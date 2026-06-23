デキャンター・ワールド・ワイン・アワード２０２６で「ＳＵＮＴＯＲＹ ＦＲＯＭ ＦＡＲＭ 信州富士見町産 甲州 ブリュット ２０２２」が金賞を受賞

サントリーホールディングス株式会社

サントリー（株）の日本ワイン「ＳＵＮＴＯＲＹ ＦＲＯＭ ＦＡＲＭ 信州富士見町産 甲州 ブリュット ２０２２」は、「デキャンター・ワールド・ワイン・アワード（Decanter World Wine Awards、以下ＤＷＷＡ）２０２６」において、金賞を受賞しました。また、「同 岩垂原 メルロ ２０２１」、「同 塩尻 メルロ ２０２３」、「同 登美 甲州 ２０２４」「同 登美 赤 ２０２３」は銀賞を受賞しました。

ＤＷＷＡは、１９７５年に創刊され、現在世界１００カ国以上で発行されるイギリスのワイン専門誌「デキャンター（Decanter）」が、２００４年から毎年開催し、今年で２３回目を迎える世界最大級のワインコンペティションです。例年１０,０００点以上のワインが出品され、その受賞結果が世界の酒類業界の注目を集めています。「ＳＵＮＴＯＲＹ ＦＲＯＭ ＦＡＲＭ 信州富士見町産 甲州 ブリュット ２０２２」の金賞受賞は、当社のワインづくりに対する取り組みと品質が高く評価されたものと、大変意義深く受け止めています。

●サントリー（株） マーケティング本部 ワイン部長 宮下 弘至(こうじ) コメント

このたび、世界的に権威あるコンペティションであるＤＷＷＡにおいて、「ＳＵＮＴＯＲＹ ＦＲＯＭ ＦＡＲＭ 信州富士見町産 甲州 ブリュット ２０２２」が金賞を受賞したことを、心より嬉しく思います。

２０２４年の「同 登美 甲州 ２０２２」でのBest in Show受賞に続き、今回、長野県富士見町産の甲州を使用したスパークリングワインが評価をいただけたことは、ぶどう品種「甲州」が持つ多様な魅力を示すものとして大変意義深く受け止めています。これまで支えてくださった地域の皆様、すべての仲間とこの喜びを共有するとともに、「日本のオリジナリティを持って世界と肩を並べる『ジャパニーズワイン』を実現する」という目標に向け、さらなる中味品質およびブランド価値の向上に挑戦していきます。

●「ＳＵＮＴＯＲＹ ＦＲＯＭ ＦＡＲＭ 信州富士見町産 甲州 ブリュット ２０２２」について

八ヶ岳の麓、標高約９００mに位置する信州・富士見町（長野県諏訪郡）の冷涼な気候で育まれたぶどう品種「甲州」を１００％使用しました。中味は、シャープな酸味と引き締まった冷涼感のある果実味が特長の辛口スパークリングワインです。

●ぶどう品種「甲州」の取り組みについて

当社は、「良いワインはよいぶどうから」の理念のもと、１００年以上にわたって日本の風土と向き合い、栽培・醸造技術を磨き上げ、ぶどうづくり・ワインづくりに取り組んできました。

「甲州」は国際ブドウ・ワイン機構が定める日本固有品種で、和柑橘を思わせる上品な香りが特徴的な、日本を代表するワインぶどうです。当社は「甲州」が世界で愛され、評価されるワインぶどうになることを目指し、スティルワインだけではなく瓶内二次醗酵スパークリングワインでも「甲州」の魅力を引き出し、多くのお客様にお楽しみいただけるよう取り組んでいます。

― 記 ―

▼受賞概要

賞・商品名・発売期日

金賞

ＳＵＮＴＯＲＹ ＦＲＯＭ ＦＡＲＭ 信州富士見町産 甲州 ブリュット ２０２２

サントリー登美の丘ワイナリー、ＥＣサイト「SUNTORY FROM FARM Online Shop」などで数量限定発売中

銀賞

同 岩垂原 メルロ ２０２１

全国で数量限定発売中

同 塩尻 メルロ ２０２３

同 登美 甲州 ２０２４

今秋発売予定

同 登美 赤 ２０２３

来年発売予定

▼「ＳＵＮＴＯＲＹ ＦＲＯＭ ＦＡＲＭ」ホームページ

https://suntory.jp/NIHON/

▼ＥＣサイト「SUNTORY FROM FARM Online Shop」

https://japan-wine.direct.suntory.co.jp/

▽本件に関するお客様からの問い合わせ先

サントリーお客様センター https://www.suntory.co.jp/customer/

以上