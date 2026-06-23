【デジライズ】株式会社USEN ICT Solutionsとパートナーシップを締結

株式会社デジライズ

株式会社デジライズ（本社：東京都港区、代表取締役：茶圓将裕、以下「当社」）は、株式会社USEN ICT Solutions（本社：東京都品川区、代表取締役社長：高橋領一、以下USEN ICT Solutions）とパートナーシップ契約を締結したことをお知らせいたします。

生成AIの活用について「ほぼ毎日」業務活用するビジネスパーソンが約5割に達する一方、「公式な導入はないが個人の判断で利用している」と回答した割合も27.1%に上るなど（USEN ICT Solutions・USEN Smart Works共同調査、2026年5月※１）、組織的なAI活用基盤の整備が多くの企業で追いついていない実態があります。AIを活用して企業の力にするには、ツール導入にとどまらず、社員教育・社内ルール整備・現場定着までを一気通貫で整備する必要があります。AIを活用したい需要は全国の中小企業を中心に急速に高まっています。

※１出典：https://www.gate02.ne.jp/news/launch-ai-clutch/

■ 今回のパートナーシップについて

USEN ICT Solutionsは、国内有数のICTソリューション企業として、これまで多くの企業にクラウドサービスや業務DXの導入支援を手がけてきました。同社が持つ全国規模の顧客ネットワークと強固な営業力に、当社がこれまでにAI導入支援で培った実践的な研修ノウハウを掛け合わせることで、AIを活用したい多くの企業に対してAI活用の課題解決を届けることが可能となります。

■ 今後の展開

本パートナーシップを起点に、これまで以上に中小企業への接点を増やし、「AIを、組織に実装する」というミッションの実現に向けた取り組みをさらに加速させてまいります。今後は両社の強みを活かし、企業ごとの課題に応じた活用支援や社内定着までを見据えた包括的なサポート体制の構築によって、日本全国の企業がAIを活用した競争力向上へと転換できる環境づくりに貢献してまいります。

■ 代表取締役 茶圓将裕 コメント

USEN ICT Solutions様は、全国規模の顧客ネットワークと、現場に寄り添った課題解決力を持つ、まさに日本全国の企業と接点を持つ存在です。当社が積み上げてきた実践的なAI研修ノウハウと、USEN ICT Solutions様の営業力・顧客基盤が掛け合わさることで、これまで届けられなかった多くの企業に、本当に使えるAI活用の力をお渡しできると確信しています。今回の協業を通じて、日本企業のAI活用を現場レベルで根付かせることに、全力で取り組んでまいります。

■株式会社デジライズについて（https://digirise.ai(https://digirise.ai)）

デジライズはAI研修、AI活用コンサルティング、AIシステム開発、個人向けAI教育を通じて、企業と個人のAI活用を支援しております。研修で土台をつくり、伴走で業務変革を支え、開発で高度なAI実装まで踏み込むことで、日本企業のAI駆動経営を加速してまいります。

■株式会社USEN ICT Solutionsについて（https://usen-ict.co.jp(https://usen-ict.co.jp)）

USEN ICT Solutionsは、法人向けICTソリューション「USEN GATE 02（https://www.gate02.ne.jp）」を展開する、USEN＆U-NEXT GROUPの通信事業会社です。ネットワーク、セキュリティ、クラウドサービスなどを総合的に提供するマルチサービスベンダーとして、企業のIT課題解決を支援しています。

■会社概要

会社名：株式会社デジライズ（https://digirise.ai）

所在地：東京都港区海岸１丁目７番１号東京ポートシティ竹芝１０Ｆ

代表者：代表取締役 茶圓将裕

事業内容：

●法人向けAIリスキリングサービス導入社数No.1※2「法人リスキリング(R)」

https://digirise.ai/business/reskilling/

●AIシステム開発・AI活用コンサルティング

●Claude Code法人導入支援

●個人向けAIスクール「デジライズAIスクール」運営

●企業向けAIプロダクトの開発・運営

【本リリースに関するお問い合わせ】

株式会社デジライズ 広報担当

E-mail：pr@digirise.ai

※２出典：株式会社東京商工リサーチ「法人向けリスキリングサービスに関する調査」（2026年5月／調査期間：2026年3月26日～4月17日／調査方法：デスクリサーチおよびヒアリング／2026年3月末時点）