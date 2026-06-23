中島輝「アドラー流メンタルトレーナー資格取得講座」が10年間で240回開催

株式会社SoShine

自己肯定感アカデミー会長/般財団法人自己肯定感学会

代表理事・中島輝が監修・登壇する

「アドラー流メンタルトレーナー資格取得講座」が、

10年間で240回の開催を迎えたことを

お知らせいたします。

またこの度、

兵庫県神戸市の神戸常盤大学 看護学部看護学科において、

同講座が単位認定講座として決定いたしました。

医療現場を担う未来の看護学生に向けて、

アドラー心理学、自己肯定感、

メンタルトレーニングの学びを届けることで、

自分自身を大切にしながら、

人々のこころに寄り添える人材育成に

貢献してまいります。

10年間で240回開催された「アドラー流メンタルトレーナー資格取得講座」

「アドラー流メンタルトレーナー資格取得講座」は、

アドラー心理学を土台に、自己肯定感の高め方、

対人支援に必要な心の整え方、困難を乗り越える力、

人間関係をよりよくする実践的なコミュニケーションを学ぶ資格取得講座です。

これまで10年間で240回の開催を重ね、

多くの受講生がカウンセリング、コーチング、教育、医療、企業研修、子育て支援など、

さまざまな現場で学びを活かしてきました。

単なる知識習得にとどまらず、

「自分を理解し、他者に寄り添い、人生の困難を輝きに変える」実践型の学びとして、

全国で広がり続けています。

神戸常盤大学 看護学部看護学科の単位認定講座に決定

この度、「アドラー流メンタルトレーナー資格取得講座」は、

神戸常盤大学 看護学部看護学科の単位認定講座として決定いたしました。

神戸常盤大学は、創立116年の歴史を持ち、

医療と教育分野における専門職業人の育成を続けてきた大学です。

同大学では、「知性・専門性・市民性・感性」の4つの力を育む

“ときわコンピテンシー”を掲げ、自律し、協働しながら、

生涯にわたり主体的に学び続ける人材育成に力を注いでいます。

特に看護学部では、「看護師になる」ことだけを目的とするのではなく、

看護師としてどのように人に寄り添い、社会に貢献していくのかという

本質的な問いを大切にした教育が実践されています。

今回の単位認定講座決定は、

看護学生が専門知識や技術に加えて、

自分自身の心を整え、他者の心に寄り添う力を

育むための新たな学びの機会となります。

医療現場に必要とされる“自己肯定感”と“心の土台”

看護師という仕事は、患者さまの「いのち」だけでなく、

「こころ」にも寄り添う仕事です。

（中島輝著:自己肯定感の教科書 SBクリエイティブ）

医療現場では、緊張感のある場面、感情の揺れ動く場面、

相手の不安や苦しみに向き合う場面が日常的にあります。

だからこそ、対人支援に携わる人自身が、

自分の心を理解し、整え、自分を大切にする力を持っていることが大切です。

「アドラー流メンタルトレーナー資格取得講座」では、

自己肯定感を土台に、過去に縛られず今を生きる力、

人間関係を良くする力、困難や劣等感を乗り越える力、

相手の可能性を引き出す関わり方を学びます。

それは、未来の医療現場を担う学生にとって、

専門職としての成長だけでなく、

人としての土台を育む学びでもあります。

中島輝による「自己肯定感講義」から広がった学び

一般財団法人自己肯定感学会 代表理事・中島輝は、

これまで神戸常盤大学 看護学部にて

「自己肯定感講義」の講師として登壇してまいりました。

講義では、

・自己肯定感とは何か

・自己肯定感の育て方、高め方

・心と身体のつながり

・対人支援職に必要なセルフケア

・自分自身を大切にしながら相手に寄り添う姿勢

などをテーマに、体験型ワークを交えながら実施いたしました。

会場では、身体の使い方によって感情や自己認識が

変化することを体感するワークも行われ、

学生の皆さまからは多くの笑顔と前向きな反応が生まれました。

講義後には、

「自分自身との向き合い方が変わった」

「看護師として大切な視点に気づけた」

「患者さまに寄り添う前に、まず自分を大切にすることの意味がわかった」

といった声も寄せられました。

今回の単位認定講座決定は、こうした学びの積み重ねから生まれた大切な一歩です。

未来の医療現場を担う学生たちへ

自己肯定感は、単に「自分を好きになる」ためだけのものではありません。

自分の弱さも、迷いも、不安も受け止めながら、それでも前に進む力です。

そして、自分自身を大切にできる人は、

目の前の人の痛みや不安にも、より深く、

あたたかく寄り添うことができます。

今回、神戸常盤大学 看護学部看護学科において

「アドラー流メンタルトレーナー資格取得講座」が

単位認定講座として決定したことは、

未来の医療現場に、

心の学びを届ける大きな機会となります。

自己肯定感アカデミー、一般財団法人自己肯定感学会は、

今後も教育・医療・企業・地域社会に向けて、

自己肯定感とアドラー心理学の学びを届け、

一人ひとりが自分らしく輝きながら、

他者と社会に貢献できる未来づくりに取り組んでまいります。

また、今回の講座決定にあたり、

神戸常盤大学 看護学部看護学科 溝畑剣城教授をはじめ、

関係者の皆さまに深く感謝申し上げます。

中島輝 プロフィール

中島輝（なかしま てる）

一般財団法人自己肯定感学会 代表理事。

心理カウンセラー／自己肯定感の第一人者。

これまで15,000名以上への個人セッションを行い、自己肯定感に関する著書は累計76万部を突破。教育、医療、企業研修、講演活動など幅広い分野で、自己肯定感の重要性を伝え続けている。