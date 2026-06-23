6月26日は“メディアリテラシーの日”！ フェイクニュースを信じたことは？ 見抜く自信はある？【高校生調査】

フェイクニュースを信じたこと、見分ける自信、ともに男女で差が出る結果に！

株式会社シップ(C)YOUTH TIME JAPAN project

6月26日は“メディアリテラシーの日”！ 報道機関におけるコンプライアンスを再確認するきっかけとして、株式会社テレビ信州によって制定されました。

今回YTJPでは、全国の高校生を対象に“フェイクニュース”にまつわるアンケート調査を実施。

まず「フェイクニュースを信じたことがあるか」については下記の通りです。

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男子は“ない”が最も多く、36.7%。

一方女子は“ある”が最も多く、41.9%で、男女で差が見られました。

次に「フェイクニュースを見分ける自信はあるか」については下記の通り。

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男子は“ある”が最も多く、37.9%。

一方女子は、“わからない”が最も多く39.8%。僅差で“ない”が2番目に多く、こちらも男女で差が見られる結果となりました。

最後に「ニュースで見た情報が本当かどうか調べることはするか」については下記の通りです。

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男女共通で“たまにしている”が最も多く、4割以上。

“よくしている”、“たまにしている”と回答したのは、男子は63.2%、女子は59.7%でした。

■調査方法：

Googleフォームにて入力

調査期間：2026年5月11日（月）～2026年5月25日（月）

対象者： YTJP参加校の高校生

回答者男女内訳：男子1,506名、女子1,769名 計3,275名

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【YOUTH TIME JAPAN projectとは？】

全国の高校の放送部・生徒会を中心としたクラブ・委員会ネットワーク。1998年の発足以来、「メディア教育」「キャリア教育」の支援・応援を理念に、未来を担う高校生を対象とした、 様々なプログラムを提供しています。自社メディアYTJP webでは、全国の高校生約1,000人を対象にしたアンケート結果を発表する“高校生調査”をはじめ、高校生の活動の様子をレポートする“全国高校生NEWS”など、高校生にまつわるさまざまな情報を発信しています。

＜主なプログラム内容＞

・学校内設置のフリーペーパー『YOUTH TIME JAPAN』（年8回発行）を全国約2,100校に配布

・校内放送支援として、楽曲・プロモーション情報を収録したCDを全国約650校に配布

・商品・ノベルティの学内サンプリング

・高校生向けキャンペーンのポスター・チラシ提供

Web：https://www.ytjp.jp

X：https://x.com/YTJP_web

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