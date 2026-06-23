ネクソン、最新テクノロジーで進化した楽しさ満載の名作『クレイジーレーシング・カートライダー』を発表

株式会社ネクソン

オンラインゲームの制作及び運用を行う株式会社ネクソン（本社：東京都港区、代表取締役社長：李 政憲／イ・ジョンホン、東証：3659、以下 ネクソン）は本日、名作『クレイジーレーシング・カートライダー』のリブート版を韓国及び台湾向けにリリースすることを発表いたしました。本作は、時代を超えて愛されるカートライダーフランチャイズを、最新テクノロジーでアップグレードしたタイトルです。

世界3億8,000万人以上のファンに愛された20年の歴史と情熱を受け継いだ本作は、カートライダーフランチャイズの原点に立ち返り、あの興奮を蘇らせます。

PC向けに開発中の本作は、洗練された操作性、白熱の対戦を生むドリフト、そして直感的なユーザーインターフェースにより、長年愛され続ける本フランチャイズに新たな息吹を吹き込みます。

新たに開設された公式ウェブサイトでは、開発チームによる定期的なニュースレターや最新情報を発信していきます。開発の初期段階からファンと一緒に作り上げていくことで、カートライダーフランチャイズの原動力であり続けてきた強固なファンコミュニティへの深いコミットメントを示していきます。

詳細については、公式ウェブサイト及びYouTubeチャンネルをご覧ください。

公式ウェブサイト：http://kart.nexon.com

YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@kartrider_channel

株式会社ネクソン https://www.nexon.co.jp/

1994年に創業したネクソン（本社所在地：東京都港区）は、オンラインゲームの制作・開発、配信を手掛ける会社です。2011年12月に東京証券取引所第一部へ上場し、JPX日経インデックス400、日経株価指数300、日経平均株価225の構成銘柄にも採用されています。現在、代表作である『メイプルストーリー』、『マビノギ』、『アラド戦記』をはじめとする40を超えるゲームを、190を超える国と地域でPC、コンソール及びモバイル向けに提供しています。2024年には、主要フランチャイズにおける新たな体験の提供を通じた垂直方向の成長、またネクソンのIPポートフォリオに次の柱を創出する水平方向の成長の二軸で構成されるIP成長戦略を策定しました。