人材紹介業界向け「インサイドセールス×AI」実践セミナー、6月25日にオンライン開催。AI導入で案件枯渇を防ぐ営業戦略を解説

Sooon株式会社

Sooon株式会社は、人材紹介会社の社員向けに「AIで案件枯渇を防ぐ！人材紹介業界のための『インサイドセールス×AI』実践セミナー」を2026年6月25日（木）13時00分～14時00分にオンライン開催します。参加は無料です。

ご参加はこちらから

https://peatix.com/event/5052196

人材紹介会社の新規開拓では、求人媒体などから企業を探し、営業リストを作成することが一般的です。

しかし、営業リストの量を増やすだけでは、案件獲得につながりにくいという課題があります。重要なのは「今、採用ニーズが高い企業はどこか」「紹介会社が入り込める余地はあるか」といった企業の状況を見極め、営業準備を仕組み化することです。

多くの人材紹介会社では、営業リスト作成や優先順位づけが属人化し、新人営業は手作業でリストを作成してから架電を行う状況が続いています。その結果、営業準備に時間を費やし、実際の案件獲得活動に充てる時間が限られてしまいます。

セミナーの内容

このセミナーでは、人材紹介会社の新規開拓において、AIを活用して営業リスト作成・優先順位づけ・初回アプローチ文面作成を仕組み化する方法を解説します。

講義では以下の内容を取り扱います。

特徴と学習メリット

- 求人媒体を見てリストを作るだけでは案件獲得につながりにくい理由- 採用ニーズの高い企業を見極める考え方- 大量採用企業、直案件の可能性がある企業を見つける視点- 営業リストに優先順位をつけ、架電すべき企業をスコアリングする方法- 新人でも一定品質の営業準備ができるインサイドセールス運用の作り方1. 営業準備の仕組み化で架電効率を向上

AIを活用することで、営業リスト作成に費やす時間を削減。営業担当者が実際の架電や商談に集中できる体制をつくります。

2. 新人営業でも再現性高い営業活動が可能

属人化していた企業選定や優先順位づけをルール化し、スコアリングすることで、経験年数に関わらず一定品質の営業準備が実現します。

3. 採用ニーズの見極めで案件獲得率を向上

Webサイト情報、求人媒体の掲載状況、企業規模など複数の視点から「今まさにニーズが高い企業」を特定する考え方を習得できます。

4. 営業リスト作成から架電までの全体像を理解

単なるツール紹介ではなく、営業戦略として「誰に営業するか」「どの順番で営業するか」を設計するための実践的なアプローチを学べます。

こんな方におすすめです

開催概要

- 人材紹介事業で、新規求人案件の開拓に課題を感じている方- 求人媒体を見ながら、手作業でリスト作成している方- 営業リストはあるが、どこから架電すべきか判断できていない方- テレアポ部隊の立ち上げや拡大に向けて、質の高い架電リストを安定供給したい方- 新人でも再現性高く営業準備ができる仕組みを作りたい方- 営業成果が特定の営業担当者に依存している組織体制を改善したい方

日時：2026年6月25日（木）13時00分～14時00分

開催形式：オンライン（Zoom等を予定）

参加費：無料

対象：人材紹介会社の新規開拓営業、営業管理職、営業企画担当者

講師紹介

Sooon株式会社 営業責任者 谷川聖斗

Sooon株式会社 マーケティング責任者 鈴木健創

ご参加はこちらから

https://peatix.com/event/5052196

今後の展開

Sooon株式会社は、営業AI活用の実例を基に、人材紹介業界をはじめとする多くの企業の新規開拓課題を解決するセミナーを定期開催していく予定です。また、営業準備の仕組み化に関心をお持ちの企業向けに、個別の導入相談も受け付けています。

営業AIエージェント「SILAS（サイラス）」について

SILASサービスページ画面

Sooon株式会社が提供する「SILAS」は、B2B企業の新規開拓を支援する営業AIエージェントです。企業ごとの営業における勝ちパターンや判断基準をもとに、営業リストの抽出、アプローチ先の優先順位づけ、初回アプローチ支援を行います。

これまで営業担当者の経験や勘に依存しがちだった「誰に、いつ、どの順番で、どのようにアプローチすべきか」という営業準備の工程を仕組み化し、営業担当者が商談・提案・クロージングに集中できる状態をつくります。

サービス概要

サービス名：SILAS（サイラス）

提供形態：営業AIエージェント

提供開始日：2026年5月7日

対象：B2C、B2B向け新規開拓を行う企業

主な機能：

・アプローチ優先順位づけ

・キーマン情報の整理

・SNS上の発信傾向の整理

サービスサイト：https://sooon-web.com/service/silas/

会社概要

社名：Sooon株式会社

代表者：代表取締役 金本相太

資本金： 10,000,000円（2025年10月現在）

所在地：大阪府大阪市西区北堀江１丁目１－２１ 8階

事業内容：営業AIエージェント「SILAS」の開発・提供、Webマーケティング支援、AI活用支援

URL：https://sooon-web.com/

本件に関するお問い合わせ先

Sooon株式会社

広報担当：野原

TEL：090-6791-1727

メール：nohara@sooon-web.com