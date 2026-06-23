AIアイドル／Aidle（エーアイドル）「SHINE」7月3日デビュー決定

ミュゼ・メディア・HD株式会社

美容・健康・ライフスタイル事業を軸に多角的なサービスを展開するミュゼ・メディア・HD株式会社（所在地：東京都千代田区、代表取締役：高橋英樹）は、AIアイドル／Aidle（エーアイドル）「SHINE」が、2026年7月3日にデビューすることをお知らせいたします。

また、SHINEの第一弾楽曲として、ミュゼプラチナム公式テーマソング「ミュゼサンシャイン」のリリースが決定いたしました。

SHINEは、AIから生まれた3人組Aidleです。

歌って、踊って、発信して、毎日にちょっとキラキラする時間を届けていきます。

デビューに先がけて公開した特設サイトでは、SHINEを構成する3人のメンバー「Museeko（ミュゼ子）」「Sayuki（さゆき）」「Miu（みう）」のプロフィールやストーリーに加え、SHINEのコンセプト「キラキラな時間を、君に届ける。」を表現したビジュアルや世界観を公開しています。

今後、第一弾楽曲「ミュゼサンシャイン」に関する情報や、動画、SNS、キャンペーンなどの展開情報は、特設サイトおよび公式SNS等で順次公開してまいります。

1. Aidle「SHINE」について

SHINEは、AIとアイドルを掛け合わせた新しい存在であるAidle（エーアイドル）として誕生しました。

動画、SNS、広告、キャンペーンなどを通じて、楽しいこと、かわいいこと、ワクワクすることを発信し、ミュゼの想いやサービスの魅力をより親しみやすい形で届けていきます。

SHINEのコンセプトは、「キラキラな時間を、君に届ける。」

毎日の中にある小さなキラキラや、自分らしく前を向くきっかけを、SHINEならではの表現で届けていきます。

2. 第一弾楽曲「ミュゼサンシャイン」リリース決定

SHINEのデビューにあわせ、第一弾楽曲として、ミュゼプラチナム公式テーマソング「ミュゼサンシャイン」のリリースが決定いたしました。

「ミュゼサンシャイン」は、ミュゼプラチナムのブランドスローガン「ALL WOMEN SHINE」に込めた想いをもとに、“自分らしく輝くきっかけ”を明るく前向きに表現した楽曲です。

楽曲や関連コンテンツの詳細は、7月3日以降、特設サイトおよびミュゼプラチナム公式サイト、公式SNS等で順次公開してまいります。

3. Aidle「SHINE」特設サイトについて

今回公開した特設サイトは、Aidle「SHINE」の世界観やメンバーの魅力を紹介する公式サイトです。

サイトでは、SHINEのメインビジュアル、3人のメンバー紹介、ストーリー、ムービー情報、ニュースなどを掲載。画像や動画を中心に、SHINEの魅力や世界観を直感的に楽しめるサイトとして展開していきます。

また、実写風ビジュアル、イラスト、2次元表現、ちびキャラなど、SHINEがさまざまな姿で広がっていく「DIMENSIONS」の世界観も紹介しています。

特設サイト

https://musee-pla.com/aidle-shine

4. SHINEメンバー紹介

SHINEは、個性の異なる3人のメンバーで構成されています。

それぞれのビジュアルやキャラクター性を活かしながら、歌やダンス、SNS、動画、広告、キャンペーンなどを通じて、毎日にちょっとキラキラする時間を届けていきます。

Museeko（ミュゼ子）

WARM CENTER - みんなの居場所をつくる、庶民派センター。



福島・郡山の実家のラーメン屋で育った、あたたかい場所が大好きな子です。

幼いころから店を手伝い、湯気の立つ厨房や、暖簾をくぐるお客さんの笑顔を見てきました。落ち着いていて周りをよく見ており、飾らない明るさで、3人の空気をそっとまとめる存在です。

実家のラーメン屋で見てきた「人がふっと笑顔になる時間」を、もっと遠くの人にも届けたいという想いを胸に、SHINEの真ん中からあたたかく照らしていきます。

#前向き #あたため上手 #センター

Sayuki（さゆき）

GENTLE EDGE - 上品さと芯の強さ、ギャップを抱く子。



東京・新宿で育った、上品さと繊細さをまとうメンバーです。

ふだんは丁寧で落ち着いた雰囲気を持ちながら、筋の通らないことには引かない負けん気と度胸も持っています。きれいな佇まいと、少し強気でやんちゃな一面。そのギャップが、さゆきの魅力です。

無理に変わることだけが正解ではなく、今の自分を認めることも輝きにつながると、そっと伝えていきます。

#やさしい #癒し #透明感

Miu（みう）

FREE BEAT - 音楽とダンスで自分を見つけた子。



茨城・古河で育った、自然体の明るさと行動力を持つメンバーです。

明るく好奇心が強く、まず動いてみるタイプ。外の世界に踏み出すのが少し苦手だった時期もありますが、音楽とダンスが自分らしさを取り戻すきっかけになりました。

ヘッドフォン越しのリズムに背中を押され、言葉にできない想いをダンスで表現してきたMiu。自分の踊りで、誰かが「私も一歩踏み出してみよう」と思えるような前向きな気持ちを届けていきます。

#自由 #元気 #一歩ふみだす

5. DIMENSIONSについて

特設サイトでは、SHINEの世界観をより深く楽しめるコンテンツとして「DIMENSIONS」も公開しています。

DIMENSIONSでは、SHINEが実写風ビジュアル、イラスト、2次元表現、ちびキャラなど、さまざまな姿で展開していく世界観を紹介しています。

ひとつの存在でありながら、いくつもの姿で現れる。

SHINEは、表現の形を変えながら、さまざまな接点でファンとのつながりを広げていきます。

6. MUSEE PLATINUM presents

SHINEは、ミュゼプラチナムのブランドスローガン「ALL WOMEN SHINE」に込めた想いから生まれたAidleです。

美容やライフスタイルに触れるきっかけを、もっと楽しく、もっと身近に。

そして、ミュゼとお客様との接点を、より親しみやすく、前向きなものにしていくこと。

SHINEは、そんな想いをのせて、ミュゼプラチナムの新たなミューズとして、今後さまざまな場面で登場していく予定です。

7. 今後の活動について

SHINEは、2026年7月3日のデビュー以降、第一弾楽曲「ミュゼサンシャイン」を起点に、動画、SNS、広告、キャンペーンなどを通じて、さまざまなコンテンツを展開していきます。

まずはミュゼプラチナムをはじめとするミュゼ関連サービスやキャンペーン情報の発信に登場し、ミュゼの想いやサービスの魅力をより楽しく、親しみやすい形でお届けしていきます。

今後公開される楽曲関連情報や新コンテンツの詳細は、特設サイトおよびミュゼプラチナム公式サイト、公式SNS等で順次お知らせいたします。

＜本件に関する報道関係者からの問い合わせ先＞

ミュゼ・メディア・HD株式会社 広報担当

E-mail：mmh@musee-pla.jp