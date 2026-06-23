【腰掛け・首掛け・卓上・ネッククーラー】の8WAY対応。大容量バッテリー搭載で長時間の屋外作業やアウトドア、通勤通学も一日中涼しく快適に。

Chengdu QiuEr Technology Co., Ltd

商品概要

【業界初！1台8役を叶える腰掛け扇風機】

2026年夏の決定版が遂に登場！業界初の革新的なゼログラビティ設計（Zero-Gravity Design）を採用し、驚きの「1台8役」を実現した次世代型多機能腰掛け扇風機です。これ1台で、定番の腰掛け（ベルトファン）をはじめ、首掛け（ネックファン）、手持ち、卓上、クランプによる傘への装着、斜め掛け、さらに首元を冷やす「ネッククーラー」や、服の中に風を送り込む「バックファン」まで、状況に合わせて8つのスタイルへ切り替えが可能。作業服と組み合わせることで、効率的に涼しさを届ける空調ウェアとしても機能します。屋外作業の暑さ対策から、日常のお出かけ、アウトドアまで、ハンズフリーで快適に使用できる2026年仕様の暑さ対策グッズです.

商品詳細

1. 【業界初！1台8役を叶える次世代多機能スタイル】 業界初の革新的な「ゼログラビティ設計（Zero-Gravity Design）」を採用し、驚きの「1台8役」を実現しました。定番の腰掛け（ベルトファン）をはじめ、首掛け（ネックファン）、手持ち、卓上、クランプによる傘への装着、斜め掛け、さらに首元をダイレクトに冷やす「ネッククーラー」や、服の中に風を送り込む「バックファン」まで、状況に合わせて8つのスタイルへ瞬時に切り替えが可能。作業服と組み合わせることで効率的に涼しさを届ける空調ウェアとしても機能し、あらゆるシーンでハンズフリーの快適さを提供します。

2. 【特製腰ベルト＆シリコン製ネックバンド付属で全身を効率よく冷却】 ドイツの先進技術により開発された【特製両面腰ベルト】と、肌に優しい高品質な【シリコン製ネックバンド】を標準付属。この2つの専用アクセサリーを組み合わせる独自の構造により、「ネッククーラーとしての首元冷却」と「バックファンとしての背中への送風」をシーンに合わせて完璧に使い分けることが可能です。シリコン製ネックバンドは首元に優しくフィットしてズレにくく、長時間の着用でも極上の快適性を維持します。

3. 【2250mm²の圧倒的超大面積！次世代ペルチェ冷却テクノロジー】 従来品を遥かに凌駕する、旧製品比約3倍となる「2250mm²の超大面積冷却プレート」を贅沢に搭載しました。最先端のペルチェ式冷却ファン技術を導入し、肌に触れた瞬間に急速クールダウンする、驚異の「瞬間最大-20℃」の圧倒的な冷感を誇ります。選べる2段階の冷却モード（弱冷却・強冷却）を搭載し、まるで氷を当てられているかのような極上の冷たさで、屋外作業における熱中症リスクを劇的に軽減します。

4. 【第3世代ブラシレスモーター搭載、22,000RPMの圧倒的な爆風】 先進技術を凝縮し、圧倒的な進化を遂げた「第3世代」超高速ブラシレスDCモーターを搭載しました。クラス最高峰の回転速度である「22,000RPM」に達し、最大風速8m/sという、瞬時に熱気を吹き飛ばすほどの爆風をパワフルに生み出します。風量は好みに合わせて選べる5段階調節システムを採用。さらに、ダブル面に3クリップ設計を導入したことで、服が吸気口を塞ぐのを完全に防ぎ、常に効率よく強力な風を送り込みます。

5. 【極小220gの超軽量ボディ × 最長72時間のスタミナ稼働】 業界トップクラスの高密度「H-Density Cellバッテリー」を採用し、10,000mAhという超大容量でありながら、スマートフォンより軽い「わずか220g」のスマートでコンパクトな本体サイズを実現。1段階の送風のみであれば、なんと「最長72時間」もの連続稼働が可能。長時間の屋外作業や泊まりがけのアウトドアでもバッテリー残量を一切気にすることなく1日中安心してご使用いただけます。Type-C急速充電や、過熱を防ぐ先進の安全防護設計も内蔵しています。

6. 【メディア多数紹介・豪華パッケージで夏のギフトに最適】 その圧倒的な機能性とデザイン性から、日本の有名雑誌やテレビ番組などの各種メディアでも多数紹介され、今シーズン最も注目を集めているトレンドアイテムです。洗練された高級感あふれるデザインのギフトボックスでお届けするため、父の日、お誕生日、あるいは炎天下で頑張って働くご家族やご友人への感謝を伝えるプレゼントにもぴったりです。

価格

本製品は、メーカー希望小売価格9,999円（税込）、日常通常価格4,280円（税込）のところ、新製品の上陸を記念いたしまして、期間限定で50％OFFの超目玉価格【2,140円（税込）】にてご提供いたします。

セール・キャンペーン概要

対象製品： 1台8役 次世代型多機能腰掛け扇風機

メーカー希望小売価格： 9,999円（税込）

日常通常価格： 4,280円（税込）

新品限定50%OFF特別価格： 2,140円（税込）

販売プラットフォーム： Amazon.co.jp

商品ページURL：https://www.amazon.co.jp/dp/B0GZZ36B56?th=1

■ パッケージ内容： 扇風機本体、独自開発腰ベルト（特製両面仕様）、独自開発シリコンネックバンド、Type-C充電ケーブル、日本語取扱説明書

本社について

会社名： 橋桜株式会社代表者名： 汪艶

日本の夏は年々厳しさを増しており、屋外での作業やアウトドアシーンでの熱中症リスクが高まっています。そんな中、今回の新型腰掛け扇風機は、服の中に直接ダイレクトに強力な風を送り込むだけでなく、最先端のペルチェ冷却技術を組み合わせることで、体感温度を劇的に下げることに成功しました。