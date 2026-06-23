購買・来店データ起点のマーケティング― 広告を「投資」に変える実践方法 ―～2026年7月23日（木）開催 販促会議サミットに当社社員が登壇します～

株式会社大広

株式会社 大広（本社：東京都港区、代表取締役社長：泉 恭雄、以下 大広）から、2026年7月23日（木）に宣伝会議セミナールームで開催される「販促会議サミット」に、大広 デジタルソリューション本部デジタルアカウント局 局長 兼 デジタルグロースグループ 部長 難波 寛明と、大広 デジタルソリューション本部デジタルアカウント局 デジタルグロースグループ プランナー 百瀬 太陽が登壇することをお知らせします。

公式サイト https://www.sendenkaigi.com/marketing/event/hansoku2607/(https://www.sendenkaigi.com/marketing/event/hansoku2607/)

広告は「投下」から「投資」へ役割が変わりつつあります。 金額や投下量のパワーで戦う時代から、緻密に計算された設計とデータで戦う時代になろうとしているのです。 私たちは中でも「購買」や「来店」といったアクチュアルデータを「最も嘘をつかないデータ」として重要視しています。 本講演ではこうしたアクチュアルデータの活用がいかに事業へ貢献するのかをご説明します。



ぜひ、多くの皆様のご参加をお待ちしております。

【登壇者プロフィール】

難波 寛明

株式会社 大広 デジタルソリューション本部デジタルアカウント局 局長 兼 デジタルグロースグループ 部長

2001年、大広入社。営業/マーケティング/プロモーション/統合コミュニケーション/デジタル部署を経験。2022-23年は博報堂ＤＹホールディングス直轄プロジェクトで、伸長するデータ領域（リテールメディア、デジタル販促、来店購買捕捉、データクリーンルームetc）の推進を担当。2024年より現職。2026年より購買・来店データ起点のマーケティング専門部署 部署長を兼任。

百瀬 太陽

株式会社 大広 デジタルソリューション本部デジタルアカウント局 デジタルグロースグループ プランナー

2019年、大広入社。菓子・食品・飲料など消費財メーカーを中心に、戦略／クリエイティブ／メディアを横断したコミュニケーションのプロデュース業務に従事。特に、リアル購買・来店などオフラインCVの可視化と最大化を強みとし、購買・来店データを起点にしたKPI設計、戦略、施策実行、効果検証、までをトータルで推進。アクチュアルデータを活用して「思い込みを排したマーケティング」を追求している。

【開催概要】

■開催日: 2026年7月23日（木） 15:15～15:45

■会場: 宣伝会議セミナールーム

東京都港区南青山3-11-13 新青山東急ビル8F（表参道駅より徒歩3分）

■参加費: 無料（事前登録制）

■公式サイト: https://www.sendenkaigi.com/marketing/event/hansoku2607/

■主催: 株式会社 宣伝会議