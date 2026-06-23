【星野リゾート】6月28日は「パフェの日」。メロンや葡萄、シャインマスカットなどのフルーツから、きのこやポテトサラダまで、地域の風土をグラスに表現した「旅のご当地パフェ」を提案

星野リゾート【BEB5土浦】ブルーベリーソースやゼリーを重ね、白餡（しろあん）のあんフラワーを飾った「紫陽花ミニパフェ」

「旅を楽しくする」をテーマに国内外に78施設を運営する「星野リゾート」では、メロンや葡萄、シャインマスカットなどのフルーツから、きのこやポテトサラダまで、地域の風土をグラスに表現した「旅のご当地パフェ」を提供します。近年、大人が夜間に味わうデザートとしてパフェ文化が定着する中、夏から秋の旅の目的地となるラインアップを揃えました。青森の湿潤な苔の生態系を表現したパフェや、じゃがいもの塩味を活かしたパフェ、1日の締めくくりに味わう夜パフェなど、各地域の固有の風土やストーリーを1つのグラスに凝縮。グラスを覗くことでその土地の旅情を追体験できるような、立体的な食体験を紹介します。

背景

近年、日本の飲食業界においてパフェは単なる食後のデザートの枠を超え、1日の締めくくりに味わう「夜パフェ」文化の全国的な定着や、精巧なビジュアルを目的としてその土地へ足を運ぶきっかけとなる「旅の主役」へと進化を遂げています。星野リゾートでは、このパフェの持つ「空間や情景を何層ものレイヤーで立体的に表現できる」という芸術性と、風土を伝える表現力に着目しました。単にフルーツを並べるだけでなく、青森の湿潤な苔の生態系（奥入瀬渓流ホテル）や、信州の特産品であるきのこ（BEB5軽井沢）など、地域の固有の風土やその土地が持つストーリーを1つのグラスに凝縮。これにより、グラスを覗くことでその土地の旅情を追体験できるような、立体的な食体験を提案しています。全国の施設より、夏から秋の旅の目的地となるパフェのラインアップを紹介します。

１ 地域の自然や季節の情景をグラスに表現した「ビジュアルご当地パフェ」

BEB5土浦「紫陽花ミニパフェ」

ブルーベリーの日本三大産地であるつくば市にちなみ、ブルーベリーソースをあしらった夏限定のパフェです。ホワイトチョコクランチ、紫と青の2色のゼリー、バニラアイスなどを層状に重ねました。上には、白餡（しろあん）を華やかに色付けして紫陽花（あじさい）の形状に成形した「あんフラワー」を飾り、その繊細な色彩で季節感を表現した一皿です。

【BEB5土浦】ブルーベリーソースやゼリーを重ね、白餡（しろあん）のあんフラワーを飾った「紫陽花ミニパフェ」

BEB5土浦 by 星野リゾート

所在地 ：〒300-0035 茨城県土浦市有明町1-30プレイアトレ土浦3階

施設情報：https://hoshinoresorts.com/ja/hotels/beb5tsuchiura/

「紫陽花ブルーミング」概要

期間 ：2026年6月1日～7月14日

料金 ：1,000円 （税・サービス料込）

詳細URL：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002031.000033064.html

奥入瀬渓流ホテル「おいらせ苔パフェ」

国の特別名勝・奥入瀬渓流に生息する「ジャゴ

ケ」をイメージした、本物の苔そっくりなパフェ

です。優しい甘さの抹茶アイスを中心に、ハーブ

やローストアーモンドを合わせ、苔独特の爽やか

な香りと質感を表現しています。提供時にはガラ

スドームが使われ、外した瞬間に夏の冷涼な海霧

「ヤマセ」を彷彿とさせるスモークが広がる演出

を導入。視覚と香りで奥入瀬の湿潤な自然環境を

体感できる一皿です。

【奥入瀬渓流ホテル】ガラスドームから広がる幻想的なスモークで夏の霧を表現した「おいらせ苔パフェ」

奥入瀬渓流ホテル by 星野リゾート

所在地 ：〒034-0301 青森県十和田市大字奥瀬字栃久保231

施設情報：https://hoshinoresorts.com/ja/hotels/oirasekeiryu/

「おいらせ苔パフェ」概要

期間 ：2025年6月1日～10月31日

料金 ：宿泊プラン「おいらせ苔旅」1名183,060円～（2名1室利用時、税込、夕朝食付）

プラン限定のウェルカムスイーツとして提供。パフェ単体での販売はありません。

詳細URL：https://hoshinoresorts.com/ja/hotels/oirasekeiryu/activities/14958/

星のや軽井沢「シャインマスカットと安納芋の満月パフェ」

施設の中心にある池の水面に映る満月を模した、1日4食限定の夜パフェです。古来、中秋の名月に五穀豊穣を願った風習になぞらえ、濃厚な甘みの安納芋アイスクリームや、信州の酒処にちなんだ吟醸酒の日本酒ゼリー、シャインマスカットを重ねて秋の収穫への感謝を表現しています。自然に囲まれた特別なテラス空間で、秋夜の月灯りとともに味わう、非日常の食体験です。

【星のや軽井沢】池の水面に映る満月を模し、シャインマスカットや安納芋アイスクリームを重ねた「シャインマスカットと安納芋の満月パフェ

星のや軽井沢

所在地 ：〒389-0194 長野県軽井沢町星野

施設情報：https://hoshinoresorts.com/ja/hotels/hoshinoyakaruizawa/

「シャインマスカットと安納芋の満月パフェ」概要

期間 ：2026年9月21日～11月28日 ＊除外日あり

料金 ：2,500円（税・サービス料込）

詳細URL：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002256.000033064.html

２ 味の想像がつかない！？食材の掛け合わせを楽しむ「意外性パフェ」

トマム「ポテサラジェラートパフェ」

北海道を代表する食材であるじゃがいもを使用した、食事としても楽しめる意外性に満ちたパフェです。上には「インカのめざめ」や「シャドークイーン」など風味や色の異なる3種類の「ポテサラジェラート」を盛り付け。中には、フルーツやレモンジュレ、ファーム星野のヨーグルトを重ねており、じゃがいもの甘みとフルーツの爽やかな酸味が絶妙に調和します。ポテサラなのに食べると新感覚な味わいの一皿です。

【トマム】色の異なる3種類のポテトサラダジェラートを盛り付けた「ポテサラジェラートパフェ

星野リゾート トマム

所在地 ：〒079-2204 北海道勇払郡占冠村字中トマム

施設情報：https://www.snowtomamu.jp

「ポテサラジェラートパフェ」 概要

期間 ：2026年9月1日～10月31日

料金 ：1,400円（税・サービス料込）

詳細URL：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002061.000033064.html

BEB5軽井沢「きのこパフェ」

きのこ総合企業のホクト株式会社と共同開発した、夜限定のパフェです。乾燥しいたけを使用したカカオクランブルや、マイタケパウダーを練り込んだホワイトチョコレートクリーム、洋梨ソースなどを何層にも重ねています。上には、乾燥きのこミックスで作ったブナシメジ風のメレンゲや、エリンギ風のクッキーを飾り付け、風味と質感の双方できのこの特徴を表現した、意外性あふれる一皿です。

【BEB5軽井沢】ホクト株式会社と共同開発した、夜限定で提供する「きのこパフェ」

BEB5軽井沢 by 星野リゾート

所在地 ：〒389-0195 長野県軽井沢町星野

施設情報：https://hoshinoresorts.com/ja/hotels/beb5karuizawa

「きのこパフェ」 概要

期間 ：2026年9月1日～11月30日

料金 ：1,670円（税・サービス料込）

３ 名産地の秋の恵みを贅沢に独り占めする「プレミアムフルーツパフェ」

リゾナーレ八ヶ岳「たっぷり葡萄の贅沢パフェ」 山梨県が生産量日本一を誇る葡萄の魅力を凝縮した、1日3食限定のパフェです。パフェの主役には、黒いシャインマスカットとも呼ばれ濃厚な甘みとコクを持つ「富士の輝」や、大粒でみずみずしい後味の「雄宝」など、入手が困難な5種類の希少な葡萄を贅沢に使用。地域の生産者と繋がり、豊富な品種を栽培する名産地・山梨県ならではの、葡萄の個性を一度に食べ比べられる特別な一皿です。

【リゾナーレ八ヶ岳】「富士の輝」や「雄宝」など5品種の葡萄を盛り付けた、1日3食限定の「たっぷり葡萄のパフェ」

リゾナーレ八ヶ岳

所在地 ：〒408-0044 山梨県北杜市小淵沢町129-1

施設情報：https://hoshinoresorts.com/ja/hotels/risonareyatsugatake/

「たっぷり葡萄の贅沢パフェ」概要

期間 ：2026年8月29日～9月27日

料金 ：4,000円（税・サービス料込）

詳細URL：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002140.000033064.html

４ 一日の贅沢な旅の終わりを約束する「進化系夜パフェ」

1955 東京ベイ「パンプキンパイサンデー」

テーマパーク帰りの夜にも味わえるよう、夜23時まで営業する「Cafeteria」で提供する秋限定の夜サンデーです。アメリカのハロウィーンで親しまれている伝統的なパンプキンパイをベースに、シナモンなどのスパイスを効かせた濃厚なキャラメルジュレ、バニラアイスクリームを層状に重ねて仕立てています。トップには、映画の世界観を彷彿とさせるジャック・オ・ランタン型のパイを飾り、サクサクとした食感の変化を持たせているのが特徴です。

【1955 東京ベイ】夜23時まで営業する「Cafeteria」で提供する、ジャック・オ・ランタン型のパイを飾った「パンプキンパイサンデー」

1955 東京ベイ by 星野リゾート

所在地 ：〒279-0013 千葉県浦安市日の出7丁目2-3

施設情報：https://hoshinoresorts.com/ja/hotels/1955tokyobay/

「パンプキンパイサンデー」概要

期間 ：2026年9月16日～10月31日

料金 ：1,650円（税・サービス料込）

OMO7旭川「メロンとフレッシュクリームのパフェ」1日の締めくくりにパフェを味わう北海道の夜パフェ文化と、地域の夏の味覚を掛け合わせた、夕食後の締めくくりにふさわしい一皿です。近隣の「富良野メロン街道」にちなみ、濃厚な赤肉メロンの果汁を贅沢に使用したソースやメロンのアイスクリームを重ねました。OMOカフェ＆バルに設置された約300個の柔らかなメロンライトの下で、メロン固有の甘みや香りとフレッシュクリームのまろやかさを味わえるパフェです。

【OMO7旭川】赤肉メロンのソースやアイスクリーム、フレッシュクリームを層状に重ねて仕立てた「メロンとフレッシュクリームのパフェ」

OMO7旭川 by 星野リゾート

所在地 ：〒070-0036 北海道旭川市6条通9丁目

施設情報：https://hoshinoresorts.com/ja/hotels/omo7asahikawa/

「メロンとフレッシュクリームのパフェ」概要

期間 ：2026年6月1日～8月31日

料金 ：1,700円（税・サービス料込）

詳細URL：https://hoshinoresorts.com/ja/hotels/omo7asahikawa/activities/14726/

BEB5沖縄瀬良垣「紅芋パフェ」

沖縄の秋の味覚「紅芋」をふんだんに活用した「ご褒美紅芋スイーツナイト」限定の「紅芋パフェ」。グラス内には紅芋のジェラートやペーストを贅沢に盛り付けました。メレンゲや紅芋チップスなどもトッピングしており、食感の変化を楽しみながら、最後の一口まで飽きずに味わえます。紅芋の魅力を詰め込んだ限定パフェで、秋の夜長を満喫できます。

【BEB沖縄瀬良垣】紅芋のジェラートやペーストを贅沢に使用した「紅芋パフェ」（写真右）

BEB5沖縄瀬良垣 by 星野リゾート

所在地 ：〒904-0404 沖縄県国頭郡恩納村瀬良垣1860-4

施設情報：https://hoshinoresorts.com/ja/hotels/beb5okinawaseragaki/

「ととの芋パフェ」概要

期間 ：2026年9月1日～11月30日

料金 ：1,500円（税・サービス料込）

詳細URL：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002190.000033064.html

星野リゾート

星野リゾートは、「旅を楽しくする」をテーマに、旅の目的や過ごし方に合わせた滞在を提案しています。独創的なテーマが紡ぐ圧倒的非日常「星のや」、ご当地の魅力を発信する温泉旅館「界」、想像を超える体験が溢れるリゾートホテル「リゾナーレ」、テンションあがる「街ナカ」ホテル「OMO（おも）」、みんなでルーズに過ごすホテル「BEB（ベブ）」、心揺さぶる山ホテル「LUCY（ルーシー）」の6ブランドを中心に、国内外78施設（国内73、海外5）を運営しています。https://hoshinoresorts.com/jp/

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