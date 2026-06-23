油圧支保調査レポート：規模・シェア・中期経済計画の動向 - 年平均成長率（CAGR）3.8％で安定成長（2026～2032年）
LP Informationの分析によれば、グローバル油圧支保市場規模は2025年に121.2億米ドルに達した。
2032年には市場規模が158.8億米ドルに拡大すると予測されている。
2026～2032年の年平均成長率(CAGR)は3.8%で、数量ベースでは同期間により高い伸びが見込まれる。
競争環境としては、上位３社が市場全体の約31.0％を占めており、一定のシェアを持つ一方、極端な寡占には至っていない。
油圧支保は、石炭総合採掘現場において鉱山圧力を制御するための重要な高圧油圧機器であり、主に採掘場の天盤を支え、安全な作業空間を維持し、採掘設備を前進させる役割を担う。高い耐圧・耐曲げ強度とシール性能を備えており、油圧支保は現在主に石炭採掘企業や鉱山採掘企業で使用されている。油圧を動力とし、天盤梁、立柱、遮蔽梁、ベースなどの部品を介して、採掘空洞の天盤の支持、下降、前進、およびスクレーパコンベアの押し出しを実現する。これにより、石炭採掘の安全性と高効率な作業を効果的に確保できる。
市場規模と今後5年予測： 坑内採掘高度化が需要を下支え
油圧支保市場は、採掘安全性、機械化率、スマート鉱山投資を背景に中期的な成長余地を維持している。LP Informationの最新レポート「世界油圧支保市場の成長予測2026～2032」（https://www.lpinformation.jp/reports/657713/hydraulic-supports）によると、2026～2032年の予測期間におけるCAGRは3.8%で、2032年までにグローバル市場規模は158.8億米ドルに達すると見込まれる。2025年時点では市場規模が121.2億米ドルであったことから、今後の拡大は急伸型ではなく、設備更新とシステム高度化に支えられた構造的成長とみるべきである。
成長の中心には、世界的な石炭採掘需要の継続、既存炭鉱の機械化更新、長壁採炭設備の一体導入がある。2025年には坑内炭鉱向けが世界下流消費量の約91.49%を占めており、油圧支保市場の需要構造は明確に坑内採掘に依存している。支保遮へい式は同年に約63.43億米ドルの売上規模となり、世界売上の52.33%を占めたことから、複雑な地質条件と高効率採掘を両立する製品が市場の主流になっている。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353305/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353305/images/bodyimage2】
主要企業ランキングと市場シェア
LP Informationのトップ企業研究センターによると、油圧支保の主要製造業者には、Zhengzhou Coal Mining Machinery、Komatsu Mining、Caterpillar、Beijing Coal Mining Machinery、SANY Heavy Equipment、Pingmei Machinery、Shandong Tiansheng Machinery Equipment、Linzhou Heavy Machinery、Pingyang Heavy Industry、Shandong Mining Machineryなどが含まれる。2025年の売上ベースで、世界トップ3企業は約31.0%の市場シェアを占めていた。上位3社が一定の存在感を持つ一方、市場全体はリーダー企業による強い寡占構造ではない。
2025年時点で、上位10社の売上シェアは48.49%であった。これは、頭部企業群が市場の相当部分を構成する一方、地域企業、特定鉱区向けのメーカー、カスタム仕様に強い中堅企業にも事業余地が残っていることを示している。したがって競争構造は、上位企業が技術力と納入実績で主導しつつ、後続企業が価格、納期、地域顧客対応で市場を補完する階層構造にある。
ランキング上位企業は、単体設備の供給能力だけでなく、長壁採炭システム全体への組み込み能力を高めている。油圧支保は採炭機、スクレーパコンベア、自動制御システムと連動して価値を発揮するため、今後のシェア形成では設備の性能に加え、システム統合力がより重要になりつつある。
2032年には市場規模が158.8億米ドルに拡大すると予測されている。
2026～2032年の年平均成長率(CAGR)は3.8%で、数量ベースでは同期間により高い伸びが見込まれる。
競争環境としては、上位３社が市場全体の約31.0％を占めており、一定のシェアを持つ一方、極端な寡占には至っていない。
油圧支保は、石炭総合採掘現場において鉱山圧力を制御するための重要な高圧油圧機器であり、主に採掘場の天盤を支え、安全な作業空間を維持し、採掘設備を前進させる役割を担う。高い耐圧・耐曲げ強度とシール性能を備えており、油圧支保は現在主に石炭採掘企業や鉱山採掘企業で使用されている。油圧を動力とし、天盤梁、立柱、遮蔽梁、ベースなどの部品を介して、採掘空洞の天盤の支持、下降、前進、およびスクレーパコンベアの押し出しを実現する。これにより、石炭採掘の安全性と高効率な作業を効果的に確保できる。
市場規模と今後5年予測： 坑内採掘高度化が需要を下支え
油圧支保市場は、採掘安全性、機械化率、スマート鉱山投資を背景に中期的な成長余地を維持している。LP Informationの最新レポート「世界油圧支保市場の成長予測2026～2032」（https://www.lpinformation.jp/reports/657713/hydraulic-supports）によると、2026～2032年の予測期間におけるCAGRは3.8%で、2032年までにグローバル市場規模は158.8億米ドルに達すると見込まれる。2025年時点では市場規模が121.2億米ドルであったことから、今後の拡大は急伸型ではなく、設備更新とシステム高度化に支えられた構造的成長とみるべきである。
成長の中心には、世界的な石炭採掘需要の継続、既存炭鉱の機械化更新、長壁採炭設備の一体導入がある。2025年には坑内炭鉱向けが世界下流消費量の約91.49%を占めており、油圧支保市場の需要構造は明確に坑内採掘に依存している。支保遮へい式は同年に約63.43億米ドルの売上規模となり、世界売上の52.33%を占めたことから、複雑な地質条件と高効率採掘を両立する製品が市場の主流になっている。
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主要企業ランキングと市場シェア
LP Informationのトップ企業研究センターによると、油圧支保の主要製造業者には、Zhengzhou Coal Mining Machinery、Komatsu Mining、Caterpillar、Beijing Coal Mining Machinery、SANY Heavy Equipment、Pingmei Machinery、Shandong Tiansheng Machinery Equipment、Linzhou Heavy Machinery、Pingyang Heavy Industry、Shandong Mining Machineryなどが含まれる。2025年の売上ベースで、世界トップ3企業は約31.0%の市場シェアを占めていた。上位3社が一定の存在感を持つ一方、市場全体はリーダー企業による強い寡占構造ではない。
2025年時点で、上位10社の売上シェアは48.49%であった。これは、頭部企業群が市場の相当部分を構成する一方、地域企業、特定鉱区向けのメーカー、カスタム仕様に強い中堅企業にも事業余地が残っていることを示している。したがって競争構造は、上位企業が技術力と納入実績で主導しつつ、後続企業が価格、納期、地域顧客対応で市場を補完する階層構造にある。
ランキング上位企業は、単体設備の供給能力だけでなく、長壁採炭システム全体への組み込み能力を高めている。油圧支保は採炭機、スクレーパコンベア、自動制御システムと連動して価値を発揮するため、今後のシェア形成では設備の性能に加え、システム統合力がより重要になりつつある。