ソミックグループ 役員人事決定に関するお知らせ
株式会社ソミックマネージメントホールディングス
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/49368/table/53_1_261c93344e63597a2f1eb086c3f4e8c3.jpg?v=202606230451 ]
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/49368/table/53_2_a589f25a3c8bd9c0ee4601d406159549.jpg?v=202606230451 ]
[表3: https://prtimes.jp/data/corp/49368/table/53_3_f0062de65e277094ac85b17eb6fc3b01.jpg?v=202606230451 ]
[表4: https://prtimes.jp/data/corp/49368/table/53_4_edc7e567668a32eaf0d99e65c71ca9fd.jpg?v=202606230451 ]
[表5: https://prtimes.jp/data/corp/49368/table/53_5_d707d225429cad01bd34452cc59169d1.jpg?v=202606230451 ]
[表6: https://prtimes.jp/data/corp/49368/table/53_6_28a5233b4c8eb78be2b81cee81df91c5.jpg?v=202606230451 ]
[表7: https://prtimes.jp/data/corp/49368/table/53_7_2cb040e609f67ee13c83518b47dfc2d9.jpg?v=202606230451 ]
2026年6月23日に開催されました定時株主総会並びに取締役会におきまして、ソミックグループ内各社の役員が下記の通り選任され、それぞれ就任いたしましたので、お知らせいたします。なお、株式会社ソミックマネージメントホールディングスの役員を、ソミックグループの全体最適を推進する経営執行体制の確立のため、グループ横断の経営機能を担う責任者として位置づけております。
2026年６月23日付役員体制
株式会社ソミックグループホールディングス（純粋持株会社）
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/49368/table/53_1_261c93344e63597a2f1eb086c3f4e8c3.jpg?v=202606230451 ]
株式会社ソミックマネージメントホールディングス
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/49368/table/53_2_a589f25a3c8bd9c0ee4601d406159549.jpg?v=202606230451 ]
※1 Chief Executive Officer 最高経営責任者 ※2 Chief Operating Officer 最高執行責任者
※3 Chief Governance Officer 最高ガバナンス責任者※4 Chief Legal Officer 最高法務責任者
※5 Chief Human Resource Officer 最高人事責任者 ※6 Chief Strategy Officer 最高戦略責任者
※7 Chief Financial Officer 最高財務責任者
株式会社ソミック石川
[表3: https://prtimes.jp/data/corp/49368/table/53_3_f0062de65e277094ac85b17eb6fc3b01.jpg?v=202606230451 ]
※Chief Social Responsibility Officer 最高社会責任者
株式会社ソミックアドバンス
[表4: https://prtimes.jp/data/corp/49368/table/53_4_edc7e567668a32eaf0d99e65c71ca9fd.jpg?v=202606230451 ]
株式会社アスキー
[表5: https://prtimes.jp/data/corp/49368/table/53_5_d707d225429cad01bd34452cc59169d1.jpg?v=202606230451 ]
株式会社ソミックエンジニアリング
[表6: https://prtimes.jp/data/corp/49368/table/53_6_28a5233b4c8eb78be2b81cee81df91c5.jpg?v=202606230451 ]
株式会社ソミックトランスフォーメーション
[表7: https://prtimes.jp/data/corp/49368/table/53_7_2cb040e609f67ee13c83518b47dfc2d9.jpg?v=202606230451 ]