【ChatGPT広告時代、“買える露出”だけでは選ばれない】Z Creative Partners、生成AI自然回答における可視性を実測した「AIアンサー可視性レポート2026（ビューティー）」を公開

株式会社 Z Creative Partners

株式会社Z Creative Partners（本社：東京都港区、代表取締役：村山穂奈実、以下「Z Creative Partners」）は、特許出願済の独自アルゴリズム「VSCA(TM)（Visibility（露出力）, Sentiment（高感度）, Competitiveness（競争力）, Authority（権威性）」を搭載した「Z-GEO AI Monitor(TM)」により、AIアンサー内の購買ファネルを可視化・分析するGEO（Generative Engine Optimization／生成AI検索最適化）ソリューション Z-GEO(TM)を提供しています。

このたび当社は、国内で広く知られる高価格帯化粧品ブランド1社および主要競合ブランド群を対象に、生成AI（ChatGPT・Gemini・Perplexity）の自然回答内での露出・評価・競争力・情報源を実測した調査レポート「AIアンサー可視性レポート2026（ビューティー）」を、2026年6月23日より公開いたします。

2026年6月、大手広告会社各社がChatGPT広告に関する運用支援を発表し、生成AI上での広告活用が本格化しつつあります。一方で、ChatGPT広告はあくまで「広告枠」であり、AIの自然回答の中でどの企業・ブランド・サービスが推薦・比較・引用されるかとは別の領域です。

本レポートは、こうした「広告枠＝買える露出」の本格化を背景に、それとは別領域である「AI自然回答内での露出」の実態を、実ブランドの測定データに基づいて可視化するものです。

調査の背景：ChatGPT広告とAI自然回答は別領域。“買える露出”と“選ばれる露出”は別物

ChatGPT広告の登場により、企業は生成AI上でも広告による露出を獲得できるようになりつつあります。

しかし、ユーザーがAIに対して「おすすめのデパコスは？」「化粧崩れしにくいブランドは？」「ギフトに向いているコスメブランドは？」と尋ねたとき、AIの自然回答の中で自社がどのように説明・比較・推薦されるかは、広告出稿だけではコントロールできません。

検索エンジンの世界で「リスティング広告」と「自然検索（SEO）」が別物であったように、生成AIの世界でも「広告枠」と「自然回答内での露出」は分けて設計する必要があります。

特にビューティー領域では、生活者がAIに対して、ブランドの評判、価格帯、成分、使用感、肌質との相性、ギフト適性などを相談する場面が増えていくと考えられます。そのため、広告で認知を獲得するだけでなく、AIの自然回答内で正しく理解され、比較されたときに選ばれる状態をつくることが、今後のブランド戦略において重要になります。

調査結果サマリー

本レポートでは、国内で広く知られる高価格帯化粧品ブランド1社および主要競合ブランド群について、生活者がAIに尋ねると想定される18トピックと1,600超の質問群を設計し、ChatGPT・Gemini・Perplexityの自然回答を実測しました。また、AIが回答の根拠として参照・引用した延べ807サイトの引用構造もあわせて分析しています。

主な発見は以下の通りです。

1. 知名度の高いブランドでも、AI自然回答での平均露出率は29.4%にとどまる

分析対象は国内で広く知られる高価格帯化粧品ブランドですが、カテゴリ関連のAIアンサーに登場した割合は、全トピック平均で29.4%にとどまりました。

特に、購買検討に直結しやすいトピックでは、競合ブランド群との差が大きく出ています。

- 「評判・口コミ」では、対象ブランドの露出率11.1%に対し、競合平均は51.9%- 「価格・コスパ」では、対象ブランドの露出率0.0%に対し、競合平均は30.6%- 「成分・処方」では、対象ブランドの露出率0.0%に対し、競合平均は29.2%- 「使用感・仕上がり」では、対象ブランドの露出率5.6%に対し、競合平均は31.7%- 「肌質」では、対象ブランドの露出率0.0%に対し、競合平均は25.0%

一方で、「ギフト」では対象ブランドの露出率が66.7%となり、競合平均36.5%を上回りました。

この結果から、AIアンサー上の可視性は、ブランド全体の知名度だけで決まるものではなく、トピック単位で大きくばらつくことが分かります。特定の文脈では強く語られる一方で、評判・口コミ、価格、成分、肌質、使用感といった購買検討上重要な文脈では、AIに十分に拾われていない可能性があります。

2. AIが回答の根拠にしていた情報の大半は第三者サイト。対象ブランド公式サイトの引用シェアはわずか1.8%

本調査では、AI回答が参照・引用した延べ807サイトを分析しました。

その結果、対象ブランドの公式サイトの引用シェアは1.8%にとどまりました。競合ブランドの公式サイトを含めても、ブランド公式サイト全体の引用シェアは限定的であり、AI回答の多くは美容系口コミサイト、美容専門メディア、レビューサイト、第三者記事などの外部情報に基づいて生成されていました。

これは、企業による自社発信がAIに十分に届いていない可能性を示しています。AI上でのブランドの語られ方は、公式サイトだけでなく、第三者メディア、口コミ、レビュー、外部記事などを含む情報エコシステム全体によって形成されています。

そのため、生成AI時代のブランド戦略では、自社サイトの整備だけでは不十分です。AIが参照しやすい外部情報源において、ブランドの強み、商品特徴、評価、実績が正しく整理されているかを確認し、必要に応じて情報設計を改善する必要があります。

3. 「好意的に語られること」と「比較で選ばれること」は別の課題

分析対象ブランドは、AIに登場した際のポジティブ率が高く、AI上での評判そのものが悪いわけではありませんでした。一方で、競合との直接比較を行う質問では、競合ブランドが優先的に推薦されるケースが見られました。つまり、AI上で好意的に語られていても、比較検討の局面で選ばれるとは限りません。

これは、生成AI時代のブランド課題が、単なる露出率や評判の良し悪しだけでは捉えきれないことを示しています。企業は、AI上で以下のような観点を総合的に確認する必要があります。

調査結果が示すもの：今、企業に必要なのは「AI自然回答で選ばれる状態」をつくるGEO

- AIの検討セットに入っているか- どのトピックで十分に表示されていないか- どのような言葉で説明されているか- 競合比較で選ばれているか- AIが信頼する情報源に自社情報が含まれているか- 公式情報と第三者情報の間にギャップがないか

広告で露出を増やしても、また高い知名度を持っていても、AIの自然回答の中で登場しない、競合より弱く説明される、公式情報が参照されないという状態では、ユーザーの比較検討段階で機会損失が生じる可能性があります。ChatGPT広告は“買える露出”ですが、AIの自然回答内で選ばれるかどうかは、広告だけではコントロールできません。

これからの企業に必要なのは、広告施策と並行して、AIに正しく理解され、競合と比較されたときに選ばれる状態をつくることです。そのための取り組みが、GEO（Generative Engine Optimization／生成AI検索最適化）です。

Z-GEO AI Monitorについて

Z Creative Partnersが提供する「Z-GEO AI Monitor(TM)」は、生成AI上で企業・ブランドがどのように認識・比較・推薦されているかを可視化するモニタリング・分析基盤です。

Z-GEO AI Monitor(TM)では、独自のVSCA(TM)フレームワークに基づき、AI上のブランドプレゼンスを以下の4軸で分析します。

Visibility：AIに見えているか

カテゴリ質問、おすすめ質問、課題解決型の質問に対して、自社ブランドがAI回答内にどの程度登場するかを可視化します。

Sentiment：AIにどう語られているか

AIが自社ブランドをどのようなトーンで説明しているかを分析します。ポジティブな評価、ネガティブな評価、誤解、古い認識、情報不足を把握します。

Competitiveness：競合比較で選ばれているか

競合ブランドと比較された際に、自社がどのような位置づけで語られるかを分析します。競合に対する優位点、劣位点、AIが推薦する理由を可視化します。

Authority：AIが信頼する情報源に含まれているか

AIが回答生成時に参照・引用する情報源を分析します。公式サイト、外部メディア、口コミ、レビュー、第三者記事などを含む情報エコシステム全体を把握し、ブランドの語られ方を改善するための示唆を抽出します。

Z-GEOが提供する支援

Z Creative Partnersは、Z-GEO AI Monitor(TM)による可視化に加え、AI自然回答内で選ばれる状態をつくるための戦略設計・実装支援を提供しています。

主な支援内容は以下の通りです。

- 生成AI上での自社・競合・カテゴリ認識のモニタリング- ユーザーが実際に聞きそうな質問パターン（プロンプト）の設計- AI回答内での露出、評価、競争力、情報源の分析- 十分に表示されていないトピック、引用ギャップ、コンテンツギャップの特定- 公式サイト、FAQ、LP、PR記事、外部メディア、口コミ情報の改善方針策定- AIに正しく理解されやすい情報設計- 複数の生成AIを横断した継続モニタリング- 広告出稿前後におけるAI上でのブランド認識チェック

Z-GEOは、単に「AIに何回出たか」を測るだけではありません。AIがなぜそのブランドを推薦するのか、なぜ推薦しないのか、どの情報源が回答を形成しているのかを分析し、AIアンサー内の購買ファネルに対して、診断・戦略・実装・改善を一気通貫で支援します。

代表コメント

株式会社Z Creative Partners 代表取締役 村山 穂奈実

「ChatGPT広告の開始は、GEO領域にとってネガティブな動きではなく、むしろ大きな追い風だと捉えています。広告は露出を買う施策ですが、AIの自然回答内での信頼や推薦は、広告だけでは獲得できません。今回の調査では、知名度の高い高価格帯ブランドであっても、AI自然回答内では十分に登場していないトピックが存在し、公式サイトの情報もAIに十分引用されていない実態が見えてきました。

これからのブランド戦略では、広告枠での露出に加えて、AIの自然回答内でどのように認識され、比較され、推薦されるかを管理することが重要になります。

Z Creative Partnersは、弊社独自で開発したGEOソリューションエコシステム「Z-GEO(TM)」を用いて、企業がAI上で正しく理解され、比較されたときに選ばれる状態をつくるための支援を強化してまいります。」

調査概要

- 調査名：AIアンサー可視性レポート2026（ビューティー領域）- 調査主体：株式会社Z Creative Partners- 分析ツール：Z-GEO AI Monitor(TM)- 分析指標：VSCA(TM)（Visibility／Sentiment／Competitiveness／Authority）- 分析対象：国内で広く知られる高価格帯化粧品ブランド1社および主要競合ブランド群- 対象領域：化粧品・ビューティー領域- 対象トピック：生活者の購買質問18トピックと1,600＋プロンプト- 対象AIエンジン：ChatGPT・Gemini・Perplexity- 引用元分析：AI回答が参照・引用した延べ807サイト- 調査時点：2026年6月

※本調査は、特定ブランドの優劣を評価・公表することを目的としたものではありません。AI自然回答におけるブランド可視性、情報源構造、競合比較の実態を把握し、生成AI時代における企業のマーケティング課題を明らかにすることを目的としています。

※分析対象ブランド名および競合ブランド名は非開示としています。

※AIの回答は時期、地域、言語、アカウント状態、プロンプト条件、AIモデルの仕様変更等により変動する可能性があります。本結果は調査時点における当社実測値です。

レポートの入手方法

「AIアンサー可視性レポート2026（ビューティー）」は、2026年6月23日より、法人のお客様向けに個別にご案内いたします。

会社概要

- 株式会社Z Creative Partners （ゼットクリエイティブパートナーズ）- - 所在地：東京都港区六本木3丁目16番12号 六本木KSビル5F- - 代表者：代表取締役 村山 穂奈実- - 事業内容：GEOソリューションの開発、AIマーケティングソリューション開発、クロスボーダー型マーケティング事業- - URL：https://z-tech.ai- - 海外拠点：タイ（バンコク）、ベトナム（ホーチミン）、中国（提携拠点含む）

本件に関するお問い合わせ先

株式会社Z Creative Partners 広報担当

Email：info@z-creative-partners.com

免責事項

本リリースに記載されている内容は、発表日時点における当社の見解および調査結果を含む情報です。調査結果、分析数値、示唆、提供サービスの内容は、対象業界、対象ブランド、対象地域、調査条件、分析対象AI、AIモデルの仕様変更、外部環境の変化等により異なる場合があります。

本リリースに含まれる将来予測、見通し、効果に関する記述は、現時点で入手可能な情報および一定の前提に基づくものであり、実際の結果を保証するものではありません。また、GEO施策によるAI回答内での表示、推薦、引用、検索結果、売上、問い合わせ数、広告効果等の成果を保証するものではありません。

ChatGPT、Gemini、Perplexity等は各社が提供するサービスであり、当社は各サービスの仕様、回答内容、広告表示、ランキング、引用方針等を管理または保証するものではありません。各社名、サービス名、製品名は各社の商標または登録商標です。

参考・出典

-OpenAI「Our approach to advertising and expanding access」（OpenAI公式発表）

-OpenAI「Ad policies」（OpenAI公式）

-宣伝会議 AdverTimes「ChatGPT広告、国内運用支援が本格化 電通・博報堂・サイバーエージェントが対応開始」2026年6月19日. https://www.advertimes.com/20260619/article547683/

Omnisend, “Nearly 60% of Americans Use Gen AI Tools for Online Shopping - 1 in 4 Say ChatGPT Beats Google for Product Research”（米国消費者1,200人対象、Cint実施、2025年7月）, PR Newswire, 2025年8月21日.

https://www.prnewswire.com/news-releases/nearly-60-of-americans-use-gen-ai-tools-for-online-shopping--1-in-4-say-chatgpt-beats-google-for-product-research-302535256.html

-Semrush, “AI Tools and the Modern Buyer Journey”（米国の買い物客1,030人対象、2025年12月実施）, Semrush Blog, 2026年. https://www.semrush.com/blog/ai-tools-the-modern-buyer-journey-study/

-Gartner, “Gartner Predicts Search Engine Volume Will Drop 25% by 2026, Due to AI Chatbots and Other Virtual Agents” Press Release, 2024年2月19日.（※同社による「予測（prediction）」であり確定値ではありません）https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2024-02-19-gartner-predicts-search-engine-volume-will-drop-25-percent-by-2026-due-to-ai-chatbots-and-other-virtual-agents

-Z Creative Partners「Z-GEO AI Monitor 実測データ（2026年6月）」