【店舗事業者必見】口コミを「読んで終わり」にしていませんか？店舗改善と強みの再現につなげる分析のコツをまとめた解説資料を無料公開

イクシアス株式会社

AI搭載型の店舗情報発信・分析プラットフォーム「STOREPAD（ストアパッド）」を提供するイクシアス株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長 CEO：内藤 崇司）は、店舗の改善や強みの発見に直結する口コミデータの正しい見方・分析手法をまとめた、店舗事業者向けのお役立ち資料「口コミ、読み流していませんか？ ～店舗改善につなげる分析のコツ～」を公開いたしました。

資料をダウンロード :https://storepad.jp/report/202606_Storeimprovement?utm_source=prrelease&utm_medium=1

■口コミは評価ではなく「店舗改善のヒント」

多くの店舗では、日々の口コミを確認こそしているものの、評価点（★の数）への対応や個別のクレーム対応に追われ、現場の改善にまで活かす上でのハードルを抱えているケースが少なくありません。 口コミは本来、「店舗の課題や強みがそのまま表れた生の声」です。1件ずつの声に一喜一憂するのではなく、全体の傾向を構造的に整理し、「繰り返されている声（共通パターン）」を捉えることではじめて、具体的な現場の改善アクションへと繋げることができます。

本資料では、口コミ分析でやりがちな失敗例から、良い口コミ・悪い口コミの正しい見方、限られたリソースの中で「どこから直すべきか」の判断基準まで、現場で実行できる改善アクションに落とし込むためのノウハウを一貫して解説しています。

■本解説資料の主な内容・ポイント

口コミ分析でやりがちな「5つの失敗パターン」を解説

「評価点（★）だけを見る」「個別対応で終わる」など、全体の傾向を見落として現場が陥りがちな5つのNG状態を整理します。

バラバラの声を整理する「4つの分類軸」と正しい捉え方

個別の声を「接客・商品・環境・価格」の4軸に構造化し、良い口コミを「再現すべき強み」、悪い口コミを「直すべき課題」として捉え直します。

限られたリソースでどこから直すかの判断軸「頻度×影響度」

すべての課題に一斉に着手するのではなく、「どれくらい繰り返されているか」と「体験への影響の大きさ」から、最優先で着手すべき課題を絞り込む基準を提示します。

資料をダウンロード :https://storepad.jp/report/202606_Storeimprovement?utm_source=prrelease&utm_medium=1

STOREPAD（ストアパッド）とは

STOREPADは、国内外のさまざまな店舗集客メディアと連携する、店舗情報発信・分析プラットフォームです。地図アプリ・ポータルサイト・インバウンド向けメディア・SNS・HPなど様々な媒体への一括情報発信や口コミ分析で工数削減と集客向上、効果的なMEOを実現。店舗運営を成功に導きます。

サービスサイト https://storepad.jp/

資料請求 https://storepad.jp/report/service

会社概要

会社名：イクシアス株式会社

代表者：代表取締役社長CEO 内藤 崇司

所在地：〒104-0061 東京都中央区銀座1-15-6 銀座東洋ビル10F

会社HP：https://ixyas.co.jp/