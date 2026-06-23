【新発売】Taegila、22V高出力ファンと46,000mAh大容量バッテリーを搭載した空調作業服を発売

九洋洲 Joychou 株式会社

Taegilaは、2026年夏モデルとなる新型空調作業服の販売を開始いたしました。22V高出力システムと日本製ブラシレスモーターを採用し、作業服内部に効率的な空気循環を生み出すことで、夏場の屋外作業や現場作業における快適性向上を目指したモデルです。

発売を記念し、2026年6月8日から6月21日までの期間限定で、通常価格21,999円のところ、特別価格5,899円にて販売いたします。

高出力22Vシステムによる力強い送風性能

本製品は、従来モデルで広く採用されてきた5V・7.4Vクラスから大幅に出力を向上させた22Vシステムを採用。日本製ブラシレスモーターとの組み合わせにより、パワフルな送風を実現しました。

服内部に3D空気循環を形成することで、熱がこもりやすい背中や脇、胸部などへ効率的に風を届けます。さらに、特許取得済みの立体ネック設計により首元まで気流が行き渡り、暑さを感じやすい部分を快適に保ちます。

屋外作業、建設現場、工場作業、物流業務、農作業など、さまざまなシーンで活用いただけます。

日本製ブラシレスモーターによる静音性と耐久性

高出力でありながら、日本製ブラシレスモーターの採用により静音性にも配慮。作業中の騒音を抑えながら、安定した送風を維持します。

また、全銅芯モーターを採用することで省エネルギー性能にも優れ、長期間の使用を見据えた設計となっています。

汗の蒸発を促進することで衣服内のムレを軽減し、夏場の作業時に求められる快適な着用環境をサポートします。

46,000mAh大容量バッテリーを搭載

付属の22Vバッテリーは46,000mAhの大容量仕様。長時間の作業にも対応し、日中の使用を想定した設計となっています。

バッテリーはPSE認証を取得しており、安全性にも配慮。4段階の風量調整機能を備え、作業環境や気温に応じて最適な風量を選択できます。

さらに、LED液晶ディスプレイを搭載し、バッテリー残量や出力レベルをひと目で確認可能。充電時間は約3時間です。

撥水加工・UVカット機能を備えた快適素材

本体生地には高密度ポリエステル100％素材を採用。撥水加工に加え、通気性やUVカット機能も備えており、突然の雨や強い日差しから身体を守ります。

肌触りにも配慮した設計で、長時間の着用時にも快適性を維持します。

また、ファン・バッテリー・ケーブルを取り外すことで洗濯機での丸洗いが可能。日常的なメンテナンスも手軽に行えます。

3年間保証と充実したサポート体制

セット内容は以下の通りです。

空調作業服 ×122Vバッテリー ×1ファン ×2接続ケーブル ×1充電ケーブル ×1日本語説明書・保証書 ×1

バッテリーはクリップ固定式を採用しており、ベルトやズボンに装着可能。作業中でも片手で風量調整が行えます。

また、コードホール設計によりバッテリーの収納・取り出しもスムーズです。

ご購入後は3年間保証を提供し、製品に関するお問い合わせやサポートにも迅速に対応いたします。

商品概要

商品名： Taegila 空調作業服 2026年夏モデル

通常価格： 21,999円

セール価格： 5,899円

キャンペーン期間： 2026年6月8日～6月21日

主な特長：

- 22V高出力ファンシステム- 日本製ブラシレスモーター搭載- 46,000mAh大容量バッテリー- 4段階風量調整- LED液晶ディスプレイ- 撥水加工・UVカット対応- 洗濯機対応- 3年間保証付き

Taegilaは今後も、季節や利用シーンに応じた製品開発を通じて、日々の作業環境をより快適にする製品づくりを目指してまいります。

詳細を見る :https://www.amazon.co.jp/gp/product/B0GVYMFWBLJOYCHOU株式会社

担当：桜井 凛

メールアドレス：yonnie@joychouglobal.com