ESG指数「FTSE JPX Blossom Japan Index」および「FTSE JPX Blossom Japan Sector Relative Index」の構成銘柄に初選定

株式会社リンクアンドモチベーション

株式会社リンクアンドモチベーション（本社：東京都中央区、代表：小笹芳央、証券コード：2170、以下当社）は、FTSE JPX Blossom Japan IndexおよびFTSE JPX Blossom Japan Sector Relative Indexの構成銘柄に初めて選定されたことをお知らせいたします。

構成銘柄選定の背景

当社はこれまで、事業特性を踏まえ、人的資本をはじめとするサステナビリティ情報の開示に取り組んでまいりました。直近ではコーポレートサイトのサステナビリティ情報を拡充し、環境・社会・ガバナンス（ESG）に関する開示対象範囲の拡大や開示データの充実を進めるなど、サステナビリティ情報開示の充実に取り組んでおります。

こうした取り組みの結果、サステナビリティへの対応が評価され、FTSE JPX Blossom Japan IndexおよびFTSE JPX Blossom Japan Sector Relative Indexの構成銘柄に初めて選定されました。

今後は、開示内容のさらなる充実を図るとともに、サステナビリティに関する情報開示および取り組みの高度化を進め、持続的な企業価値の向上と持続可能な社会の実現に貢献してまいります。

サステナビリティサイトはこちら(https://www.lmi.ne.jp/sustainability/)

「人材・組織」ページはこちら(https://www.lmi.ne.jp/human_capital/)

FTSE Russell ESG指数について

FTSE JPX Blossom Japan IndexおよびFTSE JPX Blossom Japan Sector Relative Indexは、グローバルインデックスプロバイダーであるFTSE Russellが提供するESG指数です。年金積立金管理運用独立行政法人（GPIF）がパッシブ運用のベンチマークとして採用しているほか、多くのサステナブル投資ファンドで活用されています。

FTSE JPX Blossom Japan Indexは、環境・社会・ガバナンス（ESG）について優れた対応を行っている企業のパフォーマンスを測定するために設計された指数です。また、FTSE JPX Blossom Japan Sector Relative Indexは、各セクターにおいてESGへの対応が相対的に優れた日本企業のパフォーマンスを反映する指数です。

リンクアンドモチベーションの概要

・代表取締役会長：小笹 芳央

・資本金：13億8,061万円

・証券コード：2170（東証プライム）

・本社：東京都中央区銀座4-12-15 歌舞伎座タワー15階

・創業：2000年4月

・事業内容

組織開発Division（コンサル・クラウド事業、IR支援事業）

個人開発Division（キャリアスクール事業、学習塾事業）

マッチングDivision（ALT配置事業、人材紹介事業）

ベンチャー・インキュベーション