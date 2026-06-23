富裕層向けリゾートブランド「THE THIRD PLACE」の商品ラインナップを拡充

株式会社ランディックス

ランディックスグループ（本社：東京都目黒区、代表取締役 岡田和也、以下「当社」）は、リゾートブランド「THE THIRD PLACE」における販売商品ラインナップが広がり、今現在で特性の異なる３物件が販売中であることをお知らせいたします。

建売（すぐに利用できる竣工済みの別荘）か更地（買主様が自由に建てられる開発用地）か、海か山か、といった様々な需要にお応えできるよう、物件を充実させております。

圧倒的な眺望を備えたロケーション、かつ都心から車で２時間程度のエリアに立地を限定することで、富裕層に非日常体験を提供しつつ、近年拡大するバケーションレンタル市場にも対応できる商品を用意しました。

碧海と富士山、それぞれの絶景を楽しむ３つのラインナップ

THE THIRD PLACE tateyama （千葉県館山市坂田）THE THIRD PLACE tateyama

房総フラワーライン沿いのオーシャンフロントに建つ、鉄筋コンクリート造３階建てのラグジュアリーヴィラです。

海面から約15mの高台に位置し、敷地から海岸へ直接アクセスが可能。リビング、ベッドルーム、バスルーム、サウナ、水風呂に至るまで、すべての主要空間から海を望む設計としました。

晴天時には対岸の富士山を望み、館山湾花火大会を屋上から鑑賞することも可能です。また、オーナー利用だけでなく、バケーションレンタルとしての不動産投資にも対応しています。

建築設計は、日建設計にてオフィスから美術館まで多種多様な用途のデザインを手掛けた後に独立した鈴木隆氏（株式会社ツズキオフィス）が担当しました。

THE THIRD PLACE Land for sale -Lot 02- TATEYAMA （千葉県館山市波左間）THE THIRD PLACE Land for sale

浜辺に対して約50mの間口を持つ、敷地面積700坪強のオーシャンフロント立地です。

別荘用地としてはもちろん、コンドミニアムやホテルの開発にも適しています（この土地は新築用途の選択肢が広いため、敢えて弊社で開発せず、更地での販売にしました）。

特設WEBサイトにて、別荘案・コンドミニアム案・ホテル案それぞれにおける新築時のCG（参考プラン）を公開しており、開発ボリュームを具体的にご検討いただけます。

＊Land for sale -Lot 01- は完売しております。

THE THIRD PLACE Mt.Fuji（山梨県南都留郡富士河口湖町富士ヶ嶺）THE THIRD PLACE Mt.Fuji

富士西麓エリアにおける約1,200坪の敷地に、コンセプトの異なる３棟のヴィラとゲストハウス、バレルサウナ、焚き火スペースを備えたスモールヴィレッジです。

各棟のリビングやダイニングからは、雄大な富士山を目前に望むことができ、昨年末より運営しているバケーションレンタル事業も好評を博しています。

建築設計は、THE CLUB golf villageなどの温浴施設における実績が豊富な久保秀朗氏（株式会社久保都島建築設計事務所）が担当しました。

ランディックスが提案する「第三の居場所 = THE THIRD PLACE」

働き方やライフスタイルの多様化により、住まいは「自宅」と「職場」だけではなくなりました。

当社は富裕層が都市と自然を行き来するライフスタイルに向けて、「第三の居場所 = THE THIRD PLACE」を通じ、体験価値と資産性（収益性）を兼ね備えたリゾート物件を開発（および提案）してまいります。

特設WEBサイト

THE THIRD PLACE tateyama （海 / 別荘開発）はこちら(https://the-third-place.jp/tateyama-rou/)

THE THIRD PLACE Land for sale （海 / 更地）はこちら(https://the-third-place.jp/lp/hasama/202606/)

THE THIRD PLACE Mt.Fuji （山 / 別荘開発）はこちら(https://the-third-place.jp/mtfuji/)

＜企業情報＞

企業理念 唯一無二の豊かさを創造する

社名 株式会社ランディックス

本社所在地 東京都目黒区下目黒１-２-14 Landix目黒ビル

事業拠点 目黒本社

桜新町支店

自由が丘支店

設立年 2001年

連結社員数 117名（2026年６月末時点、役員含む）

業種 不動産業

事業内容

・不動産売買事業

・不動産仲介事業

・建築会社マッチング事業

・サードプレイス別荘開発事業

［ホームページ ］

https://landix.jp/

［sumuzuサイト ］

https://sumu-z.jp/

［不動産情報ポータルサイト ］

https://portal-landix.jp/

［STRIPES（ストライプス）サイト ］

https://stripes-grande.jp/

［不動産売却サイト ］

https://portal-landix.jp/baikyaku/

［当社中国語版ランディングページ ］

https://portal-landix.jp/cn/

［サードプレイス別荘事業サイト ］

https://the-third-place.jp/mtfuji/