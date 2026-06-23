メルカリ、OpenAI「ChatGPT」上で「メルカリ」の商品検索・出品準備が可能に

株式会社メルカリ

株式会社メルカリ（以下、メルカリ）は、2026年6月23日（火）より、OpenAIが提供する「Apps in ChatGPT」において、「メルカリ」の公式アプリの提供を開始したことをお知らせいたします。本アプリにより、「ChatGPT」上で会話するだけで「メルカリ」の商品を検索したり、出品説明文の下書きを作成することが可能になります（※1）。

※1：本機能は、「ChatGPT」をご利用のお客さまが「Apps in ChatGPT」からインストールすることで利用いただけます。

■背景：フリマアプリならではの「検索」や「説明文作成」の難しさ

「メルカリ」に出品される商品は、一つひとつ状態や価格が異なる一点ものが大半です。「メルカリ」では、出品物の約8割がこのようなカタログとの紐づけができない商品（※2）であり、「キーワードが思いつかない」「条件をうまく絞り込めない」など、欲しいものがあっても探し方に迷うお客さまは少なくありません。また、出品においても、商品ごとに状態が異なるため「説明文に何を書けばいいかわからない」といった声があります。

一方、昨今ではAIチャットサービスの日常的な利用が急速に広がり、キーワードで検索するのではなくAIに相談しながら情報を探す行動が定着しつつあります。「予算5,000円でキャンプ用品を探して」のように、買いたいものが具体的に決まっていない段階の相談に対しても、AIが文脈を汲み取って提案する仕組みは、一点ものが並ぶ「メルカリ」の商品探しと親和性の高いものです。

メルカリはこうした変化に対応し、「ChatGPT」上で、「メルカリ」の商品を探したり、商品説明の下書きを作成できるアプリを開発しました。このアプリには2026年1月に公開した、AIから「メルカリ」の各種機能を呼び出すための接続基盤「Mercari MCP（Model Context Protocol）」を活用しています（※3）。

※2：メルカリ調べ。型番やJANコードなど既存カタログとの紐付けができない商品の割合。

※3：詳細は以下レポートの「未来の顧客体験：Mercari MCP」を参照（ https://careers.mercari.com/mercan/articles/56948/ ）

■「Apps in ChatGPT」上の「メルカリ」アプリの概要

「ChatGPT」上で、「メルカリ」の以下の機能を利用できます。

＜利用可能な機能＞

商品検索：

キーワードが思いつかなくても、「ChatGPT」との会話で「メルカリ」の商品を探せます。「予算5,000円でキャンプ用品を探して」「サッカーが好きな幼稚園児の男の子への誕生日プレゼントを見つけて」など、買うものが具体的に決まっていない相談からもAIが文脈を汲み取り、約2,300万人のお客さまが出品した商品の中から最適な一品を提案します。また、日本語だけでなく多言語での商品検索にも対応しています。

出品下書き作成：

商品情報を伝えるだけで、AIがタイトル・カテゴリー・商品説明などを自動生成し、出品の下書きを作成します。複数商品の下書きを一括で作成することも可能です。また、「メルカリ」内の類似商品の価格を参考に、AIが出品価格の目安を提案する機能も備えており、出品時の「何を書けばいいかわからない」「いくらで出せばいいかわからない」といったハードルを軽減します。

＜利用方法＞

「ChatGPT」をご利用のお客さまが、ChatGPTのアプリ一覧から「メルカリ」を選択、接続することで利用いただけます。

■今後について

メルカリは、2025年7月より「AI-Native」という方針（※5）のもと、AIを前提にお客さま体験を再設計する取り組みを進めています。その一環として「Mercari MCP」を基盤として、「ChatGPT」に限らず、さまざまなAIサービスからフリマアプリ「メルカリ」の機能を呼び出せる汎用的な接続基盤の構築を推進しており、今後も対応機能の拡充を目指してまいります。

メルカリは、「あらゆる価値を循環させ、あらゆる人の可能性を広げる」というミッションの実現に向け、AIによって「メルカリ」をご利用されるすべてのお客さまがより自然に、よりかんたんに売り買いを楽しめる体験を提供してまいります。

※5：新年度のテーマは「Back to Startup」と「AI-Native」。12周年を迎えたメルカリが目指すこれからの姿

https://careers.mercari.com/mercan/articles/53674/