「SES カオスマップ 2026年版」を無料公開｜SES向け専門メディア『SESLABO』

INSTANTROOM株式会社

■「SES カオスマップ 2026年版」を公開

SES管理システムをまとめた「SES カオスマップ 2026年版」は、SES業界で働く経営者や営業、バックオフィスなど様々な職種の方が、自社の課題に合ったサービスを特徴別で探せるように作成しています。

2026年版では「顧客開拓」「事業管理」「集客」「総合」の4大カテゴリーから、54のサービスを特徴ごとに整理しています。

「SES カオスマップ 2026年版」は以下URLより、ご覧いただけます。

URL：https://ses-labo.com/trend/ses-tool-landscape-2026/

■「SES カオスマップ 2026年版」作成の背景

インボイス制度の施行やIT人材の獲得競争が激化するなか、SES企業が直面する課題は「バックオフィスの効率化」から「営業力・採用力の底上げ」へと変化しています。

2026年現在、勤怠や請求業務の自動化や商談情報のリアルタイム共有、エンジニアの定着率向上など、経営全体を見据えたDX推進が求められています。このような流れを受け、SES向け管理ツールを提供するベンダーは年々増加しており、数あるサービスの中から最適なツールを見つけることはますます難しくなっています。

そこで「SES Labo」では、SES事業者や新規参入を検討中の企業の方々が、多様なシステムを手軽に比較し、自社に最適なサービスをスムーズに選定できるよう「SES カオスマップ 2026年版」を作成・公開いたしました。

■SES管理システムとは？

SES管理システムとは、SES業界の業務効率化やDXを推進するツールやソフトウェア、プラットフォームの総称です。パートナー開拓や従業員管理、契約・請求の自動化だけでなく、最近はAIマッチングツールなど、多くのSES企業で導入されております。

人件費や作業時間などのコスト削減や業務効率化によるDX推進に役立つだけでなく、営業力・採用力の強化としての活用も期待されています。

■「SES カオスマップ 2026年版」の入手方法

下記URLより、無料でご覧いただけます。

URL：https://ses-labo.com/trend/ses-tool-landscape-2026/

※本資料は、SES向け業務管理ツールやマッチングサービスの導入を検討されている企業様向けに公開しています。

本カオスマップはSESLABOが各社の公式サイトなどの公開情報をもとに独自調査・作成したものであり、掲載内容の網羅性・正確性を保証するものではありません。掲載情報は2026年1月時点のものであり、最新情報は各サービスの公式サイトをご確認ください。

■「SES Labo」について

「SES Labo」は、SES事業者の経営を支える課題解決型の専門メディアです。

事業の立ち上げから営業・採用、契約・法務、経営・管理、市場動向まで、SESビジネスの現場で使える実務情報を発信し、SES事業に関わる経営者・担当者の皆様の意思決定に役立つ情報をお届けしています。

URL：https://ses-labo.com/

■会社概要

会社名：INSTANTROOM株式会社

代表者：代表取締役 笠間涼

所在地：東京都渋谷区元代々木町25-6

設立 ：2021年3月31日

URL ：https://instantroom.co.jp/

事業 ：

・フリーランスエンジニア・ITフリーランスの案件検索サイト「FreelanceBoard(フリーランスボード)」（https://freelance-board.com/）

・フリーランスエージェント・SES企業特化型CRM「FreelanceBase(フリーランスベース)」（https://freelancebase.jp/）

・業務委託エンジニア採用プラットフォーム「EngineerDASH(エンジニアダッシュ)」（https://engineerdash.com/）

・副業や転職が選べるITフリーランス求人プラットフォーム「ギョーテン」（https://gyou-ten.com/）

・SES向け専門メディア「SESLabo」（https://ses-labo.com/）