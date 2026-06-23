農業×福祉×生協が連携　三者包括連携協定を締結　～地域共生社会の実現へ～

社会福祉法人生活クラブ三者包括連携協定調印後の記念撮影

地域協同組合無茶々園、社会福祉法人生活クラブ、生活クラブ生活協同組合（千葉）の三者は、地域における安全な食料の安定供給、福祉の向上、人材育成、大規模災害時支援等を目的とした包括連携協定を締結し、2026年6月20日（土）に調印式を実施しました。

本協定は、農業・福祉・生活協同組合という異なる領域の組織が連携することで、地域課題の解決と持続可能な地域共生社会の実現を目指すものです。

調印風景左：宇都宮代表理事（地域協同組合無茶々園）、中央：福住理事長（生活クラブ生活協同組合（千葉））、右：三好理事長（社会福祉法人生活クラブ）

また、協定締結を記念した記念講演では、弁護士の宇都宮健児氏より、「明浜町田之浜と私 日本の社会を考える」をテーマに講演が行われました。

講演では、出身地が西予市明浜町田之浜であることに触れ、幼い時に親兄弟、地域の大人や子どもたちと自然に囲まれて暮らしたことが人間形成に影響をもたらしたことなど、これまでの経験を踏まえながら、地域社会のあり方や人と人との支え合いの重要性について語られるとともに、日本社会が直面する課題と今後の地域づくりの方向性について言及されました。

登壇する宇都宮健児氏記念講演会場風景

本協定は、愛媛県西予市を拠点に環境保全型農業と地域づくりに取り組む地域協同組合無茶々園、千葉県内で高齢者・障がい児者・児童福祉など幅広い福祉事業を展開する社会福祉法人生活クラブ、ならびに生活クラブ生活協同組合（千葉）が、それぞれの専門性や地域資源を活かし、相互に連携・協力することで、地域課題の解決と持続可能な地域社会の実現を目指すものです。

今後は、研修交流や講師派遣、人材交流、農業体験プログラムの実施、災害時における相互支援、外国人材育成に関する情報共有など、多分野にわたる協働を進めてまいります。

また、安全な食料の持続的な生産・供給と福祉実践を結びつけることで、地域に根ざした共生社会の実現を目指していきます。

無茶々園の柑橘や加工品を手に、三者連携のスタートを記念した集合写真

協定における主な連携内容

・教育・研究に関する人的・知的資源の交流

・研修交流、講師派遣、人事交流

・農業体験プログラムの共同企画・実施

・災害時における人的・物的支援

・安全な食料の持続的生産および供給

・外国人材育成等に関する情報共有

・地域課題解決に向けた共同研究・普及啓発

調印者

・地域協同組合無茶々園 代表理事 宇都宮 幸博 氏

・社会福祉法人生活クラブ 理事長 三好 規 氏

・生活クラブ生活協同組合（千葉） 理事長 福住 洋美 氏

【地域協同組合無茶々園】

明浜事務所：〒797-0113 愛媛県西予市明浜町狩浜2-1350

代表者：宇都宮 幸博（代表理事）

設立： 2004年10月

URL： https://www.muchachaen.jp/

事業内容：愛媛県西予市を拠点に、環境保全型農業を軸とした地域づくりに取り組む団体です。柑橘類等の生産・販売をはじめ、加工品開発、地域福祉、人材育成、環境保全活動などを展開し、持続可能な地域社会の実現を目指しています。

【社会福祉法人生活クラブ（生活クラブ風の村）】

法人所在地：〒285-0011 千葉県佐倉市山崎字石井戸529番地1

代表者：三好 規（理事長）

設立： 1998年4月

URL： https://kazenomura.jp/

事業内容：

千葉県内で特別養護老人ホームなどの高齢者施設、障がい児者支援施設、児童養護施設、保育園、相談事業所など、幅広い事業に取り組み、人生のすべてのステージで必要とされる支援、応援をすることをめざしています。

「誰もがありのままにその人らしく地域で暮らすことができるように」と、支援する人もされる人も、地域の一員として役割を持ち、ともに社会を作っていく。地域づくりの視点から福祉を考え、取り組んでいます。

【生活クラブ生活協同組合（千葉）（生活クラブ虹の街）】

法人所在地：〒261-0011 千葉県千葉市美浜区真砂5丁目21番12

代表者：福住 洋美(理事長)

設立： 1976年6月

URL： https://chiba.seikatsuclub.coop/

事業内容：千葉県内を中心に、国産・無添加・減農薬にこだわった食材や生活用品の共同購入・配送事業を展開する生活協同組合です。食の安全を軸に、環境保全、子育て支援、地域福祉、共済事業など、地域に根ざした多様な活動を行っています。

【本リリースに関する報道お問い合わせ先】

社会福祉法人生活クラブ（生活クラブ風の村）

TEL：０４３-４９７-５３３３（代表）

e-mail：info@kazenomura.jp