【都心からマイナス5℃の休息】避暑旅プラン

株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド

箱根湯の花プリンスホテル（神奈川県足柄下郡箱根町芦之湯93、支配人：塚本勇）では、【都心からマイナス5℃の休息】避暑旅プランを7月18日 (土)から販売いたします。ホテル近郊の箱根山は、カルデラ地形が特徴的で周囲を外輪山が囲んでいるため、地形的に涼しい風が吹きやすい好条件の立地に位置しています。雲と同じ目線に。時には、雲よりも高い場所にある箱根湯の花プリンスホテルは、宿泊施設において箱根一標高の高い温泉宿です。箱根湯の花プリンスホテルでは、2025年気温30℃を超える真夏日は、7月は4日間、8月は5日間、9月は0日。都心部より平均気温が5℃も低い湯の花高原で、猛暑・酷暑を避けてお過ごしいただけます。

◼️最高気温が 40℃以上の日の名称を「酷暑日」に決定

近年、夏に顕著な高温を記録する年が頻発しており、40℃を超える気温が毎年のように観測される状況を受け、

気象庁は、最高気温40℃以上の日の名称募集を行い「酷暑日」と定めました。

◼️真夏に最高気温25.0℃以下の日の名称募集！

当ホテルは、猛暑日を観測することのない高原の涼しさを楽しめる避暑地です。特に7月から8月の盛夏においても、最高気温が25.0℃を下回る日があり、真夏とは思えない爽やかな気候が特徴です。こうした“真夏に涼しい特別な日”をより多くのお客さまに知っていただくため、最高気温が25.0℃を下回る日の名称を一般募集いたします。

・募集期間：2026年7月1日 (水) ～7月31日 (金)

・募集方法：ロビー設置の投票箱へ名称案を投函

■最高気温と最低気温の記録（当社調べ）

2024年7月 2025年7月

2024年8月 2025年8月

2024年9月 2025年９月

■避暑旅プラン概要

販売期間：2026年7月18日 (土) ～ 2026年9月30日 (水)

内容：1泊2食付き（夕・朝食）

料金：1 室 2 名さま和室利用時 1 名さま \26,720～（入湯税別）

通常プラン（Prince Basic）よりも最大10％割引でお得に宿泊可能

■箱根湯の花プリンスホテルについて

自然豊かな山々に囲まれた湯けむり立ち上る天空温泉宿。乳白色温泉に浸かりながら眺める満天の星空で湯の花ならではの“癒やしと絶景”をご提供します。「和」を感じるモダンな客室と「彩」を感じる季節替わりのお食事で、温かみのある “湯の花のおもてなし”をご堪能ください。

＜ 所在地 ＞ 〒250-0523 神奈川県足柄下郡箱根町芦之湯 93

＜ 客室数 ＞ 59 室・チェックイン: 3:00P.M./チェックアウト: 11:00A.M.

＜アクセス＞ JR 小田原駅より伊豆箱根バスで平常時約 45 分 （「芦の湯」バス停 下車）

東名高速道路 厚木 I.C.から車で約 1 時間

＜箱根湯の花プリンスホテルで体験できること＞https://www.princehotels.co.jp/yunohana/experience/