【参加費無料・賞金最大30万円】徳島県鳴門市で人生を変える約80日間｜地方移住×起業アカデミー「NARUTO BOOT CAMP 2026」参加者募集開始

プロトスター株式会社

プロトスター株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：前川英麿、以下プロトスター）は、移住×起業に関心があるすべての挑戦者に向けて、徳島県鳴門市と約80日間の超参加型移住起業アカデミー「NARUTO BOOT CAMP 2026」を開催いたします。

「地方で、人生を変える挑戦をしたい」

そんなあなたに届けたい、約80日間の超参加型起業アカデミー。

徳島県鳴門市を舞台に、ビジネスアイデアを形にし、地域とつながり、ビジネスを創出しませんか。

本プログラムでは、自分のビジネスプランを磨き上げるための、全8回のオンライン講座への参加が課されます。その後、自身で作成した創業計画による書類選考を経て、選抜された6名の参加者には実際に鳴門市を訪れていただき、地元企業家との交流や金融機関との壁打ちに取り組んだ上で、最後は創業計画ピッチコンテストに挑戦し、グランプリ（賞金30万円）・準グランプリ（賞金15万円）を目指していただきます。

地方から日本を創り変える最高の挑戦者からのご応募をお待ちしております。

＜応募締切：8月2日（日）＞

移住起業アカデミー「NARUTO BOOT CAMP 2026」とは？

社会が成長する中で見えてきた“課題”を“価値”へと転換できる、真の地方起業家（ローカルアントレプレナー）を輩出するため、約80日間の移住起業アカデミー「NARUTO BOOT CAMP」を今年も開講します。

人口53,000人弱の“徳島県鳴門市”から始まるあなたの挑戦は、“社会の希望”となります。

仲間と学びを深め、新しい価値を創造するため共に歩んでいきましょう。

NARUTO BOOT CAMPでは、以下のような流れでビジネスを学び、あなたのやりたいことの実現を強力にサポートします。

１.8週間のオンラインプログラムでビジネス構築を体系的に学ぶ

２.オンラインプログラムを経て、創業計画を作成・提出

３.計画で選考された6名は、鳴門市での現地プログラム「セレクションプログラム」に参加

４.セレクションプログラム最終日の創業計画ピッチコンテストでグランプリを目指しましょう！

最終選抜者特典

実施期間（予定）

- 創業計画ピッチコンテスト「グランプリ」賞金30万円、「準グランプリ」賞金15万円- セレクションプログラムで、鳴門の企業家と交流- セレクションプログラムで、市長やベンチャーキャピタルなどの投資家へ直接プレゼンテーションできる機会- 市や創業支援機関による創業支援- 「鳴門市創業促進事業補助金（経費の1/2 上限50万円）」による支援※１：市内に事業所等を設け創業する予定であって、かつ、市内に住所を有する予定の個人又は本社所在地を市内に有する予定の法人に限ります。※２：事前に特定創業支援事業による支援を受けるものが対象になります。- 「鳴門市サテライトオフィス等支援事業補助金」によるコワーキングスペース利用料等の支援（経費の10/10 上限20万円）

令和8年8月20日（木）～11月12日（木）

実施概要

週1回のオンライン講座をこなしながら、参加者同士で積極的に交流して自分のビジネスプランを磨き上げ、創業計画の書面審査を経て上位入賞者を6名選抜します。

選抜された人は実際に鳴門市を訪れ、地域の企業家との交流、資金調達に向けた専門家からの本格的なフィードバックを受けながら、創業計画のブラッシュアップに取り組んでもらいます。

市長・ベンチャーキャピタルなどの投資家や金融機関へのプレゼンテーションを行う創業計画ピッチコンテストを実施し、グランプリには賞金30万円、準グランプリには賞金15万円が授与されます。

アカデミー期間中は、メンターや熱意ある参加者たちと、いつでも起業プランを相談・ディスカッションできるコミュニティで切磋琢磨できます。

■応募条件

- LINE・メール等でコミュニケーションが取れる方- 将来起業を希望する、あるいは起業して間もない鳴門市外在住の方※将来的な鳴門市への移住起業を促進する目的のため、鳴門市外在住の方を対象としています。但し、鳴門市在住の方も、オンライン講座は聴講していただけます。- 週1回のオンライン講座を受講できる環境がある方（ZOOMを予定しています）- 11月9日（月）～12日（木）に鳴門市役所が用意するシェアハウス（宿泊費無料）でのセレクションプログラムに参加できる方※１：シェアハウスの部屋は男女別になります。※２：セレクションプログラムに参加する際の鳴門市までの交通費・合宿中の食事などの生活費は実費負担となります。

■募集定員

30名程度

■応募締切

令和8年8月2日（日）

■参加費

無料

■詳細・お申込みはこちら（詳細ページ）

https://www.city.naruto.lg.jp/docs/2026060800037/(https://www.city.naruto.lg.jp/docs/2026060800037/)

■お申込みフォーム

https://logoform.jp/form/ZpQE/1643429(https://logoform.jp/form/ZpQE/1643429)

※なお、応募者多数の場合は抽選により参加者を決定します。

本プログラムに関するお問い合わせ先

プロトスター株式会社

アライアンス事業部

enterprise@theprotostar.co

プロトスター株式会社について

挑戦者支援を軸に、国内最大級の起業家・投資家マッチングサービス「StartupList」や日本発スタートアップを紹介・応援するメディア「JP STARTUPS」など多様なサービスを展開しています。

大手企業を中心にスタートアップとの共創やアクセラレーションを促すアライアンス事業、国内最大級の起業家支援メディア「起業LOG」等の既存事業に加え、直近ではスタートアップの成長戦略・出口戦略としてM&A支援を行う「スタートアップM&A」を展開。

広く"挑戦者"を支援する体制を整えています。

所在地：〒103-0006 東京都中央区日本橋富沢町9-4 日本橋富沢町ビル 501

資本金：89,098,750円

設立日：2016年11月30日

URL：https://www.theprotostar.co/

参加団体：

・経済産業省 J-Startup Supporters

・経済産業省 九州経済産業局 J-Startup KYUSHU

・東京都 Tokyo Innovation Base スターティングメンバー

・東京都 Tokyo Innovation Base パートナー

・東京都産業労働局 インキュベーションHUB推進プロジェクト 平成28年度採択事業

・独立行政法人中小企業基盤整備機構 スタートアップエンジェル連携推進協議会（SAN）会員

・つくばスタートアップ・エコシステム・コンソーシアム 正会員

・Diagonal Run Tokyo OFFICIAL SUPPLIERS

・一般社団法人日本ベンチャーキャピタル協会 賛助会員