チームスピリット、「TeamSpirit of the Year 2026」を発表

株式会社チームスピリット

チーム力の最大化の観点から、人的資本の生産性向上を実現する統合型クラウドサービス Team Success Platform「TeamSpirit」を提供する株式会社チームスピリット（本社：東京都千代田区、代表取締役CEO：道下和良、以下チームスピリット）は、2026年6月22日に開催したチームスピリットユーザー会にて、「TeamSpirit」の活用により顕著な成果を挙げた企業・団体を表彰する「TeamSpirit of the Year 2026」を発表しました。本アワードは、2025年に設立され、今年で2回目の開催となります。

左から株式会社チームスピリット 道下、UiPath株式会社 村上様、カゴメ株式会社 中里様

チームスピリットユーザー会は、“ユーザー同士でつながる・学ぶ・楽しむ”をコンセプトに、TeamSpiritをご利用いただいている企業・団体の皆様が交流し、活用ノウハウや働き方の知見を共有する場として、2024年より開催しています。

当社が提供する「TeamSpirit」シリーズ（勤怠管理、工数管理、経費精算等）を活用して「働きやすさ」や「働きがい」の向上を実現することで、人や組織の可能性を引き出し、生産性を高めることで課題を乗り越えている企業・団体の取り組みを「TeamSpirit of the Year 2026」として表彰しました。

■Work Empowerment Award ワークエンパワーメント賞

働きやすさや働きがいを高めることで、一人ひとりの持つ可能性を引き出し、労働時間・労働生産性・エンゲージメントの向上を実現した企業・団体に贈る賞

受賞企業：カゴメ株式会社

受賞コメント

カゴメ株式会社 人事総務本部 人事部 人事管理グループ 課長 中里 一路 様

このたびは、栄誉ある『ワークエンパワーメント賞』に選出いただき、大変光栄に存じます。弊社では、従業員一人ひとりの多様な働き方を尊重し、自律的にパフォーマンスを発揮できる環境づくりを進めてまいりました。TeamSpiritの導入により、適正な労働時間管理だけでなく、日々の活動を可視化することで、メンバーの『働きやすさ』と『働きがい』を同時に高める好循環が生まれています。今回の受賞を励みに、今後も人的資本の最大化を目指し、さらなるエンゲージメント向上と生産性改革を推進してまいります。

■Team Success Award チームサクセス賞

業務の改善・効率化から組織の持つチーム力を最大化し、持続的な成長を実現した企業・団体に贈る賞

受賞企業：UiPath株式会社

受賞コメント

UiPath株式会社 執行役員 人事本部長 村上 絵里子 様

このたびは『チームサクセス賞』をいただき、心より御礼申し上げます。弊社はビジネスオーケストレーションおよびオートメーションのグローバルリーダーとして、自社における業務プロセスの最適化とチーム力の最大化にも注力してまいりました。TeamSpiritにより日本法人独自で勤怠管理を行うだけでなく、ダッシュボードやSlackでの打刻など新しい機能を積極的に取り入れています。また、グローバルの人事システムと自動連携することで、休暇情報の一元化を実現しました。これからも、社員が専門的な業務に専念できるよう、人とテクノロジーが調和した最先端のチームサクセスモデルを追求してまいります。



■株式会社チームスピリット 代表取締役CEO 道下和良コメント

2回目を迎えた「TeamSpirit of the Year 2026」において、受賞されたカゴメ株式会社様、ならびにUiPath株式会社様の素晴らしいお取り組みと成果に、心から敬意と感謝を表します。

両社をはじめとするユーザーの皆様が、「働きやすさの向上」や「チーム力の最大化」に向けて日々実践されている挑戦は、私たちにとっても大きな原動力であり、深く感銘を受けております。

ユーザー会という大切な場を通じて、皆様と互いに学び合い、刺激を受け合いながら、働き方の未来をともに創っていけることは私たちの大きな誇りです。私たちは今後も、皆様の一番近くに伴走するパートナーとして、個人と組織全体の持続的な成長を目指し、ともに挑戦を続けてまいります。

【Team Success Platform「TeamSpirit」について】

TeamSpiritは、勤怠・工数・経費精算などの社内業務を一元化し、業務効率化を実現するクラウドサービスです。さらに、タレントマネジメントや出勤から退勤までの1日の活動情報であるワークログの取得・活用機能が加わり、組織を強化する「Team Success Platform」へと提供価値を拡張しています。高いセキュリティと安定性を誇るSalesforceプラットフォーム上で稼働し、個人とチームの活動データを掛け合わせることで、生産性向上とチームの成功を支援します。

サービスサイト：https://www.teamspirit.com/

【株式会社チームスピリットについて】

チームスピリットは、クラウド勤怠管理の先駆者としての知見を礎に、チーム力の最大化の観点から人的資本の生産性向上を実現するSaaS企業です。統合型クラウドサービスTeam Success Platform「TeamSpirit」の提供を通じて、目指す経営戦略に直結した最適な働き方や人材活用、人とAIが協働し、チームの生産性向上や人的資本経営の実現に向けた支援に取り組んでいます。個の成長と組織全体の成果を両立し、企業の持続的な成長に貢献いたします。



「チームスピリット」および「TeamSpirit」は株式会社チームスピリットの登録商標です。

■会社名：株式会社チームスピリット

■所在地：東京都千代田区内幸町2-1-6 日比谷パークフロント19F

■代表取締役CEO：道下和良

■証券コード：4397（東証グロース）

■コーポレートサイト：https://corp.teamspirit.com/