【導入コストを大幅削減】訪問型サービス向けハイブリッド業務管理システム「ケアスタッフナビ」が『デジタル化・AI導入補助金2026』対象ツールに認定！

株式会社トライウェア

株式会社トライウェア（本社：福岡県太宰府市、代表取締役：中原 常信）が提供する、訪問型サービス事業者向けの業務管理システム「ケアスタッフナビ」が、経済産業省が推進する「デジタル化・AI導入補助金2026（旧IT導入補助金）」の対象ITツールとして正式に認定されました。これにより、対象となる中小企業・小規模事業者様は、導入費用の一定割合の補助を受け、お得に本システムを導入いただくことが可能となります。

認定の背景

保育、介護、家事代行といった訪問型サービス業界では、現場スタッフの勤怠管理やスケジュール調整、複雑な給与・請求計算など、バックオフィス業務の負担軽減が急務となっています。 今回、「ケアスタッフナビ」が『デジタル化・AI導入補助金2026』の対象ツールに認定されたことで、より多くの事業者様に対し、コスト負担を抑えながら現場と本部の業務効率化、生産性向上を支援できるようになりました。

ケアスタッフナビ」の3つの特長

ケアスタッフナビ」は、現場（スマートフォンクラウド）と本部（Windowsアプリ）を連携させるハイブリッド業務管理システムです。

1. AI最適スタッフ自動マッチング機能

過去の顧客利用履歴、スタッフのスキルや稼働実績など、複合検索にて最適なスタッフを検索でき、コーディネート業務の時間を大幅に削減します。

2. 現場と本部を繋ぐリアルタイムなクラウド連携

現場のスタッフは各自のスマートフォンからWEBブラウザ経由でクラウドにログインし、日々の予定確認や「出社」「退勤」の打刻、業務報告をスムーズに行えます。報告されたデータは本部のデータベースにリアルタイムで連携されます。本部スタッフは予定と実績の差異を即座に把握できます。

3. インボイス制度対応の受発注・会計機能

現場からの報告データをもとに、スタッフの給与明細や顧客への請求書を自動集計・発行。インボイス制度にも完全対応しており、複雑な経理業務を強力にサポートします。

デジタル化・AI導入補助金2026（旧IT導入補助金）について

「デジタル化・AI導入補助金2026」は、中小企業・小規模事業者様が自社の課題やニーズに合ったITツールを導入する経費の一部を補助することで、業務効率化や売上アップ、AI活用による生産性向上をサポートする制度です。 ・デジタル化・AI導入補助金2026 公式サイト：https://it-shien.smrj.go.jp/

補助金を活用した導入イメージ（基本パッケージの場合）

・最小標準構成（スタッフ50名まで一律）

・初期導入費：400,000円（税抜）

・月額使用料：50,000円（税抜）／ 年額 600,000円（税抜）

※上記金額の一部が補助金の対象となり、初期費用および1年目のランニングコストを大幅に抑えて導入することが可能です。詳細な補助額や申請手続き（gBizIDの取得やSECURITY ACTIONの自己宣言など）については、弊社がIT導入支援事業者として手厚くサポートいたします。

株式会社トライウェアについて

・所在地

<東京オフィス>

〒105-0014 東京都港区芝三丁目43番18号 桜田通りKビル4F

TEL 03-6809-6804 FAX 03-6809-6992

<本社>

〒818-0101 福岡県太宰府市観世音寺二丁目3番9号

TEL 080-3966-0942

・資本金

10,000,000円

・代表者

代表取締役社長 中原 常信

・設立年月日

2007(平成19)年7月18日

・事業内容

1.コンピュータソフトウェアの製造及び販売・レンタル

2.コンピュータハードウェアの製造及び販売・レンタル

3.ＩＴ関連のコンサルティング・翻訳・出版

4.コンピュータ業務システムの受託開発及び設置導入、作業、請負業務

5.労働者派遣業務

・取引銀行

みずほ銀行 福岡支店

福岡銀行 二日市支店

・URL：https://carestaffnavi.jp/

本件に関するお問い合わせ先

株式会社トライウェア 担当：中原 TEL：080-3966-0942 Email：info@triwareinc.com