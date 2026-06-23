【スタートアップ618社が投票】「イノベーティブ大企業ランキング2026」を6月29日に発表

株式会社プロジェクトニッポン

株式会社プロジェクトニッポン（東京都新宿区、代表取締役：松谷卓也）は、アジア最大のオープンイノベーションイベント「ILS2026」の開催に先立ち、招待制プレイベント「ILS2026キックオフカンファレンス」を6月29日（月）に虎ノ門ヒルズおよびオンラインで開催します。

本カンファレンスでは、毎年実施している「イノベーティブ大企業ランキング2026」を発表します。

本ランキングは、有望スタートアップが「オープンイノベーションに積極的で、協業しやすい企業」を評価し選出するもので、日本企業のオープンイノベーション推進状況を示す指標として毎年注目を集めています。

今年も総合ランキング上位30社に加え、17業界別ランキング上位企業を発表予定です。

詳細・申込はこちら :https://ils.tokyo/event_2026/kickoff/?utm_source=mail&utm_medium=list&utm_campaign=PR02

◆ILS2026キックオフカンファレンス 開催概要

日時 ：2026年6月29日(月) 14:30～19:20（18:20-19:20は交流会を開催）

会場 ：リアルイベント(会場 ： 虎ノ門ヒルズフォーラム 5階 ホールA)

東京都港区虎ノ門一丁目23番1号虎ノ門ヒルズ森タワー

オンライン(Youtubeを利用)

参加費：無料

定員 ：虎ノ門ヒルズ会場 先着200名

主催 ：ILS運営事務局(株式会社プロジェクトニッポン)

対象者：大企業の協業関連部署、VC・支援機関・政府関係者など

※交流会は、大企業参加者（1社2名様まで）、ILS TOP100スタートアップ、ILSアドバイザリーボードメンバー限定です。

申込方法：以下よりお申し込みください

https://ils.tokyo/event_2026/kickoff/(https://ils.tokyo/event_2026/kickoff/?utm_source=mail&utm_medium=list&utm_campaign=PR02)

※ご好評につき、リアル会場での参加受付は締め切らせていただきました。

▼オープニングスピーチ（14:30～）

▼Session1（14:35～）

イノベーティブ大企業ランキング調査2026 発表

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有望スタートアップが選ぶ、オープンイノベーションに積極的な大企業ランキングの最新版を発表。

総合上位30社に加え、17業界別の上位5社を解説付きでご紹介します。

▼Session2（15:00～）

ILSパワーマッチング2026のご紹介

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毎年、国内外から700社以上のスタートアップ・研究室が招待され、100社以上の大手企業と3,000件超の商談が行われる「ILSパワーマッチング」。

商談の約30％が協業案件化する高精度なマッチングの仕組みや最新トレンドに加え、新開発したAIレコメンド機能を初公開します。大手企業の探索テーマに基づき、有望な協業候補、具体的な協業アイデア、想定成果、協業推進のロードマップを可視化するデモを通じて、次世代の協業探索の可能性をご紹介します。

▼Session3（15:20～）

パネルディスカッション「大企業変革を加速するCVC・共創・社会実装」

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ソニーベンチャーズ、日立製作所、パナソニックの実践者が登壇。

Deeptech投資、グローバル連携、スタートアップとの共創、社内実装・社会実装の経験をもとに、大企業が外部の知を取り込み、事業変革へつなげる要諦を探ります。

▼Session4（16:10～）

ILS発協業実現企業に学ぶ「協業の狙いと実現に至ったキーポイント」

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協業成功の舞台裏。新明和工業株式会社の新規事業責任者が登壇。パワーマッチングを通じて実現した協業事例をもとに、スタートアップとの連携体制や、社内調整・意思決定のプロセス、戦略的意図を深掘りします。

Zip Infrastructure社と取り組んでいる「ロープウェイ型次世代交通」の構想段階からの技術的支援のリアルを語ります。

▼Session5（16:30～）

パネルディスカッション「大企業から生まれる新規事業創出のリアル」

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ホンダIGNITIONのカーブアウト事例、スカパーJSAT、三菱HCキャピタルによるオープンイノベーションの取り組みをもとに、大企業が新規事業を生み出し、育て、事業化するまでのリアルに迫ります。

▼Session6 （17:20～）

パネルディスカッション「素材産業の未来を拓く、オープンイノベーションの新潮流」

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素材・化学業界をリードする3社が登壇。地政学や経済安全保障の変化を踏まえ、新事業創出のアプローチをどう進化させるべきかを議論する。グローバル連携、日本のエコシステム課題、スタートアップM&A促進等の観点から、競争力強化に向けた実践的な方向性を探る。

▼交流会：18:20-19:20

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注目スタートアップも集結！参加者限定のネットワーキングセッションを開催。

過去3年のILSパワーマッチングで人気TOP100に選出されたスタートアップも参加。

※参加対象：大企業参加者（1社2名まで）、ILS TOP100スタートアップ、ILSアドバイザリーボードメンバー

※ご好評につき、リアル会場での参加受付は締め切らせていただきました。

キックオフカンファレンスの詳細はこちら :https://ils.tokyo/event_2026/kickoff/?utm_source=mail&utm_medium=list&utm_campaign=PR02

【ILS イノベーションリーダーズサミットとは】

イノベーションリーダーズサミット(ILS)は、大手企業とスタートアップをマッチングし、革新的な新事業を創出することを目的に、経済産業省後援のもと2014年に発足したアジア最大のオープンイノベーションマッチングイベントです。前回は2万名を超える来場者が参加しています。

イベントの2か月前から行われるメインの「パワーマッチング」には、100社以上の大手企業から3,000名以上の事業開発や研究開発のキーパーソン、700社以上のスタートアップから2,000名以上の経営層が参加します。スタートアップはVCから推薦を受けた有望企業に限定しており、商談の約3割が協業案件となる高精度なマッチングが行われているのが最大の特長です。

詳細を見る :https://ils.tokyo/event_2026/kickoff/?utm_source=mail&utm_medium=list&utm_campaign=PR02