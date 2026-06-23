6月は「歯と口の健康週間」！ゲームの力で地域を健口に！大阪府下、兵庫・滋賀県下の4地区の歯科医師会と「PaTaKaRUSH(R)」が『健口啓発ポスタープロジェクト』を一斉に開始！

概要

株式会社アイキャット

株式会社アイキャット（本社：大阪市淀川区）が開発・運営する、遊びながら口腔機能を向上させるゲームアプリ「PaTaKaRUSH(R)（パタカラッシュ）」は、国が推進する「歯と口の健康週間（6月4日～10日）」および各地域での健康増進月間に合わせ、大阪府下、兵庫・滋賀県下の4地区の歯科医師会（箕面市歯科医師会、東成区歯科医師会、西脇市多可郡歯科医師会、草津栗東野洲守山歯科医師会）と共同で『くちトレ健口啓発ポスタープロジェクト』を一斉に開始いたしました。各歯科医師会独自の「ご当地コラボステージ」への導線を組み込んだ特製ポスターを会員歯科クリニックへ配布。通院する患者様へ向けて、全世代対応型の新しい口腔ケア習慣「くちトレ」の普及を推進し、地域密着で健康寿命の延伸に貢献します。

詳細

■ プロジェクト発足の背景：6月の「歯と口の健康週間」から始める、継続できるお口のケア

「一生おいしく、一生笑顔。」お口の健康は、子どもの正しい成長からシニアの誤嚥予防まで、あらゆる世代のQOL（生活の質）を支える基盤です。毎年6月は「歯と口の健康週間」を契機に全国で予防歯科への意識が高まる季節ですが、口腔機能を保つための「お口のトレーニング（くちトレ）」は単調になりやすく、日常の習慣として継続することが難しいという課題が長年ありました。

そこで、歯科医師が開発した背景を持つ「PaTaKaRUSH(R)」の『楽しみながら口腔機能を向上させるエンタメ性』と、地域住民の健口を支える『歯科医師会の専門性』が融合。1年の中で最もお口の健康に注目が集まるこの時期に合わせ、歯科医院の待合室という「最も予防歯科への意識が高まる場所」から新しい健口習慣を提案するポスタープロジェクトが始動しました。

■ メディア必見！地域愛が詰まった4歯科医師会限定「ご当地コラボステージ」

今回の『健口啓発ポスタープロジェクト』の最大の目玉は、ポスターに記載された情報からアプリを立ち上げるとプレイできる、各歯科医師会をモチーフにした専用の「コラボステージ」です。ゲーム背景や飛んでくるアイテム、登場キャラクターに地域の特色を詰め込みました。

箕面市歯科医師会ステージ（大阪府）： 観光名所「箕面の滝」をバックに、地域の大人気ゆるキャラ「ゆずる君」が登場！さらに「モミジーヌ」に顔ハメして遊べるユニークな仕掛けが最大の特徴です。特産の「紅葉」や「柚子」、「箕面ビール」や名物の「サル」たちも画面を賑やかに彩ります。東成区歯科医師会ステージ（大阪府）： 東成区深江の伝統工芸（菅細工）にちなんだ、かわいいマスコットキャラクター「うりちゃん」をはじめ、区を代表する人気キャラクター「かさずきん」や「ルカちゃん」が賑やかにステージを盛り上げます。西脇市多可郡歯科医師会ステージ（兵庫県）： 地域で愛されるご当地キャラクター「にっしー」と「たか坊」がゲーム内に登場し、楽しくくちトレを応援してくれます。草津栗東野洲守山歯科医師会ステージ（滋賀県）： 美しい「琵琶湖大橋」を背景に、幻想的な「ゲンジボタル」や、ビワイチで人気の「サイクリング用自転車」がアイテムとして登場します。

子どもからシニアまで、地元の知っている風景やキャラクターが出てくることで、親しみを持って自発的に「くちトレ」を始めたくなる仕掛けを施しています。

■ 歯科医師会所属の先生方からのコメント

・近年、子どものお口ぽかん（口唇閉鎖不全）は増加していると報告されています。お口ぽかんの改善には、口唇や舌の筋力を高める筋機能訓練が有効ですが、自覚症状が少ないこともあり、子どもや保護者のモチベーション維持が難しく、継続できない場合もあります。今回導入させていただいたくちトレアプリ「PaTaKaRUSH(R)」は、市のマスコットキャラクターが登場するなどの工夫により、多くの子どもたちやご家族が楽しみながらゲーム感覚で口の機能訓練に取り組めることを期待しています。

・日本語は、舌や唇を大きく動かさなくても話せる、と言われます。従って、普通に話しているだけでは舌や口の周りの筋肉が衰え、オーラルフレイルが進行してしまうかもしれません。意識して積極的に口周りの筋肉を動かさないと衰えてしまうのです。とはいうものの、毎日、トレーニングしなさい、と言われても、なかなかできるものではありませんね。この、パタカラッシュを開くと、つい、スマホ目掛けて発音してしまいます。楽しくなければ続きません。

・私達は、このソフトを地域歯科医師会市民イベントで導入させていただきました。参加者の反応と使用感は、ゲーム性があり使用者が見てわかりやすい面白さ、良い数値を出そうとする人間心理を上手にくすぐるソフトだと感じました。口腔機能管理の意味や習慣は歯科医院でも中々苦労する部分です。子どもから高齢者まで1人１台の携帯端末を持つ時代にこのアプリがうまく普及できたとしたら口腔管理を日常に落とし込める令和の革新が起こる予感がします。

■ ポスターが伝える、全世代への「健口習慣」メッセージ

各クリニックに配布されるポスターでは、お口の筋肉は何歳からでも鍛えられることを提示し、世代ごとの具体的なメリットを分かりやすく発信しています。

子ども世代： 「お口ぽかん」を改善し、正しい歯並びへの発育をサポート。

現役世代： 表情筋を鍛え、スッキリとした第一印象と活力を生み出す。

シニア世代： むせや飲み込みにくさを防ぎ、いつまでも食事を楽しむためのオーラルフレイル予防。

各クリニックに配布されるポスター（例：箕面市歯科医師会）

■ 今後の展望

株式会社アイキャットは、この4地区でのプロジェクトを皮切りに、今後は全国の自治体や歯科医師会、介護施設との連携をさらに拡大していく方針です。テクノロジーとエンターテインメントの力で、退屈だった「リハビリ・予防」を誰もが夢中になれる時間へと変え、持続可能な健康社会の実現を目指します。

< 参考URL >

・PaTaKaRUSH(R)紹介ページ： https://www.icatcorp.jp/pro/patakarush.html

・公式X（旧Twitter）： https://x.com/PaTaKaRUSH_App

・公式Instagram： https://www.instagram.com/patakarush_official/

＜アプリ情報＞

・アプリ名： 「PaTaKaRUSH(R)（パタカラッシュ）」

・対応OS： iOS / Android

・価格： 一般向け無料

・配信元： 株式会社アイキャット

・ダウンロードサイト：

https://onelink.to/secb65 をクリック、もしくは下記をスキャン

iCATについて

株式会社アイキャット（iCAT Corporation）は大阪大学歯学部の研究成果を基に2003年に設立された大学発ベンチャーです。臨床の現場ニーズを知る歯科医師でもある創業者が研究開発に携わり、3DシミュレーションとCAD/CAMを融合させた歯科インプラント手術支援システムや、独自の画像再構成技術による高画質歯科用CT装置など、先進的なソリューションを開発・販売してきました。近年ではAI診断支援システムやチェアサイド細菌検査システムなど、さらに事業の裾野を広げております。