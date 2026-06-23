ナビゲーションアプリ 「TZ iBoat」Android版リリース開始

古野電気株式会社

古野電気株式会社（本社：兵庫県西宮市、代表取締役社長執行役員：古野幸男、以下 当社）のパートナー企業であるNobeltec, Inc.が開発するナビゲーションアプリ「TZ iBoat（ティージーアイボート）」において、このたび新しいソフトウェアバージョン（V4.0.0）をリリースします。本アプリはこれまでiOS / iPadOS向けのみの提供でしたが、新たにAndroid OSにも対応し、より幅広いユーザーに向けた利用環境を提供します。

製品概要

「TZ iBoat」は、new pecベースの詳細なチャート表示やルーティング機能、気象データなどを表示・操作できるボート・ヨットユーザー向けのナビゲーションアプリです。アプリ単体での利用だけでなく、当社の航海計器や魚群探知機と連携することで様々な付加価値を提供します。船上以外でも、過去の釣行や航跡をアプリ上で振り返ることができるほか、航行予定エリアの等深線情報や気象情報をもとに、フィッシングやクルージングの事前計画を立てることが可能です。本アプリケーションの主な特長や機能詳細については、本製品紹介ページをご確認ください。

ベクターチャート表示例詳細等深線TZ Bathy Vision 表示例

【製品名】ナビゲーションアプリ「TZ iBoat」

【価 格】アプリダウンロード：無料

TZ MAPS（new pecベースの航海チャート、詳細等深線チャートほか）：9,000円（1年間の定期購入）

魚探表示：4,000円（買い切り型）

その他有償サービス（AIS機能、プレミアム気象サービスほか）：3タイプのサブスクリプションプランから選択可能

【対応OS】iOS / iPadOS（バージョン 14.2以降）

Android OS（バージョン 11以降）

【製品紹介ページ】

和文ページ：https://www.furuno.com/jp/products/marine-app/tz-iboat/index.html

英文ページ：https://mytimezero.com/tz-iboat/

新バージョン V4.0.0概要

AppStore：https://apps.apple.com/jp/app/tz-iboat-marine-navigation/id1312769833Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nobeltec.timezero.app&pli=1(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nobeltec.timezero.app&pli=1)

１.Android OS対応

Android OS（バージョン 11以降）に対応し、より多くの方が利用可能となりました。既にiPhoneやiPadで本アプリをご利用の場合、アカウントに紐づくデータや購入済みのサービスはAndroidのタブレットやスマートフォンに共有されるため、チャートや有料モジュールなどは追加課金なしで利用できます。

２.サービス・機能ごとの専用画面表示

サービスや機能ごとの専用画面を設け、メイン画面のレイアウトを改善しました。画面下部のリストからワンタップで表示切替え可能となり、必要な情報に素早くアクセスできます。画面リストの表示項目も自身で編集可能なため、用途に合わせた画面構成をカスタマイズ可能です。

専用画面 表示例気象情報（海流/潮流）気象情報（風向/風速）潮汐高精度気象データ Ocean-O（有料）魚探（有料）航海ログ

３.新しいプラン設定

より高精度な気象・海洋情報を提供するサービスや、AISなどの有償機能が利用できる3つのプランを設定しました。利用者のニーズに合わせた最適なプランを提供します。各プランには月契約と年契約を設けており、月単位での契約が可能です。年契約では、12カ月を月単位で契約する場合に比べ30％の割引が適用されます。

さらに、2026年6月1日以前にiOS / iPadOSのTZ iBoatで課金（チャート購入、追加気象データやSportfishing Ocean-Oの定期購入または魚探やAISなどの買い切りモジュールの購入）をしたことがある方、または当社のマルチファンクションディスプレイでTZ MAPSチャートライセンスを購入し、TZ iBoatでもTZ MAPSチャートを利用中の方は、新しく設定されたEssentialプランを生涯無料で利用可能です（アプリをV4.0.0以上にアップデートすると、Essentialプランに「ギフト」と表示されます）。

新プラン概要表

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/89783/table/130_1_2910bb8ba4ac6cb8c39000ef45747dca.jpg?v=202606230951 ]

その他有償サービス

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/89783/table/130_2_20cc8ec2125972366ea678ce22ad585d.jpg?v=202606230951 ]

※プランの内容や価格などは、予告なく変更される場合がございますのでご了承ください。

本件に関するお問合せ先

舶用機器事業部 営業企画部 宣伝課（担当：白井）

TEL：092-711-1777

海に育てられた企業として、海を“未来”につなげていく

身近な海の魅力を伝えることで「好き」になってもらう。好きになったものは「守りたい」と思う。

一人でも多くの行動を後押しすることで豊かな自然を守り、「海を未来につなげていきます。」

https://future-vision.furuno.co.jp/sea-pulse/

古野電気株式会社

1948年に世界で初めて魚群探知機の実用化に成功して以来、舶用電子機器分野においてその独自の超音波技術と電子技術をもとに数々の世界初・日本初の商品を提供し続けてきました。そして今日、世界100か国以上での販売体制を確立し、世界規模の舶用電子機器総合メーカーとしての確固たる地位とブランドを築いてきました。

古野電気株式会社 研究開発棟「SOUTH WING」

本社：兵庫県西宮市

設立：1951年 （昭和26年）

事業：船舶用電子機器および産業用電子機器等の製造・販売

資本金：7,534 百万円

従業員（連結）：3,411 名

売上高（連結）：140,616 百万円

代表者：古野 幸男

上場取引所：東京証券取引所 プライム市場