【BLUE BLUE YOKOHAMA】オープン30周年を記念したアニバーサリーイベントを開催

株式会社 聖林公司

1996年7月7日に横浜大さん橋のたもとにオープンした「BLUE BLUE YOKOHAMA」。デニムを中心にワークやミリタリーをテーマに展開する〈BLUE BLUE〉をはじめ、〈HOLLYWOOD RANCH MARKET〉などのオリジナルブランドを取り揃えています。また、「港・よこはま」をイメージしたバンダナやTシャツなど、「BLUE BLUE YOKOHAMA」限定の商品も展開しています。

〈BLUE BLUE〉は1980年代前半に製作したデニムシャツからスタートした、〈HOLLYWOOD RANCH MARKET〉などを展開する聖林公司のオリジナルブランドです。ヴィンテージデニムにインスパイアされ、生地選びから縫製に至るまで徹底的にこだわったオリジナルデニムを展開。現在も、身に着けるほどに美しく変化するデニムとインディゴブルーにこだわり、素朴でベーシックなデイリーウェアを追求しています。

1994年に神戸で初の直営店をオープンし、「BLUE BLUE YOKOHAMA」は〈BLUE BLUE〉2店舗目のショップとして誕生しました。その後、博多、小倉、名古屋、京都、岐阜、大阪、仙台、札幌など全国各地へ店舗を展開しています。

このたび「BLUE BLUE YOKOHAMA」はオープン30周年を迎えました。これまでお店に足を運んでいただいた皆さまへの感謝を込めて、特別なアニバーサリーイベントを開催いたします。

30周年アニバーサリーイベントは、第1期・第2期の2回にわたり開催いたします。30周年を記念した限定アイテムの販売に加え、第1弾企画として、ブランドのシグネチャーアイテムであるデニムウエスタンシャツのカスタムオーダーイベントを実施いたします。

〈BLUE BLUE〉

カスタム デニムウエスタンシャツ \28,600～

Color：NAVY Size：S～XL

長年にわたり改良を重ねながら作り続けているウエスタンシャツは、スナップボタンやステッチ、ポケットのデザインなど細部にまでこだわったモデルです。約8オンスのオリジナルデニム生地は、打ち込み本数を極限まで減らすことで、デニムとは思えないほど柔らかな肌触りを実現しました。着用を重ねるほどに身体になじみ、自分だけの表情へと経年変化していきます。

第1期のイベント期間中は、ウエスタンシャツのスナップボタンを10種類以上の中から自由にお選びいただき、特別な一着をお作りいただけます。フロントや袖口のボタンをお好みのカラーでカスタムしてお楽しみください。なお、お渡しは9月中旬頃を予定しております。

【BLUE BLUE YOKOHAMA 30th Anniversary】

■ 第1期：7月7日（火）～12日（日）デニムウエスタンシャツ カスタムオーダーイベント

受付時間 11:00～18:00 （店舗営業時間 11:00～19:00）

■ 第2期：9月10日（木）～13日（日）

※第2期の詳細および受付時間は後日ご案内いたします。

■ 開催場所：〒231-0002 神奈川県横浜市中区海岸通1-1(https://maps.app.goo.gl/kG4vSdHbCkSykiV29)

■ 電話番号：045-663-2191

※販売数量には限りがございます。

※混雑状況によりお待ちいただく場合がございますので、お時間に余裕を持ってご来店ください。

また、数量限定の特別プロダクトとして、Tシャツやデニムアイテムも販売いたします。

詳細は「BLUE BLUE YOKOHAMA(https://www.hrm-eshop.com/blog/store/sbly/)」公式Instagram（@blue_blue_yokohama(https://www.instagram.com/blue_blue_yokohama/)）にて順次ご案内いたします。

30周年の節目となるこの機会に、ぜひお立ち寄りください。

皆さまのご来店を心よりお待ちしております。

Read More ▶ :https://www.hrm.co.jp/news/2026/06/blueblueyokohama-30th-0707/

【BLUE BLUE YOKOHAMA SNS】

公式Instagram（@blue_blue_yokohama(https://www.instagram.com/blue_blue_yokohama/)） https://www.instagram.com/blue_blue_yokohama/

【BLUE BLUE SNS／ブランドサイト】

・ ブランドサイト https://www.hrm-eshop.com/blueblue

・ オフィシャルサイト https://www.bluebluetokyo.com(https://www.bluebluetokyo.com/)

・ 公式Instagram（@blue_blue_official(https://www.instagram.com/blue_blue_official/)）https://www.instagram.com/blue_blue_official/

【公式サイト・SNS】

・SEILIN ONLINE SHOP(https://www.hrm-eshop.com/)

・聖林公司 公式サイト(https://www.hrm.co.jp/)

・Instagram @seilin_official(https://www.instagram.com/seilin_official/) ／ LINE(https://page.line.me/cag4416e?openQrModal=true) ／ Facebook(https://www.facebook.com/hrm.co.jp)

【リリースに関するお問い合わせ先】

株式会社 聖林公司プレス

E-mail：seilin-press@hrm.co.jp