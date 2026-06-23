8月1日、白良浜にアーティスト10組が集結！フィナーレは8,000発の音楽花火「SKY ART FESTIVAL 2026」全出演者・タイムテーブル発表

APAMAN株式会社

SKY ART FESTIVAL実行委員会（制作：APAMAN株式会社、株式会社シーアンドイー）は、2026年8月1日（土）、和歌山県白浜町の白良浜海水浴場で開催する「SKY ART FESTIVAL 2026」の全出演アーティストおよびタイムテーブルを発表しました。

当日は、YU-KI & DJ KOO from TRF、石井竜也、DA PUMP、夏川りみ、STU48、SHOW-WA、TEE、ハジ→、Be-ray、Pasmalの総勢10組が出演。

12時からライブステージを展開し、20時20分からは、音楽に合わせて白良浜の夜空を彩る8,000発の音楽花火を打ち上げる予定です。

白良浜の海と白い砂浜、サンセット、音楽ライブ、花火を一日を通して楽しめる、白浜ならではのリゾートエンターテインメントをお届けします。チケットは現在販売中です。

チケット購入はこちら :https://eventpay.jp/list_view/?shop_code=5008882831946757

8,000発の音楽花火

昼は豪華ライブ、夕暮れはサンセット、夜は8,000発の音楽花火

「SKY ART FESTIVAL 2026」のコンセプトは、「忘れられないサンセットを、白浜で。」

開場は11時、ライブステージは12時からスタートします。青い海と白い砂浜が広がる白良浜で、総勢10組のアーティストによるライブを楽しみ、夕暮れには海に沈むサンセット、夜には8,000発の音楽花火へと続きます。

昼から夜まで移り変わる白良浜の景色とともに、音楽と花火を楽しめる特別な一日です

出演アーティスト音楽花火（演出イメージ）

総勢10組のアーティストが白良浜に集結

世代を超えて親しまれるアーティストから、今注目を集めるアーティストまで、多彩なラインアップが白良浜の特設ステージに集結します。

【出演アーティスト】

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/49635/table/327_1_9d8fff13f4075011236603ad594c0d01.jpg?v=202606230451 ]

出演者および出演時間は、都合により変更となる場合があります。

「SKY ART FESTIVAL 2026」開催概要

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/49635/table/327_2_755b2d92d4b5039de7d4e03cd848a19e.jpg?v=202606230451 ]

※少雨決行・荒天中止

※イベント内容は変更となる場合があります。

SKY ART FESTIVAL 2026 3つの見どころ

1. 総勢10組のアーティストが白良浜に集結

YU-KI & DJ KOO from TRF、石井竜也、DA PUMP、夏川りみ、STU48、SHOW-WA、TEE、ハジ→、Be-ray、Pasmalの総勢10組が出演します。

世代を超えて親しまれるアーティストから、今注目を集めるアーティストまで、多彩なラインアップが白良浜の特設ステージに集結。昼から夕方にかけて、海辺の開放的なロケーションでライブをお楽しみいただけます。

※出演者および出演時間は、都合により変更となる場合があります。

2. 白良浜の海・サンセット・ライブを一日で楽しめる特別なロケーション

会場は、和歌山県白浜町の白良浜海水浴場。

青い海と白い砂浜が広がる白良浜で、昼はライブ、夕暮れはサンセット、夜は音楽花火へと続く、白浜ならではの一日をお楽しみいただけます。

「忘れられないサンセットを、白浜で。」をコンセプトに、音楽と自然景観が一体となるリゾートエンターテインメントをお届けします。

3. フィナーレは、白良浜の夜空を彩る8,000発の音楽花火

ライブステージのフィナーレには、音楽に合わせて展開する8,000発の音楽花火を予定しています。

白良浜の夜空と海面を舞台に、音楽と花火が一体となる演出は、本イベント最大の見どころです。

打ち上げは20時20分から21時までを予定しています。昼のライブから夜の花火まで、白浜で過ごす一日そのものを楽しめるイベントです。

チケット販売中

前売りA席は、大人3,000円・子ども2,000円からご購入いただけます。

※A席はステージが見えにくく、花火鑑賞を主目的とした後方エリアです。

※前売り券は2026年7月31日（金）23時59分まで販売予定です。

※販売状況により、受付を終了する場合があります。

前売りチケット購入はこちら :https://eventpay.jp/list_view/?shop_code=5008882831946757

A席 前売り：大人3,000円／子ども2,000円

※販売状況により受付を終了する場合があります。

タイムテーブル

TIMETABLE（タイムテーブル）

チケット販売中

チケットは、ライブと花火の楽しみ方に合わせて、VIP席、S席、A席の3種類を用意しています。

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/49635/table/327_3_d6711ddc2bc1773dd735fb744593f8fb.jpg?v=202606230451 ]

※価格はすべて税込です。

※大人は高校生以上、子どもは小・中学生です。

※保護者1名につき未就学児2名まで無料です。ただし、VIP席の座席を利用する場合は未就学児もチケットが必要です。

※A席はステージが見えにくく、花火鑑賞を主目的とする後方エリアです。

※駐車場付きチケットも販売しています。

※前売り券は2026年7月31日（金）23時59分まで販売予定です。

※販売状況により、受付を終了する場合があります。

チケット購入はこちら :https://eventpay.jp/list_view/?shop_code=5008882831946757チケット料金表

チケット購入はこちら :https://eventpay.jp/list_view/?shop_code=5008882831946757

パンダの返還後も、白浜を訪れていただく新たなきっかけを

和歌山県白浜町は、海、温泉、食、自然、文化など、多彩な観光資源を持つリゾート地です。

パンダの返還を経た今も、多くの方に白浜へ足を運んでいただく新たなきっかけをつくりたい。その想いから、白良浜の海とサンセット、音楽、花火を掛け合わせた「SKY ART FESTIVAL 2026」を企画しました。

本イベントを白浜の新たな夏の風物詩として育て、イベント会場への来場にとどまらず、宿泊、飲食、温泉、周辺観光を楽しんでいただく機会を創出し、地域のにぎわいづくりや観光振興につなげることを目指します。

SKY ART FESTIVAL実行委員会 コメント

パンダの返還後も、多くの方に白浜へ来ていただくきっかけをつくりたい。その想いから、白良浜の美しい海とサンセット、音楽、花火を掛け合わせたフェスティバルを企画しました。

昼のライブからサンセット、夜の音楽花火まで、白浜で過ごす一日そのものを楽しんでいただきたいと考えています。

本イベントを白浜の新たな夏の風物詩として継続的に育て、白浜を訪れる方の増加と、地域のにぎわいづくりにつなげてまいります。

会場へのアクセス

臨時駐車場として南紀白浜空港旧滑走路を使用し、臨時駐車場から会場入口までシャトルバスを運行予定です。

駐車場・シャトルバス・交通規制に関する最新情報は、公式サイトをご確認ください。

アクセス

注意事項

駐車場をご利用の方は、駐車場付きチケットをご購入いただくか、近隣のコインパーキングをご利用ください。 駐車場のみのご利用はできません。駐車場付きチケットの当日券の販売は行っておりません。バイク・自転車の駐輪場のご用意はございません。シャトルバスは、特設駐車場（南紀白浜空港旧滑走路）～会場入口（白良浜海水浴場）間を運行予定です。シャトルバスの詳細および乗車券の販売開始については、6月中を予定しております。会場周辺では交通規制を実施予定です。

詳細は開催日が近づきましたらご案内いたします。

APAMAN株式会社

APAMAN株式会社は、住まいを通じて地域と人をつなぐ企業として、全国各地の暮らしや地域の魅力発信に関わってまいりました。

今回の「SKY ART FESTIVAL 2026」では、白浜が持つ海、温泉、自然、食、文化といった多様な魅力を、音楽と花火というエンターテインメントを通じて全国へ発信し、白浜を訪れる新たなきっかけづくりに貢献したいと考えています。

【SKY ART FESTIVAL 実行委員会】

実行委員長 田嶋 啓

福岡県直方市新町1-4-21

電話 0949-36-4599

【APAMAN株式会社】

APAMAN株式会社 （東京都中央区・代表取締役社長：山崎戒）は、「アパマンショップ」ブランドの賃貸斡旋フランチャイズ（FC）事業を行う企業です。

URL： https://apamanshop-hd.co.jp/corporate-group/

【本件に関する取材ご依頼等プレスお問い合わせ先】

APAMAN株式会社 広報担当

東京都千代田区丸の内1-8-1 丸の内トラストタワーN館 19階

Tel： 0570-058-889