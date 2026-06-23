店舗情報サービス株式会社

店舗物件の賃貸借業務を専門とする店舗情報サービス株式会社（本社：東京都中央区日本橋小網町8-2、代表取締役：繁友健志）が運営する店舗経営者コミュニティ「店舗経営者倶楽部」は、2026年7月に全国5都市（熊谷・横浜・名古屋・神戸・東京）でのリアル交流会と、オンラインセミナー2本を開催します。経営の重要な判断を本音で相談できる相手がいない「孤独」という課題に対し、同じ立場の店舗経営者が地域の一次情報を交換できる場を提供します。

■ なぜ今、店舗経営者に「集まる場」が必要か

店舗経営者は、社員に弱音を見せられず、家族には心配をかけたくないという心理から、経営の重要な判断を本音で相談できる相手がいない「孤独」に陥りやすい構造があります。

本部や取引先とは利害が一致せず、外部の専門家の助言も当事者にとっては他人事になりがちです。

こうした「相談相手の不在」は個人の能力不足ではなく、立場ゆえに生じる課題だと、店舗経営者倶楽部は捉えています。

■ 2026年7月、全国5都市でリアル交流会を開催

店舗経営者倶楽部は、同じ立場の経営者が直接集まり、物件相場や採用状況といった地域の一次情報を交換できる場として、2026年7月に全国5都市でリアル交流会を開催します。

・7月2日：熊谷（埼玉）

・7月8日：横浜（神奈川）

・7月13日：名古屋（愛知）

・7月14日：神戸（兵庫）

・7月30日：東京

いずれも各回18時～の開催で、これから店舗を始める方から多店舗を経営する方まで、毎回10～20名程度が参加しています。

■ オンラインセミナーも2本開催

リアル交流会に加え、オンライン（Zoom）でのセミナーを開催します。

・7月3日 13時～：多店舗マネジメントセミナー（スタッフの成長を促す組織づくり、役割分担、多店舗展開でもクオリティを維持する仕組み）

・7月13日 13時～：飲食店コスト削減セミナー

いずれも理論ではなく、現場の実体験に基づく一次情報を共有する内容です。

■ 「直営・FC加盟・FC本部」が同居する実務コミュニティ

店舗経営者倶楽部は、2026年5月時点で会員300名超、会員が関わる末端の店舗ネットワークは1,000店舗超の規模に広がっています。

最大の特徴は、直営オーナー・フランチャイズ加盟オーナー・FC本部経営者という、通常は交わらない立場の異なる経営者が、同じ場で本音の経営課題を共有する点です。

費用は入会金198,000円のみで月額会費は0円、1年間利用して価値がないと判断した場合は理由を問わず無条件で全額返金する制度を採用しています。

■ 主宰者について

倶楽部を主宰する代表取締役の繁友健志は、店舗物件の賃貸借業務を1,000店舗以上手がけてきた実務家であり、現役で店舗も経営する店舗オーナーです。

2026年6月には著書『店舗経営者はなぜ孤独なのか』を出版し、経営者の孤独という課題への知見を発信しています。

■ 開催概要

・名称：店舗経営者倶楽部 2026年7月 交流会・オンラインセミナー

・主催：店舗経営者倶楽部（店舗情報サービス株式会社）

・リアル交流会：7月2日 熊谷／7月8日 横浜／7月13日 名古屋／7月14日 神戸／7月30日 東京（各回18時～）

・オンラインセミナー：7月3日 多店舗マネジメント／7月13日 飲食店コスト削減（各13時～・Zoom）

・参加対象：店舗経営者および出店を検討している方

・参加方法・詳細：公式サイト（https://tenpo01.jp/）よりご案内

■ 会社概要

・会社名：店舗情報サービス株式会社

・代表者：代表取締役 繁友健志

・所在地：〒103-0016 東京都中央区日本橋小網町8-2 BIZMARKS日本橋茅場町6F

・事業内容：店舗物件の賃貸借業務、店舗経営者向けコミュニティ「店舗経営者倶楽部」の運営など

・会社HP：https://tenpojs.co.jp/

・店舗経営者倶楽部：https://tenpo01.jp/

■ 本件に関するお問い合わせ

店舗情報サービス株式会社 広報担当：繁友健志

Email：info@tenpojs.co.jp

※お電話でのお問い合わせは受け付けておりません。上記メールアドレスへご連絡ください。