ひみつのぽっぽっぽ堂のママ ″ぼけちゃん″ が率いるメンヘラポップバンド「ヒミツノミヤコ」が、6月27日に長編音楽劇「西遊記」を上演。

ヴァンパイア株式会社

ヴァンパイア株式会社(大阪府大阪市・代表 加藤洋平)は、2026年6月27日に心斎橋SUNHALLで開催される笑女歌劇団ヒミツノミヤコ(以下：ヒミツノミヤコ)によるワンマン公演「音楽劇【西遊記】-ぼけちゃんと天竺冒険譚-」を応援しています。

ヒミツノミヤコの団長とボーカルを務める"ぼけちゃん"は、当社が運営するスナック「ひみつのぽっぽっぽ堂」のママとしても活動しています。ヴァンパイア株式会社はそんな縁の深いアーティストによる挑戦として本公演を応援するとともに、その活動を広くお知らせいたします。

【笑女歌劇団 ヒミツノミヤコとは】

ヒミツノミヤコは、"ハッピーエンドを目指して進む生きていく物語"を紡ぐために活動するメンヘラポップバンドです。団長とボーカルを務めるぼけちゃんを中心に活動しており、楽曲だけでなく寸劇や物語性を取り入れたライブパフォーマンス"宴"を展開しています。そのステージは単なるライブに留まらず、観客を巻き込みながら一つの物語を紡ぐ音楽劇としての魅力も備えています。

ポップで親しみやすい楽曲の中に、不安や孤独、承認欲求といった誰もが抱える感情を織り交ぜた独自の表現を特徴としており、ライブハウスを中心に精力的な活動を続ける一方で、最新アルバム「建国ノススメ」のリリースや大型公演への挑戦など活動の幅を広げながら独自のカルチャーを発信し続けています。

【ヒミツノミヤコが長編音楽劇「西遊記」を上演】

ヒミツノミヤコが毎年6月に開催している長編音楽劇「ワンマン宴」。

2026年のワンマン宴では中国の古典小説「西遊記」を題材に、「音楽劇【西遊記】-ぼけちゃんと天竺冒険譚-」として上演されます。歌と寸劇を組み合わせた独自のライブスタイルで知られるヒミツノミヤコが行う、最新アルバム「建国ノススメ」リリース後初となるワンマンライブです。

【公演概要】

公演名：

笑女歌劇団ヒミツノミヤコ・音楽劇【西遊記】-ぼけちゃんと天竺冒険譚-

ライブの最新情報はこちら(https://x.com/MenheraPop385/status/2034963905550897396)

出演者：

【笑女歌劇団ヒミツノミヤコ】

・ぼけちゃん団長

・ｼ゛ｰﾆｱｽこたにゃん

・ひまわりまい

・キャプテン・チャビ

【客演】

・三蔵法師役：MCあんにゅ

・金角役：Miya-z

・銀角役：愁人ワークス

・金花役：はる谷。

・銀花役：こぐま

・???役：水谷みく

・???役：衣笠利世

※出演者は変動・変更する可能性がございます。最新情報は公式SNS(https://x.com/MenheraPop385)をご参照ください。

会場：

心斎橋SUNHALL

日時：

2026年6月27日(土)

開場16:00

開演17:00

終演は20:30頃を予定しています。

チケットについて：

来場チケット(前売り) 4,000円(+1ドリンク)

来場チケット(当日) 4,500円(+1ドリンク)

プレミアチケット 10,000円

最速整理番号や限定グッズなど多くの特典が付属します。

はじめましてチケット：

ヒミツノミヤコが毎年6月に開催するワンマン宴にをまだ見たことがない方は、0円でライブにご招待いたします。

※別途ドリンク代がかかります。

【ボーカルは天使を目指すスナックのママ(3才)】

ヒミツノミヤコの団長とボーカルを務めるぼけちゃんは、ヴァンパイア株式会社が運営するスナック「ひみつのぽっぽっぽ堂」のママとしても活動しています。

当店は来店者同士が肩書きや立場を越えて交流できる場・クリエイターや経営者、アーティストなど多様な人々が集うコミュニティとして運営しており、音楽活動と店舗の運営という異なるフィールドを横断しながら、ぼけちゃんとその仲間たちならではの世界観を日々発信しています。

【10月には梅田CLUB QUATTROでも公演を予定】

ヒミツノミヤコは2026年10月、梅田CLUB QUATTROでの単独公演を予定しています。

現在は最速先行プレミアチケットを販売中(2026年6月17日)。詳細はヒミツノミヤコ公式SNS等にて順次発表予定となっています。

・ヒミツノミヤコ公式X

https://x.com/MenheraPop385

・最速先行プレミアチケットの詳細はこちら

https://himitunomiyako.stores.jp/items/6a27e2a01ebb4934bf6829c7

【会社概要】

会社名：ヴァンパイア株式会社(Vampire K.K.)

所在地：大阪府大阪市中央区東心斎橋一丁目13番11号 クイント心斎橋ビル401号室

代表者名：加藤 洋平

事業内容：

・イラスト/デザイン制作

・映像コンテンツの作成

・音声作品の企画/制作/販売

・SNS運用/マーケティング支援

・ゲームの企画/開発/パブリッシング

・飲食店の運営及び支援

その他、上記に附帯する業務全般

ホームページ：https://vampirekk.com

公式X：https://x.com/vmpkk