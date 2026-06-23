プロメシアン、金属3Dプリント・ロボット活用の実証工場を開設へ。藤沢・湘南エリアを中心に理工系学生インターンの募集を開始

プロメシアン株式会社

金属補修、産業用ロボット、品質保証、3Dプリント量産をテーマに、次世代の製造技術を担う学生・技術人材を募集

プロメシアン株式会社は、金属3Dプリント、金属補修、産業用ロボット活用、AM品質保証に関する実証・開発を進めるため、神奈川県・湘南エリアを中心とした実証工場の開設に向けた取り組みを開始しました。

あわせて、藤沢市・湘南エリア・横浜市周辺から参加可能な理工系学生インターンおよび技術アルバイトの募集を開始します。

対象となるのは、機械設計、電気電子、制御、ロボティクス、金属加工、溶接、3Dプリント、CAD/CAM、PLC、Claude Codeなどに関心を持つ学生・若手技術者です。溶接ロボットや産業用ロボットの経験者は歓迎しますが、経験の有無だけではなく、ものづくりへの関心、学習意欲、実験・検証に向き合う姿勢を重視します。

背景：国内製造業に必要な「3Dプリントを使いこなす現場」

3Dプリント技術は、試作だけでなく、少量多品種生産、補修、治具製作、部品再生、サプライチェーン強化など、製造業のさまざまな課題を解決する手段として注目されています。

一方で、日本国内では、3Dプリントを実際の製造現場で使いこなすための人材、ノウハウ、品質保証、工程設計がまだ十分に整っていません。

プロメシアンは、「再調達に新たな選択肢を」を目標に、金属AM、産業用ロボット、品質保証、製造データ活用を組み合わせた実証・開発を進めています。

今回の実証工場は、単なる製造拠点ではなく、次世代の製造技術を現場で検証し、人材を育て、実際の事業につなげるための拠点として位置づけています。

プロメシアンは品質保証されたAM補修品の提供を目指す実証工場で取り組むテーマ

プロメシアンでは、実証工場において以下のようなテーマに取り組む予定です。

- 金属3Dプリントを活用した部品製造・補修の検証- 産業用ロボット・溶接ロボットの活用可能性の調査- ロボットティーチング、治具設計、工程設計の実験- 3Dプリント品の品質保証・品質証跡の仕組みづくり- CAD/CAM、スキャンデータ、製造データを活用した工程改善- 国内外の製造ネットワークを活用した受託製造体制の構築- 学生・若手技術者が実践的に学べる開発環境の整備

特に、金属補修や金属AMの実用化では、単に造形できるだけでは不十分です。

対象物の状態、材料、形状、使用環境、要求品質を踏まえ、どのように製造し、どのように品質を保証するかが重要になります。

プロメシアンは、この「現場で使えるAM品質保証」の仕組みづくりを重要な開発テーマとしています。

募集する人材

今回募集するのは、藤沢市・湘南エリア・横浜市・鎌倉市・茅ヶ崎市・平塚市周辺から参加可能な学生インターン、技術アルバイト、または副業・業務委託人材です。

歓迎する専門・経験 機械工学 電気電子工学 情報工学 制御工学 ロボティクス メカトロニクス 金属加工 溶接 産業用ロボット 3Dプリント CAD/CAM Python Arduino / Raspberry Pi ROS PLC ロボコン、研究室活動、ものづくり系サークルでの活動経験

溶接ロボットや産業用ロボットの経験者は特に歓迎します。

ただし、経験者に限らず、ロボット、機械、制御、3Dプリント、製造業の未来に強い関心を持つ方を広く募集します。

想定する業務内容

- 金属3Dプリント・金属補修に関する調査- 産業用ロボット・溶接ロボット活用に関する調査- CADによる治具・部品・装置構想の作成補助- 実験・検証作業の補助- 製造データ、品質データの整理- 国内外の3Dプリント事業者・製造パートナーの調査- 展示会、技術イベント、広報活動の補助

危険を伴う作業については、必要な教育、安全管理、監督体制を整えたうえで実施します。

プロメシアンのキックオフミーティング代表コメント代表取締役 古賀洋一郎

3Dプリントは、単なる新しい加工方法ではなく、製造業の設計、調達、補修、品質保証、人材育成のあり方を変える技術だと考えています。

一方で、日本国内で3Dプリントを本当に使いこなすには、現場で手を動かし、失敗し、検証し、品質まで考えられる人材が必要です。

今回の実証工場は、プロメシアンにとって事業開発の拠点であると同時に、次世代の製造技術者が育つ場所にしたいと考えています。

ロボット、金属加工、3Dプリント、品質保証に関心のある学生や若手技術者と一緒に、日本の製造業に新しい選択肢をつくっていきたいです。

プロメシアン株式会社 代表取締役 古賀洋一郎

今後の展開

プロメシアンは今後、実証工場を活用し、金属AM、金属補修、産業用ロボット、品質保証、製造データ活用に関する開発を進めていきます。

また、大学、専門学校、職業訓練機関、製造業企業、ロボットメーカー、3Dプリント関連企業との連携も視野に入れ、国内3Dプリント市場の実装を加速するための事業基盤を構築していきます。

募集概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/173718/table/4_1_cbad9071bc9f7b94604b234eb7d39dc3.jpg?v=202606230451 ]

会社概要

会社名：プロメシアン株式会社

代表者：代表取締役 古賀洋一郎

所在地：

本社：東京都港区芝浦３-３-６東京科学大学CIC INDEST

藤沢工場：神奈川県藤沢市弥勒寺８０

事業内容：金属3Dプリント、3Dプリント受託製造、金属補修、AM品質保証、製造業向け研究開発・技術支援

公式サイト：https://promethean.co.jp/