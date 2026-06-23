2026年6月27日（土）学生・次世代向け交流イベント『共感から行動へ。社会との関わりが自分の未来につながる！』を開催します。

一般社団法人 NPO協働機構

新宿NPO協働推進センター（東京都新宿区）は、2026年6月27日（土）、学生・次世代向け交流イベント「NPO×学生・次世代 ～共感から行動へ。社会との関わりが自分の未来につながる！～」を開催します。

《企画趣旨》

近年、SDGsや環境問題、国際協力、教育などの社会課題への関心は高まっている一方で、「関心はあるが何から始めればよいかわからない」「一歩踏み出すきっかけがない」と感じる若者も少なくありません。

本イベントでは、実際に社会課題解決に取り組む学生団体やNPOの実践者が登壇し、自身の経験や活動を通じて、「共感」がどのように「行動」へと変わるのかを共有します。

また、その経験が価値観の変化やスキルの獲得、進路選択にどのような影響を与えたのかについても深掘りします。

参加者同士の交流の機会も設け、社会課題に関心を持つ若者が新たなつながりを築き、自らの一歩を踏み出すきっかけとなることを目指します。

《登壇団体 /登壇者》

○認定特定非営利活動法人 アイセック早稲田大学委員会 送り出し事業統括

手嶋 大翔 氏

《団体紹介》日本の大学生を海外のNGOや教育機関などへ送り出すグローバル・ボランティアと、海外の大学生を日本の企業に受け入れていただくインターンシップを運営している学生団体です。

○学生国際協力NGO FEST TOKYO 第16期代表

武田 郁 氏

《団体紹介》私たちは、フィリピンのセブ島で支援活動を行う学生団体（インカレ）です。「世界から向こう見ずな支援をなくす」をビジョンに貧困地域の自立支援に取り組んでいます。

○NPO法人WELgee 統括ディレクター（事業推進・法人連携）

成田 茉央 氏

《団体紹介》紛争、差別、迫害により、故郷から逃れることを余儀なくされた、難民と呼ばれる人々。WELgeeは、一人ひとりの難民の可能性に光を当て、彼らとともに、誰もが活躍できる社会を目指すための活動をしています。

○特定非営利活動法人Learning for All 子ども支援事業部エリアマネージャー/こども家庭審議会こどもの居場所部会委員

宇地原 栄斗 氏

《団体紹介》子どもの貧困の本質的解決を目指し、学習支援や居場所づくりを展開しています。また、他団体へのノウハウ提供、課題の普及啓発・政策提言などを推進しています。

◆第1部 テーマ：『学生だからこそできる社会貢献とは？』-なぜ今活動するのか？、その価値とは？

◆第2部 テーマ：『共感からアクションへ』～社会との関わりが、どう自分の未来を変えるのか～

1.なぜはじめようと思ったのか？

2.最初の一歩はどう踏み出した

3.実際に活動してみて大変だったことは？

4.学生のうちにやる意味はあるのか？

5.将来にどうつながっている

◆ 第3部：交流タイム/総括・参加者同士で感想有。

◆日時：2026年6月27日（土） 13：30～16：30 ◆会場：新宿NPO協働推進センター501会議室

◆対象：社会課題解決のための活動に興味がある学生・次世代の方。学生・次世代による社会課題解決のための活動に興味があるNPOや企業の方々。

◆参加費：無料

◆主催：新宿 NPO協働推進センター

◆定員：会場参加30名 オンライン参加（Zoom）40名

◆申込み

○会場参加

https://docs.google.com/forms/d/1BuAOXdliagYaCd0z8EV4kWA1nGOSrK1bWkqFHSKR9TM/edit

○オンライン参加

https://peatix.com/event/5026081

◆お問い合わせ：新宿NPO協働推進センター

担当：林

TEL：03-5386-1315

FAX：03-5386-1318

E-mail：hiroba@s-nponet.net

HP: https://snponet.net/