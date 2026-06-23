ツナググループ、個人投資家向けIRセミナー「Kabu Berry Lab」登壇のお知らせ

株式会社ツナググループ・ホールディングス

株式会社ツナググループ・ホールディングス（本社：東京都中央区、代表取締役兼執行役員社長：米田 光宏、以下「当社」）は、2026年8月23日（日）に開催されます、個人投資家向けIRセミナー「Kabu Berry Lab」への登壇が決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

本セミナーでは、当社の事業内容や足元の業績動向に加え、成長戦略と今後の事業展開について代表 米田よりご説明いたします。この機会にぜひ、当社に関するご理解を深めていただけますと幸いです。

■開催概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/4558/table/484_1_21f3950fded7c57eda783d3b7f8fd356.jpg?v=202606230451 ]

セミナー詳細 :https://kabuberry.com/lab475/

株式会社ツナググループ・ホールディングス（東証スタンダード 証券コード：6551）

所在地：東京都中央区銀座7-3-5 ヒューリック銀座7丁目ビル7・8階

代表者：代表取締役兼執行役員社長 米田 光宏

事業内容：採用ソリューション事業（採用コンサルティング・アウトソーシング等）、労働者派遣事業、有料職業紹介事業等を行うグループの経営戦略策定及び経営管理並びにそれらに付帯する業務

URL：https://tghd.co.jp/



日本の社会課題である「2030年労働需給ギャップ解消」を目指す、ソリューションカンパニーであるツナググループは、コンサルティング×RPO(採用業務代行)×データベースを基軸事業として、従業員1,000名を超える大手企業を中心にあらゆるソリューションを提供しております。