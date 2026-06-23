福島県いわき市が誇るレジャー施設『スパリゾートハワイアンズ』と連携「ナナコネクト」参画を記念し、ハワイをイメージした限定商品を6月30日（火）より発売

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：阿久津 知洋）は、福島県いわき市が誇るレジャー施設『スパリゾートハワイアンズ』と連携し、ハワイをイメージした限定商品を6月30日（火）より、福島県・宮城県・山形県のセブン‐イレブン店舗にて順次発売いたします。

あわせて、『スパリゾートハワイアンズ』の特別入場券のマルチコピー機での販売や、いわき市内および双葉郡の一部のセブン‐イレブン80店舗限定での景品配布などのキャンペーンを展開します。また、株式会社セブン・カードサービスが提供する応援サービス「ナナコネクト」に『スパリゾートハワイアンズ』が6月30日（火）より参画し、Apple Pay nanacoの券面デザインをハワイアンズ限定デザインに変更できるサービスも開始いたします。

夏にぴったり！ハワイアンズの世界観をそのままお皿の上に

今回開発した商品は、『スパリゾートハワイアンズ』のリゾート感と、地域の食材の魅力を掛け合わせたラインアップです。ハワイの定番メニュー「ロコモコ」をイメージした彩り豊かなCAFE BOX、そして暑い季節にぴったりなアサイーを使ったスイーツの全2品を展開いたします。夏の訪れとともに、セブン‐イレブンでハワイアンズの世界観をお楽しみください。

商品ラインアップ（全2商品）

■CAFE BOX 2種ソースのロコモコ風

価格：648円（税込699.84円）

発売日：6月30日（火）～順次

販売エリア：福島県・宮城県・山形県

ハワイの定番メニュー「ロコモコ」をイメージした、彩り豊かな商品です。目玉焼き・ハンバーグ・マッケンチーズをトッピングし、トマトソースとデミグラスソースの2種類のソースで楽しめる贅沢な仕上がりとなっています。トマトソースには福島県産トマトを一部使用しており、地域の恵みも味わっていただけます。見た目も華やかな、ランチにぴったりな商品です。

■グラノーラと食べるアサイー＆ヨーグルトムース

価格：398円（税込429.84円）

発売日：6月30日（火）～順次

販売エリア：福島県・宮城県・山形県

ハワイでも人気のアサイーを使用した、夏にぴったりのスイーツです。なめらかなヨーグルトムースとアサイーの風味が絶妙に絡み合い、ざくざく食感のグラノーラとともにお楽しみいただけます。ハワイアンズのリゾート気分を味わえるような、爽やかで満足感のある一品です。

いわき市内のセブン‐イレブン店舗限定で景品プレゼント！

セブン‐イレブン店舗でも、『スパリゾートハワイアンズ』との連携をお客様により身近に感じていただけるよう、いわき市内および双葉郡の一部のセブン‐イレブン80店舗限定で、お客様参加型の施策を実施いたします。地域の子どもたちが描いた塗り絵を店内に掲示し、お客様と一緒に今回の取り組みを盛り上げてまいります。

■概要

実施期間：2026年6月30日（火）～7月31日（金）

対象店舗：福島県いわき市内および双葉郡の一部のセブン‐イレブン80店舗

内容：

・ハワイアンズやナナコ(R)をモチーフにした「塗り絵台紙」を店頭にて配布

・ご参加いただいた塗り絵作品は、店内掲示スペースに掲示

※掲示期間：6月30日（火）～7月31日（金）

・参加特典として、塗り絵にご協力いただいたお客様へ「nanaco缶バッジ」をプレゼント

※景品は無くなり次第終了になります。

『スパリゾートハワイアンズ』がナナコネクトに参画！

6月30日（火）より、『スパリゾートハワイアンズ』と「ナナコネクト」が提携を開始いたします。「ナナコネクト」は、株式会社セブン・カードサービスが提供するサービスで、エントリーいただくとApple Pay nanacoの券面デザインをスパリゾートハワイアンズ限定デザインに変更することや、お買い物で貯めたポイントでハワイアンズを応援することもできます。毎日のお買い物のたびにハワイアンズの世界観を感じていただける、ファンの方にはたまらないサービスです。ぜひこの機会にご利用ください。

■「ナナコネクト」とは？

お買い物などでたまったnanacoポイントを活用してあなたの“推し”を応援できます。

nanacoはセブン‐イレブンをはじめ、全国約150万店舗以上でご利用いただけます。

※Apple Payのnanaco限定のサービスです。

■ご参加方法

nanaco公式ホームページから、応援先として『スパリゾートハワイアンズ』をご選択してください。

詳細はnanaco公式ホームページをご確認ください。

https://www.nanaco-net.jp/nanaconnect/

・参加開始日：2026年6月30日（火）

・対応サービス：Apple Payのnanaco

・応援可能なポイント数：1ポイントから

※nanaco券面のデザイン変更は、Apple Payのnanacoアプリ、ウォレットが対象となります。

※Apple Payは、Apple Inc.の商標です。

※nanacoモバイルfor Androidは本施策の対象外となります。

※本件の詳細は、nanacoのホームページをご確認ください。

担当者コメント

『スパリゾートハワイアンズ』は、長年にわたり福島県いわき市の地域文化を支え、多くのお客様に愛され続けてきた存在です。ハワイアンズの魅力を、セブン‐イレブンの商品や店舗でのキャンペーンという形でお届けできることを、大変嬉しく思っています。

ロコモコ風のCAFE BOXやアサイーを使ったスイーツを通じて、まるでハワイアンズのリゾートにいるようなひとときをお楽しみいただけたら幸いです。また、特別入場券の販売や景品配布など、地域のお客様とともに盛り上がれる施策も多数ご用意しております。この夏、ハワイアンズとセブン‐イレブンが一緒になって、笑顔と楽しさをお届けしてまいります。

※店舗によって価格が異なる場合がございます。

※税込価格は軽減税率適用の消費税8%で表記しています。

※予定数が終了または諸般の事情により、店舗での商品の取り扱いがなくなる場合もございます。

※店舗によって一部取り扱いがない商品や商品名・規格が異なる場合がございます。

※画像はイメージです。

※商品に関する販売地域区分はこちら：https://www.sej.co.jp/products/area/

※情報は現時点でのものです。最新の情報はHPをご確認ください。