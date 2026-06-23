18禁モチーフの18金製リング「TENGA 18金リング」を阪急メンズ東京「TENGA STORE TOKYO」で6月25日より発売！

株式会社TENGA

株式会社TENGA（東京都中央区／代表取締役社長 松本光一）は、2026年6月25日（木）より、 18禁マークをモチーフにした18金製リング「TENGA 18金リング」を、TENGA STORE TOKYO（阪急メンズ東京）で発売いたします。本商品は、好評を博した「TENGA 18金 Yellow Gold Necklace」に続く、18禁ジュエリーシリーズの第2弾です。18禁マークのアイコニックなデザインを、職人の手によって18金素材で仕上げた特別なアイテムです。

「TENGA 18金リング」詳細

- 商品名：TENGA 18金リング- 素材：18K イエローゴールド- サイズ：15号、16号、17号- 価格：\300,000（税込）- 販売場所：TENGA STORE TOKYO（阪急メンズ東京）限定

TENGA STORE TOKYO

〒100-8488

東京都千代田区有楽町2-5-1 阪急メンズ東京 6F

電話番号：03-6252-5393

営業時間：平日 12:00～20:00 / 土日祝：11:00～20:00

休日：不定休