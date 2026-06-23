両津港に新フォトスポット誕生！「I (ハート) 佐渡」で記念撮影＆AR体験「江戸眼鏡」で世界文化遺産・佐渡島の金山を江戸時代の姿で楽しもう

公益社団法人 新潟県観光協会

新潟県佐渡地域振興局は、2026年6月に両津港ターミナル（佐渡市）に新たなフォトスポット「I(ハート)佐渡」を設置しました。世界文化遺産「佐渡島の金山」のシンボル「道遊の割戸」を背景に記念撮影ができます。

さらに近くでは、スマートフォンをかざすと金銀山ゆかりの10スポットが江戸時代の姿でアニメーションとして現れるAR体験「江戸眼鏡」も期間限定で実施中。佐渡旅行の思い出づくりに、ぜひ両方お楽しみください。

両津港に新フォトスポット「I (ハート) 佐渡」が登場

両津港のお土産売り場の並びに、フォトスポット「I(ハート)佐渡」を設置しました。世界文化遺産「佐渡島の金山」のシンボルである「道遊の割戸」を背景に、記念撮影ができます。ご家族やご友人との佐渡旅行の思い出づくりに、ぜひ一枚いかがでしょうか。

AR体験「江戸眼鏡」で、金銀山を江戸時代の姿で楽しむ

フォトスポットの近くでは、「佐渡島の金山」にまつわるスポットを紹介するパネル展示に加え、期間限定でARによるアニメーション体験「江戸眼鏡」を実施しています。

スマートフォンをかざすと、佐渡金銀山にゆかりのある10か所のスポットが、江戸時代の様子をアニメーションで再現。さらに、オリジナルの「お江戸佐渡金銀山フォトフレーム」で記念撮影もできます。

両津港にお立ち寄りの際は、フォトスポットと合わせてぜひお楽しみください。

詳細を見る :https://edomegane.com/

▍体験概要

フォトスポット名：I (ハート) 佐渡

設置場所：両津港ターミナル（お土産売り場並び）

AR体験名：江戸眼鏡体験内容金銀山ゆかりの10スポットを江戸時代の様子でアニメーション表示、オリジナルフォトフレーム撮影

詳細サイト：江戸眼鏡 公式サイト（金銀山へGO！"江戸眼鏡"で佐渡の街歩き）

https://edomegane.com/

▍発信元

新潟県佐渡地域振興局