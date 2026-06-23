新ミス ディオール ローラー パール

パルファン・クリスチャン・ディオール・ジャポン株式会社

ポータブルなロールオン フレグランス「ミス ディオール ローラー パール」が、よりコンパクトで愛らしいパッケージで7月３日（金）に登場。ガラス パールがセットされたこの美しい香りの宝石は、自由で場所を選ばないフレグランスの纏い方を実現します。

ボトルにはミス ディオールの象徴である千鳥格子が施され、クチュール ラベルがデザインされています。手首や首筋にガラスパールを優しく滑らせると、ミス ディオールの香りが広がります。

フレッシュなフローラルの香り

ミス ディオール ブルーミング ブーケ ローラー パール

咲いたばかりの花々のブーケの香りがふわりと広がります。ダマスク ローズやピオニーのフレッシュな花々に、爽やかなベルガモットと柔らかなムスクが重なり合い、みずみずしくフレッシュな花々の優雅な香りが立ち上ります。

フルーティーな花々とウッドの香り

ミス ディオール パルファン ローラー パール

明るいマンダリンが織りなす豊潤なブーケの香りが広がります。煌めくジャスミンにフルーティーなローズのファセットが散りばめられ、アンバー アコードと美しいハーモニーを奏でます。

トラベル フレンドリーで纏うたびに心弾むような喜びをもたらすミス ディオール ローラー パール。エレガンス、自由な精神、フレッシュさ、そして若々しさ ― ミス ディオールが持つあらゆる魅力を映し出します。

新製品 ミス ディオール ブルーミング ブーケ ローラー パール

20mL 6,300円（本体価格） ／ 6,930円（税込価格）

新製品 ミス ディオール パルファン ローラー パール

20mL 8,500円（本体価格） ／ 9,350円（税込価格）

2026年7月3日（金） 発売予定

6月26日（金）より公式オンライン、ブティックにて先行発売

@DIORBEAUTY #ミスディオール