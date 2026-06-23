寝たまま腰まわりをやさしくケア。HAGOOGIから4機能一体型の腰サポートアイテムが新登場

HAGOOGI株式会社

HAGOOGI株式会社は、長時間のデスクワークや立ち仕事などで腰まわりに負担を感じやすい方に向けて、牽引ストレッチ・EMS・温熱・振動の4つの機能を搭載した新商品「HAGOOGI 腰サポート枕」を発売いたします。

本製品は、従来の「伸ばすだけ」の腰ケアアイテムとは異なり、寝たまま使用できる設計に、温熱・EMS・振動機能を組み合わせた多機能タイプ。自宅でくつろぎながら、腰まわりをやさしく支えるリラックスタイムをお楽しみいただけます。

■開発背景

長時間同じ姿勢で過ごすデスクワーク、立ちっぱなしの仕事、家事や育児など、日常生活の中で腰まわりに負担を感じるシーンは少なくありません。

一方で、毎日外にケアへ通う時間を確保するのは難しく、自宅で無理なく続けられるセルフケアアイテムへのニーズが高まっています。

HAGOOGIは、そんな日々のケア時間をより手軽で心地よいものにするため、寝たまま使える腰サポートアイテムを開発しました。

■製品URL

・公式サイト：http://hagoogi.com/products/waist-massager-m103

・Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/B0H3KDLBXH

・楽天市場：https://item.rakuten.co.jp/hagoogi/m103-01(https://item.rakuten.co.jp/hagoogi/m103-01/)

・ヤホーショッピング：https://store.shopping.yahoo.co.jp/hagoogishop/m103.html

■商品特徴

腰をやさしく支える牽引ストレッチ構造

上下から押し広げるような牽引動作に、左右のゆらぎを組み合わせた独自構造を採用。

静的に伸ばすだけでなく、動きのあるサポート設計により、腰まわりを広くやさしく支えます。高さは約3cm～10cmの範囲で調整でき、その日のコンディションや好みに合わせて使いやすい角度に設定可能です。

じんわり温める温熱機能

温熱機能は45℃・50℃・55℃の3段階に対応。冷えを感じやすい腰まわりに、じんわりとしたやさしい温もりを届けます。お好みや使用シーンに合わせて温度を選べるため、リラックスタイムや就寝前のくつろぎ時間にも取り入れやすく、心地よいケア時間をサポートします。

12段階調整可能なEMS機能

12段階の強度調整に対応したEMS機能を搭載。腰まわりにリズミカルな電気刺激を届け、リラックスタイムの心地よさを高めます。

やさしい刺激からしっかりとした刺激まで幅広く設定でき、初めての方でも無理なく使いやすい設計です。

腰まわりに伝わるやさしい振動機能

穏やかな振動が腰まわりに心地よく伝わり、使用中のリラックス感をサポートします。振動は3つのモードから選択できるため、くつろぎ時間や日常のセルフケアなど、シーンに合わせて使いやすい仕様です。温熱・EMSと組み合わせることで、より充実したケアタイムを楽しめます。

寝たまま操作できるリモコン付き

リモコン操作でモードや強度の調整も手元で簡単に行え、見やすいディスプレイで設定状況の確認も可能です。

コードレス設計のため、ベッド、ソファ、リビングなど、使用場所を選ばず手軽に取り入れられます。

こんな方におすすめ

長時間のデスクワークや立ち仕事が多い方、自宅で手軽に腰まわりのセルフケアを取り入れたい方、リラックスグッズを探している方におすすめです。

また、シンプルで直感的に使える設計のため、年齢や性別を問わず幅広い方に使いやすく、誕生日、父の日、母の日、敬老の日などのギフトにも適しています。

■製品仕様

[表: https://prtimes.jp/data/corp/115864/table/44_1_558cd02e2aee718d67a45b2fb4d765dd.jpg?v=202606230951 ]