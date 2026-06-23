耳を塞がない、新しい睡眠の常識。 骨伝導スピーカーSUYA PRO。6月19日（金）11時にCAMPFIREにて登場。今すぐ事前登録最大50％OFF！

株式会社RT

【プロジェクト公開日時】6月19日（金）11時

【プロジェクトページ】https://camp-fire.jp/projects/947076/preview(https://camp-fire.jp/projects/947076/preview)

詳細を見る :https://camp-fire.jp/projects/947076/view今すぐ事前登録最大50％OFF！

1、骨伝導技術

振動が頭骨を通じて内耳へ直接伝わる仕組みを採用。鼓膜への負担を軽減し、周囲への音漏れを最小限に抑えながら、クリアな音質を実現しました。耳周りの圧迫感が全くない、新しい聴き方をご提案します。

2、自分だけのミュージックタイム

※ 音量によっては伝わります

忙しい一日が終わり、ようやく訪れる自分だけの時間。好きな音楽やポッドキャストに包まれたいけれど、スピーカーでは家族に迷惑がかかり、イヤホンでは耳が痛くなる……。そんな悩みを解決するのが、枕の下に置く新感覚スピーカー「SUYA PRO」です。耳を一切塞がない開放感の中で、あなただけのプライベートなミュージックタイムを心ゆくまでお楽しみください。

3、２種類の音質モード

利用シーンに合わせて選べる2つのモードを搭載しています：

重低音あり：2つの22mm大口径振動子が、体に響くような迫力の重低音を再現。重厚なクラシックを楽しみたい方のおやすみ前の、穏やかなひとときに最適です。

重低音なし：重低音を抑え、中高音をクリアに際立たせるモードです。静かな夜の読書タイムや、穏やかな入眠を目指す際のリラックスタイムに、心地よい音で特別な空間を演出。

4、2つの大口径骨伝導振動子搭載

なぜ、枕の下から音が聞こえるのに周りには静かなのか。その秘密は、前代モデルからさらに進化した「2つの22mm超大口径骨伝導振動子」にあります。振動子のサイズを拡大しながらも、最新の設計により、本体はさらに「薄く」「軽く」することに成功。 枕の下に置いても全く違和感のない、極上のフィット感を実現しました。独自の共振技術により、振動が枕を通じて直接内耳へ伝わるため、空気を震わせる従来のスピーカーのような激しい音漏れがありません。あなたにだけ届く至高の音響空間を創り出します。

５、５分刻みで選べる自動オフタイマー

3ステップで完了。あなたの入眠リズムに寄り添うスマートタイマー。複雑な設定は一切不要。中央ボタンを2回押すだけでタイマーモードに入り、「＋」「－」ボタンで 5分刻みの微調整 が可能です。あなたが深い眠りにつく頃、スピーカーもそっと魔法を解くように自動で停止します。バッテリーの浪費を防ぎ、朝まで静かで快適な入眠環境づくりをサポート。

6、大容量の32GB

7、Bluetooth 5.3

8、肌に優しい

9、大容量バッテリー

【プロジェクトページ】https://camp-fire.jp/projects/947076/view(https://camp-fire.jp/projects/947076/view#menu)

詳細を見る :https://camp-fire.jp/projects/947076/view#menu今すぐ事前登録最大50％OFF！