ランスタッド コミュニケーション室長 斎藤潤子がMCEI東京支部「第4回イノベーターズ・オブ・ザ・イヤー」を受賞

ランスタッド株式会社

総合人材サービスを提供するランスタッド株式会社（本社:東京都千代田区 代表取締役会長兼CEO 道上 淳之介、代表取締役社長 猿谷 哲）は、マーケティング＆ブランドコミュニケーション本部 コミュニケーション室長である斎藤潤子が、MCEI東京支部が主催する「第4回イノベーターズ・オブ・ザ・イヤー（I.O.Y.）」を受賞いたしました。2026年6月22日に開催された「MCEI提言2026」内の表彰式に登壇し、「EVPが拓くマーケティングの新たな地平」と題した講演を行いました。

■ 受賞の背景と理由

「イノベーターズ・オブ・ザ・イヤー」は、社会課題解決に取り組み、世の中にイノベーションを起こして実践した人材を讃える賞です。今回、斎藤は「ウェルビーイング×マーケティング」という新たな可能性の入り口を示し、定例研究会や新規分科会の立ち上げを通じて、MCEI会員に新たな認識と改革をもたらしたことが高く評価されました。

【写真】右から同じく受賞した株式会社オノフ 取締役COO山口 祐子氏、MCEI理事長 高津 尚子氏（日本製紙クレシア株式会社常務取締役 マーケティング総合企画本部長）、ランスタッド株式会社 斎藤 潤子

■ EVPが拓く新しいマーケティングとランスタッドの取り組み

表彰式での講演にて斎藤は、「顧客理解」と「価値創出」というマーケティングの本質に立ち返り、従業員価値提案（EVP）をベースにした「ウェルビーイングマーケティング」の実践について解説しました。ランスタッドではEVPを高めるため、女性管理職比率の向上などのED&I推進、参加率90%のタウンホールミーティングを通じた開かれた企業文化の醸成、そしてスーパーフレックスやジョブ型雇用といった柔軟な働き方のデザインなどを総合的に推進しています。斎藤は、「真の価値創出は、最も身近な働き手（従業員）を理解することから始まる」と強調し、企業の生き方そのものがブランド資産になる時代への展望を語りました。

■ 最新レポートからひも解く、激変する「働く人間」のインサイト

講演では、ランスタッドが発行する最新の労働市場調査レポートの内容も紹介され、現代の働き手が求める価値観の大きな変化が示されました。「ランスタッド エンプロイヤーブランドリサーチ2026 日本版」より 日本の働き手の離職理由において、長年トップであった「不十分な報酬」を抜き、「ワークライフバランスの改善」が初の1位（33%）となりました。また、健全なワークライフバランスを実現する上では「休暇と心身の回復（63%）」や「快適な職場環境（62%）」が強く求められています。また、「ランスタッド ワークモニター2026 日本語版」より 日本の働き手は、直属のマネージャーと強い関係を築いている割合が42%（世界平均72%）にとどまり、繋がりが希薄であることが明らかになりました。不確実な時代における処方箋として、ベテランの経験値と若手のデジタル感覚を融合する「5世代でのコラボレーション」が心理的安全性や生産性向上の鍵になると提言しています。

ランスタッドは、今後も働く人々のインサイトを深く理解し、EVPの向上とウェルビーイングの推進を通じて、真の価値を創出するパートナーとして社会に貢献してまいります。

【レポート詳細はこちら】

各調査の詳細は、以下リンクより無料でダウンロードいただけます。

■ ランスタッド エンプロイヤーブランドリサーチ2026 日本版 調査概要

https://services.randstad.co.jp/ja-jp/download/form/the-employer-brand-research-2026-report

■ ランスタッド ワークモニター2026 日本語版

https://services.randstad.co.jp/form/the-workmonitor-2026-report

■ ランスタッドの会社概要

[社 名] ランスタッド・エヌ・ヴィー

[設 立] 1960年10月

[代 表] サンダー・ヴァント・ノールデンデ、ホルヘ・バスケス

[所 在 地] オランダ

[従業員数] 38,480人

[売 上] 4兆2,537億円(230億7,700万ユーロ) 2025年度実績(12月決算)

（人材サービス業として世界最大※¹ ）

[資 本 金] 7,376億8,866万円(40億200万ユーロ) 2025年12月末時点

[事 業 所] 世界39の国と地域

[事業内容] 総合人材サービス

[URL] https://www.randstad.com/

(1ユーロ184.33円換算/ 2025年12月末時点)

※¹ Staffing Industry Analysts 2025、人材サービス企業売上ランキングより

■ ランスタッドについて

ランスタッドは、世界で最も公平で専門性を備えた人材サービス会社になるというビジョンを掲げる人材業界のグローバルリーダーです。人材およびクライアント企業に選ばれるパートナーとして 、労働市場の深い理解と4つの専門分野（オペレーショナル/ プロフェッショナル/ デジタル/ エンタープライズ）を通じ、クライアント企業が成功するために必要な、高品質で多様性に富んだ柔軟な労働力の実現を支援します。私たちは、あらゆるバックグラウンドを持つ人々に公平な機会を提供し、急速に変化する働く世界において人々が価値ある存在であり続けられるよう支援することに注力しています。ランスタッドが創造する価値を通じて、誰もにとってより良い働く世界の実現に貢献します。

オランダに本社を置くランスタッドは、39の国と地域（市場）で事業を展開しており、約38,000人の社員が働いています。2025年には、15万社近いクライアント企業と170万人以上の働く人々を支援し、231億ユーロの収益を上げています。ランスタッドN.V.はユーロネクスト・アムステルダムに上場しています。詳細は、ウェブサイトをご参照ください。 www.randstad.com

■ Award/表彰ほか

・LGBTQI＋に関する取組み評価指数「PRIDE指標」の最高位「ゴールド」を5年連続受賞

セクターを超えた協働を推進する企業を評価する「レインボー」認定も3年連続受賞（2025年11月）

・ランスタッドNVとしてダウ・ジョーンズ・サステナビリティ・ワールド・インデックス（DJSI）

プロフェッショナルサービス部門 11年連続選出（人材サービス企業として唯一）

・「がんアライアワード2024」でブロンズを初受賞 (2024年12月）

・「D＆Iアワード2025」より最高評価のベストワークプレイスに4年連続認定 (2025年12月）

■ ランスタッドのホワイトペーパーとコンテンツ

１）ランスタッド・エンプロイヤーブランドリサーチ2026 （下記のリンクよりダウンロードいただけます）

https://services.randstad.co.jp/ja-jp/download/form/the-employer-brand-research-2026-report

２） ランスタッドワークモニターレポート2026（下記のリンクよりダウンロードいただけます）

https://services.randstad.co.jp/form/the-workmonitor-2026-report

３） ランスタッド法人向けブログ「WorkforceBiz」 https://services.randstad.co.jp/blog

４）ランスタッド個人向けコンテンツサイト「キャリアHUB」 https://www.randstad.co.jp/careerhub/