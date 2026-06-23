「サントリー〈秋梨〉」「サントリー〈秋りんご〉」秋季限定新発売

サントリーホールディングス株式会社

サントリー（株）は、「サントリー〈秋梨〉」「サントリー〈秋りんご〉」を８月１８日（火）から全国で秋季限定新発売します。

当社は、季節の訪れとその時期ならではの果実のおいしさを感じられる季節限定チューハイを発売し、ご好評いただいています。今回は、秋の訪れを感じられる２種の限定品を発売し、さらなるファン拡大を図ります。

●中味について

当社独自の“-１９６℃製法”を活用し、果実まるごとのおいしさを引き出しました。

〈秋梨〉

栃木県産「幸水」を使用しました。和梨のみずみずしい味わいをお楽しみいただけます。

〈秋りんご〉

青森県産「サンつがる」を使用しました。りんごの華やかな香りと甘酸っぱい味わいが特長です。

●パッケージについて

大きく描いた十五夜の満月に、それぞれイチョウ、紅葉(もみじ)のイラストをあしらうことで、秋の情緒を感じられるデザインに仕上げました。また、みずみずしい果実を大きく描き、この時期ならではの果実のおいしさを訴求しています。

― 記 ―

▼商品概要

商品名・容量・希望小売価格（税別）・アルコール度数

サントリー〈秋梨〉

サントリー〈秋りんご〉

３５０ml・１５９円・４％

※価格は販売店の自主的な価格設定を拘束するものではありません

▼発売期日 ２０２６年８月１８日（火）

▼発売地域 全国（期間限定）

▼品目 リキュール

▽本件に関するお客様からの問い合わせ先

サントリーお客様センター https://www.suntory.co.jp/customer/

以上