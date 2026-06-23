【リーガロイヤルホテル大阪】夏限定！ひんやり“涼体験”「かき氷フェア」を開催

株式会社ロイヤルホテル

リーガロイヤルホテル大阪 ヴィニェット コレクション（大阪市北区中之島、総支配人 山根 朋之）の直営レストラン・バー4店舗にて、ジャンルも表情も異なる多彩なかき氷を揃えた「かき氷フェア」を2026年7月1日（水）から9月30日（水）までの期間限定で開催いたします。（店舗により販売期間が異なります）

左：果実を味わうひと品や、名画をイメージしたかき氷など、個性豊かな3種（オールデイダイニング リモネ）、右上：宇治抹茶の香り豊かな「宇治金時」（メインラウンジ）右下：抹茶ミルクかき氷をカクテルで表現した「ROKUジン香る 納涼抹茶フローズン」（セラーバー）

■果実を味わう一品から、名画モチーフ、王道人気の宇治金時まで

「オールデイダイニング リモネ」では、昨年好評を博した、果実の魅力をぎゅっと閉じ込めた“ご褒美スイーツ”のようなかき氷が今年も登場。ふわふわのエスプーマと果肉、隠し味のジュレが織りなす贅沢な一品で、白桃のやさしい甘みとアールグレイの香りを楽しめる「白桃アールグレイ氷」、いちごの甘酸っぱさと練乳のコクが調和した「濃厚いちごミルク氷」をご用意します。さらに、大阪中之島美術館で開催される「フェルメール《真珠の耳飾りの少女》展17世紀オランダ絵画の名品、奇跡の再来日」とコラボレーションした、まるで“アート”な「フェルメールブルー氷 マンゴー×杏仁豆腐」が新登場。名画をモチーフにした、白と青のコントラストが涼やかなひと品で、中に忍ばせた杏仁豆腐やマンゴーソースの多彩な味わいをお楽しみいただけます。

「メインラウンジ」では、京都の老舗「新伝兵衛（あたらしでんべえ）」が提供する、宇治抹茶と濃厚で香り高い自家製シロップを使用した「宇治金時」をご用意。大きな窓から日本庭園を眺めながら、和の涼をゆったりとご堪能いただけます。

■グラスに宿る、夏の涼。遊び心溢れる“氷カクテル”

「セラーバー」では、煎茶と玉露の個性を際立たせたジャパニーズクラフトジン「ROKU〈六〉NORYO TEA EDITION」を使用した、まるで抹茶ミルクかき氷のようなフローズンカクテルを。また、「リーチバー」では、フランボワーズの華やかな香りとジンジャーの爽やかさが調和する、フローズンスタイルのダージリンクーラーをご用意。それぞれ異なる世界観のバーで、大人だけのひとときのサマーエスケープをお楽しみいただけます。

概要は次の通りです。

「かき氷フェア」概要

【開催期間】 2026年7月1日（水）～9月30日（水） ※販売期間は店舗によって異なります

【店舗】 「オールデイダイニング リモネ」「メインラウンジ」「セラーバー」「リーチバー」

■オールデイダイニング リモネ（ウエストウイング1階）

【販売期間】 2026年7月1日（水）～9月27日（日）

【提供時間】 11：00～21：00ラストオーダー

【メニュー】

・かき氷 各2,530円

「白桃アールグレイ氷」

白桃のやわらかな果汁に、そっと香るアールグレイの余韻。ひと口ごとに広がる上品な甘さと、ほのかな清涼感が心をほどきます。

「濃厚いちごミルク氷」

いちごの甘酸っぱさに練乳のやさしい甘みがとけ合い、どこか懐かしい味わいに。レモンのように爽やかなハーブ・ベルベーヌのジュレが後味をすっきりとまとめてくれます。

「フェルメールブルー氷 マンゴー×杏仁豆腐」

《真珠の耳飾りの少女》をモチーフにした、白と青のコントラストが際立つアートのようなかき氷。印象的な青いターバンを思わせる鮮やかなブルーは、バタフライピーとブルーキュラソーを合わせた特製練乳ソースで表現しました。ふんわりと削った氷の上には、“真珠”に見立てたタピオカと煌めく金平糖を。中には杏仁豆腐とマンゴーソースを忍ばせ、味わいの変化をお楽しみいただけます。見た目にも爽やかな夏の風物詩で、作品世界とともにひとときの涼をお楽しみいただけます。

■メインラウンジ（1階）

ヨハネス・フェルメール（1632～75）の最高傑作の一つ《真珠の耳飾りの少女》から着想を得た「フェルメールブルー氷 マンゴー×杏仁豆腐」窓に緑を望む開放的な空間「オールデイダイニング リモネ」

【販売期間】 ～2026年9月30日（水）

【提供時間】 10：30～18：30（ラストオーダー 18：00）

【メニュー】

・「宇治金時」 2,277円

（「ミルク金時」も同料金でご用意しております）

■セラーバー（地下2階）

四季折々の日本庭園が広がる「メインラウンジ」

【販売期間】 2026年7月1日（水）～9月30日（水）

【提供時間】 18：00～24：00（ラストオーダー23：30）

【メニュー】

・「ROKUジン香る 納涼抹茶フローズン」 3,163円

煎茶と玉露の個性を際立たせたジャパニーズクラフトジン「ROKU〈六〉NORYO TEA EDITION」を使用した和テイストのフローズンカクテル。カラフルな“おいり”をあしらった見た目が愛らしく、まるで“抹茶ミルクかき氷”のような仕上がりに。抹茶のほどよい甘味とまろやかなコク、心地よいほろ苦さが広がり、ひとときの涼を感じさせる一杯です。

■リーチバー（ウエストウイング1階）

抹茶の風味が広がる和テイストのカクテル「ROKUジン香る 納涼抹茶フローズン」

【販売期間】 2026年7月1日（水）～9月30日（水）

【提供時間】 ［月～金］ 16：00～24：00（ラストオーダー23：30）

［土日祝］ 14：00～24：00（ラストオーダー23：30）

【休業日】 毎週火曜（祝日を除く）

【メニュー】

・「フローズン ダージリンクーラー」 3,163円

クラシックカクテル「ダージリンクーラー」をフローズンスタイルでアレンジ。華やかなティーリキュールとフランボワーズリキュールがもたらす芳醇な香りに、ジンジャーの爽やかなアクセントを重ねた、甘酸っぱく涼やかなカクテルです。なめらかな口当たりとともに広がる果実味が繊細な余韻を引き立てる、暑い季節にふさわしい一杯をお楽しみいただけます。

上品で爽やかなクラシックカクテルを、暑い日にふさわしいリーチバースタイルで「フローズン ダージリンクーラー」

※写真はすべてイメージです

※メニュー内容は、食材の入荷状況等により変更する場合があります

※アレルギー物質につきまして、ご心配をお持ちのお客様は係員にお申し出ください

＜お客様のご予約・お問い合わせ先＞

レストラン総合案内 TEL：06-6448-0354（10：00～18：00）

ホームページ https://www.rihga.co.jp/osaka/restaurant/fair_list/shaved-ice-2026

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