスカット・オブ・アレキサンドリアそのものを再現したフレグランスです。

先行して展示会で紹介した際には、「果実の香りの再現度が高い」「アップサイクルの取り組みが魅力的」といった声が寄せられ、来場者からも高い関心を集めました。

■数量限定「マスカット・オブ・アレキサンドリア コレクション」

初夏のブドウ畑を思わせる「マスカット・オブ・アレキサンドリア コレクション」は2026年6月26日*から、全20アイテムを数量限定**で販売します。しっかりとした香り立ちと持続力を兼ね備えた”オードパルファム”をはじめ、夏のボディケアに取り入れたい“シュガースクラブ”、ヘアケアしながらふんわり香る“プレミアムヘアミスト”など、多彩なラインナップをご用意。フェルナンダ直営店舗やフェルナンダ公式オンラインストア、全国のバラエティショップ等にてお買い求めいただけます。

（*フェルナンダ公式オンラインストア・ロフト・プラザでは、一部アイテムを先行販売中。直営店舗とバラエティショップでは、取り扱い商品が異なります。）

（**一部アイテムは、今後通年販売を予定しております。）

“本物の香り”にこだわったサスティナブルなフレグランスをぜひご体感ください。

<直営店舗・公式オンラインストア取扱商品>

・オードパルファム(50ml) …5,500円

・オードパルファム(12.5ml) …2,860円

・プレミアムハンドクリーム(50g) …1,540円

・ミニフレグランスセット …3,740円

(オードパルファム12.5ml+ミニプレミアムハンドクリーム20g)

・プレミアムハンドソープ(200ml) …2,200円

・プレミアムボディソープ(360ml) …3,300円

・シュガースクラブ(300g) …3,960円

・プレミアムボディミスト(95ml) …3,080円

・ハンド＆ボディホイップクリーム(300g) …3,740円

・プレミアムヘアオイル(140ml) …3,740円

・プレミアムヘアミスト(100ml) …2,860円

・アロマディフューザー(80ml) …3,740円

・アロマディフューザー(210ml) …7,700円

・リネンスプレーグランデ(250ml) …3,520円

・アロマオイル(10ml) …2,420円

＜全国のバラエティショップ等・公式オンラインストア取扱商品＞

・リッチオーデコロン(30ml) …1,870円

・ボディスプラッシュ(95ml) …1,760円

・リッチハンドクリーム(50g) …990円

・リネンスプレー(100ml) …1,650円

＜直営店舗・全国のバラエティショップ等・公式オンラインストア取扱商品＞

・モイストボディジェラート(120g) …1,540円

※全て税込

■FERNANDA(フェルナンダ)とは

香りをひとつのきっかけとして、どんな人でも自分を大切に、自分らしく人生を楽しんでほしいという想いから生まれたフレグランスブランドです。私たちは「Do good for us & Our planet!」のスローガンを掲げ、人と地球に優しいサスティナブルフレグランスを提案しています。日本人の肌質と安全性を考慮し、化粧品製造をすべて国内で行う*、Japan Qualityのフレグランスアイテムを数多く取り揃えています。*バルク製造

■会社概要

会社名： 株式会社 FERNANDA JAPAN 代表者：流合貴之

所在地： 〒231-0015 神奈川県横浜市中区尾上町 2 丁目 19

URL ： https://fernanda.jp/

■商品に関するお客様からのお問合せ先

株式会社 FERNANDA JAPAN

【メールアドレス】 info@fernanda.jp

【FERNANDA オフィシャルサイト】 https://www.fernanda.jp

【FERNANDA オフィシャルインスタグラム】 https://www.instagram.com/fernanda_jp/

【FERNANDA オフィシャルX（旧ツイッター）】 https://twitter.com/fernanda_ltd