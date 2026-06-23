2026年8月15日（土）バスケットボール男子日本代表国際強化試合「買取大吉カップ 2026（東京大会）」 ハイタッチキッズ大募集！

株式会社エンパワー

買取専門店『買取大吉』を運営する株式会社エンパワー（本社：東京都新宿区、代表取締役：増井俊介）が運営する買取専門店「買取大吉」は、2026年8月15日（土）に有明アリーナで開催される「買取大吉カップ 2026（東京大会） バスケットボール男子日本代表国際試合」において、AKATSUKI JAPAN男子日本代表チームの選手たちをコートで迎える特別体験プログラム「ハイタッチキッズ」を実施いたします。

2026年8月15日 (土)、東京都江東区 有明アリーナにて、バスケットボール男子日本代表国際強化試合「買取大吉カップ 2026（東京大会） 」が開催されます。

大会開催に伴い、買取大吉では、試合を最高の熱量で盛り上げてくれる「ハイタッチキッズ」を大募集いたします！

ハイタッチキッズとは

子どもたちがコートに入場する日本代表選手たちをハイタッチで迎え、間近で熱いエールを送る特別な体験プログラムです。

ハイタッチキッズ参加の特典

■募集要項

■アクセス方法

- 選手との集合写真が撮影できます。- 試合中は、迫力あるプロのプレーを間近で観戦できます。- ご参加いただくお子さまと同伴の保護者 1名様分の観戦チケット付きです。[表: https://prtimes.jp/data/corp/87220/table/201_1_c9b3e4b8a1629aeb4e20736a65ad791c.jpg?v=202606230451 ]- 東京臨海新交通ゆりかもめ「新豊洲駅」下車 徒歩約 8 分「有明テニスの森駅」下車 徒歩約 8 分- 東京臨海高速鉄道りんかい線「国際展示場駅」下車 徒歩約 17 分「東雲駅」下車 徒歩約 17 分- 東京BRT「有明テニスの森」停留場 徒歩約 8 分「新橋」停留所～「有明テニスの森」停留所 約 10 分TOKYO BRT(https://tokyo-brt.co.jp/)

アクセスの詳細はこちら：https://ariake-arena.tokyo/access/

■応募締切

応募方法（簡単 3 ステップ）

2026 年 7 月 24 日（金） 23:59 まで- 参加お申し込みには「買取大吉公式 LINE」の友だち登録が必要です。- 応募者多数の場合は抽選となります。- ご当選された方にのみ、7 月 31 日（金）頃に LINE マイページにて通知いたします。- 公式LINEを友だち登録こちらから「買取大吉公式 LINE 」(https://page.line.me/128kockv)を友だち登録してください。- LINEメニューから応募ページへトーク画面を開き、下部メニューの「買取大吉カップ 2026 ハイタッチキッズ応募受付」バナーをタップしてください。※すでに友だち登録がお済みの方も、LINE メニューよりお進みください。- 必要事項を入力して応募完了応募フォームに必要事項をご記入のうえ、送信してください。応募が完了すると、LINE マイページに完了メッセージが届きます。

※LINE の友だち登録だけでは応募完了になりません。

必ずメニュー内の「応募受付フォーム」から手続きを完了させてください。

応募にあたってのご注意事項

- LINE の通知設定について■イベントに関する重要なお知らせや、災害等による中止の連絡は「 LINE マイページ」にて行います。必ず LINE の通知を「オン」にしてください。■通知オフ等でメッセージを確認いただけなかった場合、当選が無効となる可能性がございます。- 写真・動画の撮影および掲載について■当日はテレビや新聞等の取材が入り、メディアで紹介される可能性がございます。■撮影した写真や動画は、買取大吉のホームページや広告等で使用させていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。■後日、集合写真のデータを LINE マイページにてお送りいたします。■集合写真への写り込みをご希望されない場合は、当日スタッフへお申し出ください。- 個人情報の取り扱いについて■本イベントの運営にあたり、当選者様のお名前を試合主催者へ提供する場合がございます。■個人情報の取り扱いについては、以下ページをご確認ください。https://www.kaitori-daikichi.jp/privacy/

皆様のご応募をお待ちしております！