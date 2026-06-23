アルー株式会社

社会人向け教育サービスの提供を行うアルー株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：落合文四郎、証券コード：7043）は、研修教材のデジタル活用推進に向けた取り組みとして、教材提供方法を見直し、PDF形式での教材提供の対象を順次拡大します。なお、本取り組みは2026年7月1日より開始します。

■研修教材の提供方法見直しの背景

近年、デジタル技術の活用が進む中、企業における学習環境や人材育成のあり方も変化しています。研修においては、受講者が研修前後を通じて継続的に学習できる環境づくりが重視されるようになり、それに伴い教材についても、より柔軟で利便性の高い提供方法が求められています。当社においても、受講者にとってより活用しやすい教材提供のあり方や、学習データの活用を見据え、教材提供方法の見直しを進めてきました。

■教材提供状況の分析結果

教材提供方法の見直しにあたり、当社では過去の教材提供状況について分析を実施しました。その結果、2019年から2025年までの教材提供状況において、2019年には77.4％であった紙教材の比率は、新型コロナウイルスの感染拡大に伴うオンライン研修の増加により、2022年には23.9％まで低下しました。一方、感染拡大が落ち着き、対面研修が順次再開されたことに伴い、2025年時点では紙教材の利用は47.0％となっています。この結果から、対面研修においては紙教材へのニーズが引き続き存在する一方、デジタル教材活用の余地があることが分かりました。

■教材提供方法の見直し内容

当社は、教材提供状況の分析結果を踏まえ、教材のデジタル活用に向けた第一段階として、PDF形式で提供する教材の対象を順次拡大します。教材のデジタル化により、受講者は研修中だけでなく研修後も教材へアクセスしやすくなり、学習内容の振り返りや継続的な学習に活用しやすくなります。また、デジタル教材の活用を通じて、将来的な学習データ活用に向けた環境整備を進め、受講者の学習状況の把握や教材改善につなげることで、効果的な学習体験の提供をより一層拡充します。あわせて、紙資源の使用削減による環境負荷の低減にもつなげ、持続可能な教材提供の実現を目指します。

■アルー株式会社について

アルー株式会社は、「夢が溢れる世界のために、人のあらゆる可能性を切り拓きます ― all the possibilities―」という Mission のもと、『育成の成果にこだわる』ことをテーマに、人材育成支援事業を行っています。 新入社員から経営者層までの幅広いレイヤーに対する階層別研修の実施をはじめ、グローバル人材や DX 人材の育成などのテーマ別教育プログラムの提供、さらにはラーニングマネジメントシステム「etudes」を用いた e ラーニングの提供などを通して、 組織や個人の成長を人材育成側面から支援しています。 顧客ごとに個別最適化されたソリューションの提案および実施によって顧客企業の多様な課題を解決することを目指し、グループ全体で事業に取り組んでいます。

https://www.alue.co.jp/

■本件に関するお問い合わせ先

・アルー株式会社 コーポレート部 Tel 03-6268-9791

・ホームページお問い合わせフォーム https://mkt.alue.co.jp/l/882713/2021-03-18/xjpp