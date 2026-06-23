【音声でDX!】音声認識AI「モコボイス」が「バックオフィスDXPO 札幌′26」「営業・マーケDXPO 札幌′26」に出展！

mocomoco株式会社

mocomoco株式会社（代表取締役CEO：田中 康紀 ※北海道大学出身、以下「mocomoco」）は、オールインワンAI音声認識「モコボイス」を、2026年6月30日（火）～7月3日（金）にアクセスサッポロ（札幌市白石区）で開催される「バックオフィスDXPO 札幌'26」および「営業・マーケDXPO 札幌'26」に出展いたします。

代表・田中（北海道大学 出身）がAI研究技術を培った北海道の地にて、高精度な書き起こし・音声RAG検索・音声コンテクスト蓄積のデモンストレーションをその場でお試しいただけます！

無料相談・デモを交えたブース展示の例

<展示会概要>

【バックオフィスDXPO 札幌'26】（管理部門向け）

- 会期： 2026年6月30日（火）9:30～17:30 ／ 7月1日（水）9:30～16:30- 会場： アクセスサッポロ 大展示場- 小間番号： 6 - 5- 公式サイト： https://dxpo.jp/real/box/sapporo/

【営業・マーケDXPO 札幌'26】（営業・マーケ・DX推進向け）

- 会期： 2026年7月2日（木）9:30～17:30 ／ 7月3日（金）9:30～16:30- 会場： アクセスサッポロ 大展示場- 小間番号：4 - 25- 公式サイト： https://dxpo.jp/real/fox/sapporo/sales/

展示コンテンツ

当日ブースでは、以下の機能を実際に体験いただけます。

- 書き起こし・校正デモ： AIが音声の文脈を理解し、誤字脱字を自動で修正！- リアルタイム書き起こしデモ： リアルタイム翻訳をその場で体験！- 議事録作成デモ： ワンクリックでポイントを押さえた議事録を自動生成！- SOAP形式・自社雛形取り込みデモ：お持ちいただいた雛形をすぐにその場でフォーマットにお取り込みします！自社雛形取り込みの例- 組織運用デモ：現場ごとの声を、組織が一括管理することで、会社のデータ資産に！- 話者名推定機能デモ： 声の特徴と文脈から話者名を自動特定し、修正の手間を削減！

＜来場特典＞

ブースへお越しいただいた皆様に、以下の特典をご用意しております。

- 高精度なボイスレコーダーの 無料お貸し出し- 4月にリニューアルしたモコボイスロゴ入りオリジナル冊子＆トートバッグを プレゼント！

<モコボイスとは>

『モコボイス』は、現場に強い音声認識AI統合サービスです。高精度な音声認識で会議や申し送りを記録。議事録の自動要約から、検索、RAG/API連携までこれ一つで完結し、現場の声を、企業の資産として価値を蓄積していくサービスです。

- 高い正確性:大規模言語モデル（LLM）との組み合わせと独自アルゴリズムにより、精度96%以上（※当社調べ）。手直しの手間を大幅に削減します。- 文脈を加味した校正機能:文脈情報から脱字、句読点の調整を自動で補完することで、読みやすい書き起こしを実現します。書き起こしの例- 用語の辞書登録機能:医療、法律、金融など業界ごとの専門用語や固有名詞を事前に登録し、正しく書き起こす機能。社内用語まで正確に書き起こします。- 話者分離・話者名推定機能:AIが声の特徴や会話の文脈から話者名を自動で推定。発言者の登録、修正時間を短縮します。- カスタマイズ可能な議事録・要約:既存の形式に合わせた議事録を自動で作成。議事録作成の作業時間を大幅に短縮します。- 組織・チーム管理機能:柔軟な権限設定で様々な組織構造に対応。書き起こし時間の割り振りや、管理者・メンバー・閲覧者のロール管理まで、これひとつで完結します。

組織・チーム管理機能の例

- オンプレミス対応:セキュリティや機密情報を扱う業界向けに、クラウドを使わず安全にデータを処理できるオンプレミス環境も提供します。- 【NEW】会話の横断分析機能（RAG）（β）：すべての音声データから「誰が・いつ・何を話したか」をAIが横断検索し、社内の問い合わせに回答します。一次情報である音声そのものを参照するため、質問の意図に沿った的確な回答を実現しています。- 【NEW】根拠チェック機能（RAG）（β）：議事録の記載箇所に対応する音声をピンポイントに再生できる機能です。現場でよく起こる言った言わないを防ぐことができます。

来場事前登録のお願い

来場には事前登録が必要です。下記より登録のうえ、ご来場ください。事前登録で入場料5,000円が無料となります。

- DXPO札幌'26 来場事前登録：https://dxpo.jp/real/box/sapporo/(https://dxpo.jp/real/box/sapporo/)

<モコボイス無料トライアルのお申込み>

実際のUIと書き起こし精度をお試しいただける無料トライアルをご用意しています。

下記フォームよりお申し込みください。

14日間無料トライアル：https://cloud.mocomoco.ai/sign-up(https://cloud.mocomoco.ai/sign-up)

<関連ページ>

- モコボイス 無料トライアル https://cloud.mocomoco.ai/sign-up(https://cloud.mocomoco.ai/sign-up)- mocomoco株式会社 HP https://www.mocomoco.ai/(https://www.mocomoco.ai/)- モコボイスに関するお問い合わせは「こちら(https://www.mocomoco.ai/contact/)」

代表者：代表取締役CEO 田中康紀

本社：〒106-0032 東京都港区六本木7丁目20-19 イナダビル302

HP：https://www.mocomoco.ai/

広報担当 : contact@mocomoco.ai